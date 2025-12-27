Recherche
Betclic ELITE

William McDowell-White forfait plusieurs semaines, la JL Bourg cherche un renfort

Betclic ELITE - La JL Bourg a annoncé la blessure de son meneur William McDowell-White, touché à la main droite et indisponible pour environ huit semaines, juste avant de battre l'ASVEL en Betclic ELITE ce vendredi soir.
00h00
William McDowell-White forfait plusieurs semaines, la JL Bourg cherche un renfort

William McDowell-White est arrêté pour quasiment deux mois

Crédit photo : Cécile Thomas

Avant la victoire contre l’ASVEL ce vendredi soir, la JL Bourg a communiqué sur la blessure de William McDowell-White (1,95 m, 27 ans). Déjà passé par l’infirmerie en début de saison 2025-2026, le meneur australien est de nouveau contraint de s’arrêter, dans un contexte déjà compliqué pour l’effectif burgien.

Un nouveau coup dur pour la JL Bourg

La victoire à Saint-Quentin n’a pas été totalement synonyme de bonnes nouvelles pour la JL Bourg. Sur un contre, William McDowell-White a violemment heurté le panneau avec la main droite. Le diagnostic est tombé rapidement : fracture du quatrième métacarpe, avec une indisponibilité estimée à huit semaines.

Dans son communiqué, le club parle d’un « cadeau de Noël empoisonné » pour le staff et le groupe, déjà impactés par l’absence de Tre Mitchell. Le meneur australien manquera donc une partie importante de l’hiver, aussi bien en Betclic ELITE qu’en EuroCup.

PROFIL JOUEUR
William MCDOWELL-WHITE
Poste(s): Arrière
Taille: 195 cm
Âge: 27 ans (13/04/1998)

Nationalités:

Australia_flag.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
5,8
#140
REB
2
#139
PD
4,9
#10

Un impact sportif non négligeable

Arrivé à Bourg-en-Bresse pour apporter de la création et de la stabilité au poste 1, William McDowell-White tournait cette saison à 5,8 points, 2 rebonds et 4,9 passes décisives en Betclic ELITE, ainsi qu’à 8 points, 3,2 rebonds et 3,3 passes décisives en EuroCup. Un rendement discret mais précieux dans l’équilibre collectif de la JL.

Son absence oblige désormais le staff à réorganiser la rotation extérieure, à l’approche d’un calendrier dense et de confrontations majeures.

La piste d’un pigiste médical étudiée

Face à cette nouvelle blessure, la JL Bourg a confirmé être en recherche d’un éventuel pigiste médical. Mais la prudence est de mise. Le club précise que cette option ne sera activée que si un joueur « suffisamment en forme, et avec l’état d’esprit adéquat » est disponible, afin de ne pas perturber « l’osmose et la dynamique collective » du groupe.

Dans l’attente, c’est donc un effectif amoindri physiquement mais « fort mentalement et extrêmement soudé » qui va démarrer l’année 2026, après avoir prouvé sa valeur pour boucler 2025 par une victoire historique face à son voisin de l’ASVEL.

cambouis
Dommage mais l'équipe a montré son osmose et sa dynamique contre ASVEL...l'enchaînement des matchs par contre va être difficile à gérer
