Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

L’ASVEL invaincue à Bourg depuis 21 ans : la JL Bourg face à une montagne historique

Betclic ELITE - L’ASVEL n’a plus perdu à Bourg-en-Bresse depuis le 17 janvier 2004. Avant le derby de ce vendredi à Ekinox, la JL Bourg tente de briser une série vieille de plus de 21 ans face aux Villeurbannais.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’ASVEL invaincue à Bourg depuis 21 ans : la JL Bourg face à une montagne historique

Assemian Moulare lors de la large défaite de Bourg contre l’ASVEL en présaison

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Ce vendredi soir à 21 heures, la JL Bourg reçoit l’ASVEL pour un nouveau derby très attendu à Ekinox. Au-delà de l’enjeu sportif et du classement, une statistique impressionnante accompagne ce rendez-vous : l’ASVEL est invaincue à Bourg-en-Bresse en championnat depuis plus de 21 ans. Une anomalie historique que les Burgiens espèrent enfin effacer, dans une saison où ils ont clairement changé de dimension.

Une série qui traverse les générations

Le chiffre donne le vertige. L’ASVEL reste sur treize victoires consécutives dans l’Ain et onze succès d’affilée face à la JL Bourg. Le dernier revers villeurbannais à Bourg remonte au 17 janvier 2004 (78-75), à l’époque où la « Jeu » évoluait encore à la salle Amédée-Mercier. Fabrice Serrano était alors le meneur burgien, et Assemian Moulare n’avait pas encore deux ans relate Le Progrès.

Depuis, les saisons se sont succédé, les effectifs ont changé, Bourg a certes gagné à l’Astroballe mais la série dans l’Ain est restée intacte. Une anomalie statistique dans un derby qui a souvent gagné en intensité, mais jamais en issue favorable pour Bourg à domicile.

Une JL Bourg qui a changé de stature

Quatrième de Betclic ELITE, solide leader de son groupe en EuroCup, la JL Bourg aborde pourtant ce rendez-vous avec des arguments bien différents de ceux des années précédentes. Après une préparation marquée par une lourde défaite en finale de l’Ain Star Game (57-92), la formation de Frédéric Fauthoux a su transformer cet avertissement en moteur.

« Après Paris, les mecs ont eu une superbe réaction. Le fait d’avoir gagné à Monaco a libéré beaucoup de choses. Ce match a été révélateur de notre potentiel », expliquait le technicien béarnais dans Le Progrès. Même privée de Tre Mitchell, touché au pied, la « Jeu » estime avoir les ressources pour compenser et rester fidèle à son identité de jeu.

L’ASVEL invaincue hors de ses bases en Betclic ÉLITE

En face, l’ASVEL se présente avec son costume habituel de favori historique du derby. Les Villeurbannais restent invaincus à l’extérieur cette saison en championnat (6-0) et ont retrouvé un rythme de croisière malgré une baisse significative de leur masse salariale à l’intersaison.

L’expérience de joueurs comme Thomas Heurtel ou Nando De Colo continue de faire la différence dans ce type de rendez-vous. « C’est une équipe en forme, talentueuse et bourrée d’expérience », reconnaît Frédéric Fauthoux, conscient du défi.

Un derby sous tension, entre fin de cycle et espoirs burgiens

Du côté villeurbannais, la série est bien connue. « Je pense qu’ils n’ont qu’une envie : que la série se termine », confiait Michel Veyronnet, directeur sportif de l’ASVEL, dans l’édition rhodanienne du Progrès. « Tous les clignotants semblent réunis pour que ça bascule de leur côté mais on est l’ASVEL. Et l’ASVEL n’a qu’une envie : s’imposer à Bourg pour bien terminer l’année ».

Entre une JL Bourg en pleine montée en puissance et une ASVEL toujours souveraine dans l’Ain, ce derby de fin d’année s’annonce comme un vrai test de vérité. Briser près de 22 ans de disette ou prolonger une série unique en France : l’histoire est prête à s’écrire.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
ASVEL
ASVEL
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Stéphane Eberlin et Caen veulent absolument finir l'année par un succès à Poitiers
ELITE 2
00h00Stéphane Eberlin et Caen sous très grosse pression à Poitiers pour le dernier match de l’année
Assemian Moulare lors de la large défaite de Bourg contre l'ASVEL en présaison
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL invaincue à Bourg depuis 21 ans : la JL Bourg face à une montagne historique
NBA
00h00« Ces rumeurs me donnent de la force pour travailler plus dur » : Guerschon Yabusele lucide face à sa situation aux Knicks
Alpha Diallo et l'AS Monaco retrouvent le Real Madrid ce vendredi
EuroLeague
00h00Où regarder gratuitement Monaco – Real Madrid ce vendredi 26 décembre ?
Romain Parmentelot et Denain s'affirment cette saison en ELITE 2, au point de figurer sur le podium après 16 journées
ELITE 2
00h00Denain, sur le podium d’ÉLITE 2, assume sa position : « Les joueurs sont des compétiteurs et vous n’avez même pas idée de leurs ambitions »
Lucas Langarita quitte Saragosse pour l'Université d'Utah, dès le deuxième semestre
NCAA
00h00La NCAA franchit une nouvelle étape, en faisant venir des prospects en cours de saison
Nikola Jokic a signé un match de Noël exceptionnel contre Minnesota
NBA
00h00Nikola Jokic explose les compteurs avec 56 points face à Gobert et bat un record NBA en prolongation
Robin Ducoté est touché au mollet
Betclic ELITE
00h00Dijon toujours pas au complet pour le déplacement à Boulazac
Jean-Baptiste Maille, ancien du CSP, et la SIG Strasbourg de Jānis Gailītis affrontent le Limoges CSP ce vendredi 26 décembre
Betclic ELITE
00h00Pour le coach de Strasbourg, Jānis Gailītis, le Limoges CSP reste « une équipe dangereuse »
Ajare Sanni avec les UC Santa Barbara Gauchos en 2021 en NCAA
NM1
00h00Leader de NM1, Le Havre fait venir un fort scoreur
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander reconnaît la supériorité des Spurs après trois défaites consécutives
NBA
00h00Les Rockets écrasent les Lakers : domination totale à Los Angeles, J.J. Reddick en colère
NBA
00h00« Ces rumeurs me donnent de la force pour travailler plus dur » : Guerschon Yabusele lucide face à sa situation aux Knicks
Nikola Jokic a signé un match de Noël exceptionnel contre Minnesota
NBA
00h00Nikola Jokic explose les compteurs avec 56 points face à Gobert et bat un record NBA en prolongation
Victor Wembanyama au dunk sur la défense d'OKC
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs infligent une troisième défaite au Thunder et brisent l’invincibilité d’Oklahoma City à domicile
NBA
00h00Vincent Collet sur le banc des Cavaliers, mais Cleveland perd (encore) chez les Knicks lors du Christmas Game
NBA
00h00Nicolas Batum a pris ses 63 derniers shoots à 3-points… et devrait bientôt dépasser Kobe Bryant !
James Nnaji face à Mikael Jantunen à la Summer League NBA 2023
NBA
00h00James Nnaji, ancien drafté NBA, rejoint l’université de Baylor en NCAA
NBA
00h0016 Français sur les parquets de NBA : l’incroyable statistique de Nicolas Batum, la moisson de Moussa Diabaté, du temps de jeu pour Nolan Traoré
NBA
00h00Zaccharie Risacher commet une grosse erreur dans le money-time et accentue les critiques aux États-Unis
1 / 0