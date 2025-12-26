Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

21 ans après, Bourg brise enfin la malédiction du derby à Ekinox face à l’ASVEL !

Betclic ELITE – Ils l’ont fait ! Alors que l’ASVEL était invaincue à Bourg depuis près de 22 ans, les hommes de Frédéric Fauthoux ont rompu la malédiction du derby dans l’Ain (81-79), au terme d’un combat âpre. Ils sont aussi les premiers tombeurs des rhodaniens à l'extérieur cette saison.
|
00h00
Résumé
Écouter
21 ans après, Bourg brise enfin la malédiction du derby à Ekinox face à l’ASVEL !

La JL de Frédéric Fauthoux rentre dans l’histoire en s’imposant enfin face à l’ASVEL à Bourg.

Crédit photo : Cécile Thomas

Après un multiplex qui a tenu toutes ses promesses et un derby francilien de très haut niveau, la JL Bourg avait rendez-vous avec l’histoire, Pour le dernier match de Betclic ELITE de 2025, la Jeu recevait l’ASVEL pour un derby qu’elle n’a plus remporté chez elle depuis près de 22 ans.

Ce dernier match de 2025 rentre assurément dans les annales : il a vu la Jeu s’imposer enfin chez elle 81-79, après une seconde mi-temps mieux appréhendée que ses visiteurs.

– Journée 14

LIRE AUSSI

Comme on pouvait s’y attendre avec la rivalité entre les deux équipes, la rencontre a démarré sur un rythme très élevé. Beaucoup d’engagement de part et d’autre, sans qu’aucune équipe ne parvienne à prendre l’ascendant. Avec 10 ballons perdus pour les Rhodaniens ou encore 9 fautes pour la Jeu en première mi-temps, le jeu était encore trop brouillon pour qu’une domination ne se mette en place.

Mais qui dit match historique, dit joueur historique. Au cœur d’un chassé-croisé incessant, l’ASVEL est parvenue à retrouver les vestiaires avec deux points d’avance (38-40), grâce à un inévitable panier au buzzer à 3-points de Nando De Colo. Le vétéran était le meilleur marqueur de la rencontre à la pause, avec 10 points à 4/4 aux tirs et 5 passes décisives. Il devançait les 9 unités d’Adam Mokoka, sur les prémices d’un match encore plus mémorable.

Nando DE COLO
Nando DE COLO
12
PTS
2
REB
5
PDE
Logo Betclic ELITE
JLB
81 79
ASV

LIRE AUSSI

Adam Mokoka, homme d’un match historique

Pierric Poupet en était conscient à la pause : les pertes de balles étaient trop nombreuses chez ses joueurs. Malgré des ajustements, ses hommes avaient encore du déchet persistant. Les Burgiens n’ont pas manqué de l’exploiter, passant un 11-0 aux visiteurs (50-40, 25’) sous l’impulsion de Darius McGhee de loin et surtout d’Adam Mokoka.

Revenu en France cet été, le champion d’Europe U16 avec Frédéric Fauthoux a signé l’un des meilleurs matchs de sa saison avec 20 points à 7/12 aux tirs, et 7 rebonds dont plusieurs dans les derniers instants, en 33 minutes. Malgré trois points de retard à l’aube du dernier quart-temps (53-56), la maîtrise du match ne semblait pas avoir échappé aux locaux.

Adam MOKOKA
Adam MOKOKA
20
PTS
7
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
JLB
81 79
ASV

Un momentum burgien déterminant

Comme après la pause, la JL a vite repris les devants avec (encore) McGhee de loin et Mokoka en pénétration. À une différence près : Both Gach s’est joint à la fête. Sur une bonne série de performances en championnat, l’Américain a parfaitement joué son rôle de lieutenant et enchaîné deux bombes 3-points, pour donner sept points d’avance aux Burgiens (69-62, 34’). Après la sortie pour cinq fautes de Nando De Colo, poison pour Bourg, l’écart creusé a servi de matelas pour amortir les erreurs burgiennes. Non sans trembler, Bourg a plié mais jamais rompu son avantage. Both Gach a scellé le rendez-vous avec l’histoire de la Jeu depuis la ligne des lancers, avant de céder à la communion avec ses supporters.

21 ans après, la JL Bourg efface enfin l’anomalie historique qui la gangrénait. Les joueurs de Frédéric Fauthoux s’imposent 81-79 et brisent l’invincibilité de l’ASVEL à Bourg, qui avait pris racines le 17 janvier 2004. Ils sont aussi les premiers à vaincre l’ASVEL loin de ses bases cette saison. « Un beau cadeau de Noël » que s’offrent Adam Mokoka et ses partenaires, qui rentrent assurément dans les livres d’histoire du club et du basket français. 

LIRE AUSSI

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
ASVEL
ASVEL
Suivre
Both Gach
Both Gach
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
bloops
Ah lala... Quelle bande de filous... Moullare qui fait genre de se blesser au genoux à 30 secondes de la fin. Ils n'ont pas traîner à le faire sortir pour le remplacer par McGhee pour tirer les lancers francs à sa place. Une technique bien rôdée pas très fairplay.
Répondre
(0) J'aime
bearnais64
ASVEL avait fait la même l'an dernier, et la pas de commentaire
Répondre
(0) J'aime
beetlejuice53
Un peu comme le fair play financier ?
Répondre
(0) J'aime
vince_93
Je me rappelle avoir vu Amine Noua faire ça pour l'ASVEL il y a quelques années de ça, à une époque où sa réussite aux LF était plus qu'aléatoire.
Répondre
(0) J'aime
bloops
Je ne suis pas du tout pour l'ASVEL. Je dis juste que faire des coups foireux comme ça, c'est se rabaisser au niveau des équipes comme l'ASVEL ou Monaco qui se croient tout permis.
Répondre
(1) J'aime
Livenews
Evan Fournier a marqué 21 points contre la Virtus Bologne, comme face à l'ASVEL sur le dernier match
EuroLeague
00h0021 points à 7/10 à 3-points : Evan Fournier guide l’Olympiakos à Bologne
Betclic ELITE
00h0021 ans après, Bourg brise enfin la malédiction du derby à Ekinox face à l’ASVEL !
ELITE 2
00h00Derrière un fabuleux duo Roberson-Knezevic, Hyères-Toulon prend un derby crucial contre Antibes
Matthew Strazel a réalisé un très gros match dans la victoire de l'AS Monaco contre le Real Madrid
EuroLeague
00h00Monaco sécurise sa place dans le Top 6 en venant à bout du Real Madrid
Betclic ELITE
00h00Dans les pas d’un Hugo Yimga-Moukouri éblouissant, Nanterre s’adjuge le derby face à Paris !
Betclic ELITE
00h00Boulazac prolonge Antoine Eïto jusqu’à la fin de saison !
Betclic ELITE
00h00Le Mans et Strasbourg se qualifient pour la Leaders Cup, Cholet s’en rapproche, Limoges plonge encore, Boulazac et Chalon concluent 2025 en beauté
Espoirs ELITE
00h00Grosse absence à venir pour Jahel Trèfle à la SIG
Betclic ELITE
00h00Inquiétude autour d’Enzo Goudou-Sinha, sorti blessé face à Chalon
ELITE 2
00h00Le SCABB se sépare officiellement d’Al-Amir Dawes
1 / 0
Livenews NBA
Draymond Green a bien joué face aux Dallas Mavericks pour Noël
NBA
00h00Draymond Green et Steve Kerr se réconcilient après leur altercation virale
NBA
00h00Nicolas Batum a pris ses 63 derniers shoots à 3-points… et devrait bientôt dépasser Kobe Bryant !
NBA
00h00Anthony Davis se blesse encore, les Mavericks s’inclinent face aux Warriors le jour de Noël
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander reconnaît la supériorité des Spurs après trois défaites consécutives
NBA
00h00Les Rockets écrasent les Lakers : domination totale à Los Angeles, J.J. Reddick en colère
NBA
00h00« Ces rumeurs me donnent de la force pour travailler plus dur » : Guerschon Yabusele lucide face à sa situation aux Knicks
Nikola Jokic a signé un match de Noël exceptionnel contre Minnesota
NBA
00h00Nikola Jokic explose les compteurs avec 56 points face à Gobert et bat un record NBA en prolongation
Victor Wembanyama au dunk sur la défense d'OKC
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs infligent une troisième défaite au Thunder et brisent l’invincibilité d’Oklahoma City à domicile
NBA
00h00Vincent Collet sur le banc des Cavaliers, mais Cleveland perd (encore) chez les Knicks lors du Christmas Game
James Nnaji face à Mikael Jantunen à la Summer League NBA 2023
NBA
00h00James Nnaji, ancien drafté NBA, rejoint l’université de Baylor en NCAA
1 / 0