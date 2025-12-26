21 ans après, Bourg brise enfin la malédiction du derby à Ekinox face à l’ASVEL !

Après un multiplex qui a tenu toutes ses promesses et un derby francilien de très haut niveau, la JL Bourg avait rendez-vous avec l’histoire, Pour le dernier match de Betclic ELITE de 2025, la Jeu recevait l’ASVEL pour un derby qu’elle n’a plus remporté chez elle depuis près de 22 ans.

Ce dernier match de 2025 rentre assurément dans les annales : il a vu la Jeu s’imposer enfin chez elle 81-79, après une seconde mi-temps mieux appréhendée que ses visiteurs.

VICTOIRE MAISON, SALLE EN FUSION

Comme on pouvait s’y attendre avec la rivalité entre les deux équipes, la rencontre a démarré sur un rythme très élevé. Beaucoup d’engagement de part et d’autre, sans qu’aucune équipe ne parvienne à prendre l’ascendant. Avec 10 ballons perdus pour les Rhodaniens ou encore 9 fautes pour la Jeu en première mi-temps, le jeu était encore trop brouillon pour qu’une domination ne se mette en place.

Mais qui dit match historique, dit joueur historique. Au cœur d’un chassé-croisé incessant, l’ASVEL est parvenue à retrouver les vestiaires avec deux points d’avance (38-40), grâce à un inévitable panier au buzzer à 3-points de Nando De Colo. Le vétéran était le meilleur marqueur de la rencontre à la pause, avec 10 points à 4/4 aux tirs et 5 passes décisives. Il devançait les 9 unités d’Adam Mokoka, sur les prémices d’un match encore plus mémorable.

Nando De Colo prend les choses en main pour l'ASVEL

Adam Mokoka, homme d’un match historique

Pierric Poupet en était conscient à la pause : les pertes de balles étaient trop nombreuses chez ses joueurs. Malgré des ajustements, ses hommes avaient encore du déchet persistant. Les Burgiens n’ont pas manqué de l’exploiter, passant un 11-0 aux visiteurs (50-40, 25’) sous l’impulsion de Darius McGhee de loin et surtout d’Adam Mokoka.

🔥 | MOKOKA EN FEU

MOKOKA EN FEU

Adam Mokoka est déchaîné et la JL Bourg prend un peu d'air.

Revenu en France cet été, le champion d’Europe U16 avec Frédéric Fauthoux a signé l’un des meilleurs matchs de sa saison avec 20 points à 7/12 aux tirs, et 7 rebonds dont plusieurs dans les derniers instants, en 33 minutes. Malgré trois points de retard à l’aube du dernier quart-temps (53-56), la maîtrise du match ne semblait pas avoir échappé aux locaux.

⚡️ | BOMBE À DISTANCE 💣

BOMBE À DISTANCE

Darius McGhee sanctionne à très longue portée pour la JL Bourg.

Un momentum burgien déterminant

Comme après la pause, la JL a vite repris les devants avec (encore) McGhee de loin et Mokoka en pénétration. À une différence près : Both Gach s’est joint à la fête. Sur une bonne série de performances en championnat, l’Américain a parfaitement joué son rôle de lieutenant et enchaîné deux bombes 3-points, pour donner sept points d’avance aux Burgiens (69-62, 34’). Après la sortie pour cinq fautes de Nando De Colo, poison pour Bourg, l’écart creusé a servi de matelas pour amortir les erreurs burgiennes. Non sans trembler, Bourg a plié mais jamais rompu son avantage. Both Gach a scellé le rendez-vous avec l’histoire de la Jeu depuis la ligne des lancers, avant de céder à la communion avec ses supporters.

21 ans après, la JL Bourg efface enfin l’anomalie historique qui la gangrénait. Les joueurs de Frédéric Fauthoux s’imposent 81-79 et brisent l’invincibilité de l’ASVEL à Bourg, qui avait pris racines le 17 janvier 2004. Ils sont aussi les premiers à vaincre l’ASVEL loin de ses bases cette saison. « Un beau cadeau de Noël » que s’offrent Adam Mokoka et ses partenaires, qui rentrent assurément dans les livres d’histoire du club et du basket français.