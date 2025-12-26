L’ASVEL invaincue à Bourg depuis 21 ans : la JL Bourg face à une montagne historique

Ce vendredi soir à 21 heures, la JL Bourg reçoit l’ASVEL pour un nouveau derby très attendu à Ekinox. Au-delà de l’enjeu sportif et du classement, une statistique impressionnante accompagne ce rendez-vous : l’ASVEL est invaincue à Bourg-en-Bresse en championnat depuis plus de 21 ans. Une anomalie historique que les Burgiens espèrent enfin effacer, dans une saison où ils ont clairement changé de dimension.

Une série qui traverse les générations

Le chiffre donne le vertige. L’ASVEL reste sur treize victoires consécutives dans l’Ain et onze succès d’affilée face à la JL Bourg. Le dernier revers villeurbannais à Bourg remonte au 17 janvier 2004 (78-75), à l’époque où la « Jeu » évoluait encore à la salle Amédée-Mercier. Fabrice Serrano était alors le meneur burgien, et Assemian Moulare n’avait pas encore deux ans relate Le Progrès.

Depuis, les saisons se sont succédé, les effectifs ont changé, Bourg a certes gagné à l’Astroballe mais la série dans l’Ain est restée intacte. Une anomalie statistique dans un derby qui a souvent gagné en intensité, mais jamais en issue favorable pour Bourg à domicile.

Le derby face à @LDLCASVEL, c’est ce soir à 21h.

Et si c’était aujourd’hui ? 👊#WeReady pic.twitter.com/ukcrqnWTFZ — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) December 26, 2025

Une JL Bourg qui a changé de stature

Quatrième de Betclic ELITE, solide leader de son groupe en EuroCup, la JL Bourg aborde pourtant ce rendez-vous avec des arguments bien différents de ceux des années précédentes. Après une préparation marquée par une lourde défaite en finale de l’Ain Star Game (57-92), la formation de Frédéric Fauthoux a su transformer cet avertissement en moteur.

« Après Paris, les mecs ont eu une superbe réaction. Le fait d’avoir gagné à Monaco a libéré beaucoup de choses. Ce match a été révélateur de notre potentiel », expliquait le technicien béarnais dans Le Progrès. Même privée de Tre Mitchell, touché au pied, la « Jeu » estime avoir les ressources pour compenser et rester fidèle à son identité de jeu.

L’ASVEL invaincue hors de ses bases en Betclic ÉLITE

En face, l’ASVEL se présente avec son costume habituel de favori historique du derby. Les Villeurbannais restent invaincus à l’extérieur cette saison en championnat (6-0) et ont retrouvé un rythme de croisière malgré une baisse significative de leur masse salariale à l’intersaison.

L’expérience de joueurs comme Thomas Heurtel ou Nando De Colo continue de faire la différence dans ce type de rendez-vous. « C’est une équipe en forme, talentueuse et bourrée d’expérience », reconnaît Frédéric Fauthoux, conscient du défi.

Un derby sous tension, entre fin de cycle et espoirs burgiens

Du côté villeurbannais, la série est bien connue. « Je pense qu’ils n’ont qu’une envie : que la série se termine », confiait Michel Veyronnet, directeur sportif de l’ASVEL, dans l’édition rhodanienne du Progrès. « Tous les clignotants semblent réunis pour que ça bascule de leur côté mais on est l’ASVEL. Et l’ASVEL n’a qu’une envie : s’imposer à Bourg pour bien terminer l’année ».

Entre une JL Bourg en pleine montée en puissance et une ASVEL toujours souveraine dans l’Ain, ce derby de fin d’année s’annonce comme un vrai test de vérité. Briser près de 22 ans de disette ou prolonger une série unique en France : l’histoire est prête à s’écrire.