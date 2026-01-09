Recherche
Betclic ELITE

La JL Bourg engage un vétéran passé par la NBA et l’EuroLeague

Betclic ELITE - La JL Bourg a officialisé l’arrivée d’un renfort expérimenté pour pallier l’absence de William McDowell-White : le club de l’Ain mise sur Will Cherry, vétéran américain passé par la NBA, à Cleveland et l’EuroLeague, au Zalgiris Kaunas et à l’Olympiakos.
00h00
Résumé
Écouter
Will Cherry, ici sous les couleurs d’un club iranien, va découvrir le championnat de France avec la JL Bourg

Crédit photo : FIBA

La JL Bourg a rapidement tranché. Contrainte de se renforcer après la blessure de William McDowell-White, forfait environ huit semaines en raison d’une fracture du quatrième métacarpe, la Jeu a fait le choix de l’expérience en recrutant Will Cherry jusqu’à fin février. Un profil rodé aux exigences du haut niveau, capable d’apporter stabilité et leadership dans une période charnière de la saison.

Un coup dur à compenser après la blessure de William McDowell-White

Déjà fragilisé physiquement cette saison, William McDowell-White s’est de nouveau arrêté fin décembre, après un choc violent contre le panneau lors d’un match de Betclic ELITE. Une absence longue durée qui a poussé le club de l’Ain à se mettre en quête d’un pigiste médical, avec une ligne directrice claire : ne pas perturber l’équilibre collectif.

LIRE AUSSI

La JL Bourg a donc privilégié un joueur au vécu solide, capable de s’intégrer rapidement dans une équipe engagée sur plusieurs tableaux.

Un parcours riche entre NBA, EuroLeague et Europe majeure

Originaire d’Oakland, en Californie, Will Cherry s’est révélé à l’Université du Montana, où il a été élu à deux reprises joueur défensif de l’année de la Big Sky Conference. Non drafté en NBA, il a rapidement trouvé sa place dans le monde professionnel, passant par la D-League – devenue G-League – avant de connaître un court passage chez les Cleveland Cavaliers (huit matches).

Ce tremplin l’a ensuite mené en Europe, où il a terminé la saison 2014-2015 au Žalgiris Kaunas, avec lequel il a remporté le championnat lituanien. S’ensuivront plusieurs références majeures sur le Vieux Continent : ALBA Berlin, Gaziantep, Cedevita Zagreb ou encore l’Olympiakos en 2019-2020, pour une deuxième aventure en EuroLeague. Autant d’étapes qui ont forgé sa réputation de joueur fiable, intense défensivement et doté d’une vraie lecture du jeu européen.

Des aventures plus récentes hors des circuits traditionnels

Depuis 2023, Will Cherry a ensuite choisi de poursuivre sa carrière dans des championnats moins exposés médiatiquement, mais très différents dans leur approche du jeu. L’Américain est ainsi passé par l’Iran avec Shahrdari Gorgan BC, puis par l’Égypte à l’Al Ittihad Alexandria pour la BAL, avant de vivre une expérience sud-américaine.

Au Venezuela au printemps 2025, il a disputé 13 matches avec les Cocodrilos de Caracas, en Superliga Profesional de Baloncesto. Utilisé comme meneur gestionnaire et leader d’expérience, il y a affiché 13,3 points (avec une pointe à 31 points le 18 avril), 4,1 rebonds et 4,1 passes décisives de moyenne, confirmant son impact dans plusieurs secteurs du jeu et sa capacité à s’adapter à des contextes très variés.

François Lamy : « Il est impossible de prendre le moindre risque avec l’alchimie collective »

Le directeur sportif de la JL Bourg François Lamy a également expliqué le contexte de la signature de Will Cherry, un joueur éloigné du circuit européen depuis deux ans et demi et qui n’a pas joué en compétition depuis huit mois :

« La situation extrêmement dégradée du marché des joueurs a déjà fait l’objet de nombreuses déclarations cette année. Cette recherche était encore plus compliquée puisqu’il s’agit d’un contrat court, et que nous avons une équipe avec un état d’esprit remarquable, et dans une dynamique plutôt positive. Il est impossible de prendre le moindre risque avec cette alchimie collective.

Avant un autre enchaînement de rencontres encore plus compliqué, avec des déplacements éprouvants, nous avons persisté dans cette recherche, en visant des joueurs déjà actifs cette saison, mais aucune des pistes n’a pu aboutir. Le choix de Will Cherry repose sur plusieurs critères. Même si inactif depuis le début de saison, c’est un joueur avec des qualités physiques reconnues. Il s’est entretenu, et même si le rythme de la compétition lui manque, le facteur de l’expérience est irremplaçable. Il va donc nous apporter un renfort dans une période compliquée, avec des qualités assez similaires à William, et surtout apporter son leadership naturel d’un joueur avec un tel vécu. »

Avec l’arrivée de Will Cherry, qui ne sera pas qualifié pour affronter Strasbourg ce samedi, la JL Bourg mise sur l’expérience pour traverser une séquence décisive de la saison, en attendant le retour de William McDowell-White. Un profil qui rappelle celui de E.J. Rowland (1,89 m, 42 ans). Espérons pour la Jeu, qui ne veut pas bouleverser son collectif, qu’il sera à même de vite apporter, alors que la dernière recrue Tajuan Agee peine à avoir de l’impact dans le secteur intérieur (4,8 rebonds et 3,4 rebonds en 14 minutes).

EuroCup
EuroCup
