Dans les pas d’un Hugo Yimga-Moukouri éblouissant, Nanterre s’adjuge le derby face à Paris !

Un derby ne se joue pas : il se gagne. Au lendemain de Noël, la 14e journée de Betclic ELITE offrait au public français un beau cadeau : le derby francilien. Nanterre recevait le Paris Basketball à Maurice Thorez, où les spectateurs ont pu vibrer devant le nouveau match référence de son joyau : Hugo Yimga-Moukouri.

Du haut de ses 17 ans, l’ailier a largement contribué au succès des Nanterriens 99-83, notamment en première mi-temps où son apport « force le respect » de Julien Mahé et des observateurs.

🔚 | Dans ce derby francilien, c'est @Nanterre92 qui s'impose face au @ParisBasketball dans un match maîtrisé de bout en bout ! Suivez toute la Betclic Élite sur DAZN : https://t.co/m8Y10EymKz ! #BetclicELITE pic.twitter.com/VxwzsKOWZ7 — DAZN France (@DAZN_FR) December 26, 2025

🤩 | Le début de match d'Hugo Yimga-Moukouri ! La pépite de @Nanterre92 est bien présente ! Suivez toute la Betclic Élite sur DAZN : https://t.co/m8Y10ExOV1 ! #BetclicELITE pic.twitter.com/rMh2yEJtNn — DAZN France (@DAZN_FR) December 26, 2025

Le « très très bon niveau » nanterrien

Les joueurs de Nanterre ont réalisé une première mi-temps pleine, « de très très bon niveau » selon Julien Mahé au micro de DAZN. Il faut dire que malgré une adresse inférieure celle des visiteurs, Lucas Dussoulier et ses coéquipiers ont parfaitement alterné entre drive et tir extérieur, avec 17 et 18 tirs tentés dans les registres respectifs.

Derrière ses expérimentés coéquipiers, c’est Hugo Yimga-Moukouri (2,04 m, 17 ans) qui a parfaitement symbolisé l’ascendant nanterrien. Celui qui évoluait encore en Nationale 1 avec le PFBB l’an passé signait déjà 12 points à la pause, à 3/3 à 2-points et 2/3 à 3-points (14 minutes jouées). Le prospect de la Draft NBA 2027 a ébloui tout le monde, à commencer par son entraîneur qui admettait que « sa première mi-temps force le respect. Il faut voir s’il peut avoir la constance et réaliser deux fois vingt minutes de ce niveau », a-t-il toutefois tempéré.

💎 | Encore un trois points d'Hugo Yimga-Moukouri ! @Nanterre92 est devant ! Suivez toute la Betclic Élite sur DAZN : https://t.co/m8Y10ExOV1 ! #BetclicELITE pic.twitter.com/PWyiHOZP5o — DAZN France (@DAZN_FR) December 26, 2025

13 ballons perdus à la mi-temps pour Paris…

Du côté des Parisiens, qui ne comptaient que six points de retard à la pause (47-41), aucun rythme ne pouvait être mis. Les 15 points à la mi-temps de Nadir Hifi (30 au final) ne masquaient pas les 13 ballons perdus par les joueurs de Francesco Tabellini. Malgré des rebonds à leur avantage, impossible de s’élever collectivement dans de pareilles conditions…

La seconde mi-temps a commencé sur les mêmes bases de domination nanterrienne, avec cette fois Mathis Dossou-Yovo et Lucas Dussoulier au firmament de l’attaque. Les vétérans de Yimga-Moukouri signent au cumulé 33 points, avec 8 rebonds pour Dossou-Yovo en prime. Malgré les excellents réajustements tactiques de Francesco Tabellini – qui portent leurs fruits de façon passagère – Paris est relégué à 10 points avant le dernier quart-temps (70-60).

⭐ | Mathis Dossou-Yovo est en train de faire des misères à son ancien club ! @Nanterre92 prend le large ! Suivez toute la Betclic Élite sur DAZN : https://t.co/m8Y10ExOV1 ! #BetclicELITE pic.twitter.com/73MQUDjDYT — DAZN France (@DAZN_FR) December 26, 2025

Resté à ses 12 points de la mi-temps, Hugo Yimga-Moukouri a repris son chantier au début des dix dernières minutes. Deux lancers francs pour le jeune, puis un dunk tout en puissance après s’être fait oublier sur transition. Il signe finalement 16 points à 6/8 aux tirs, 6 rebonds et 0 ballon perdu en 18 minutes. L’ancien joueur de l’INSEP, qui égale son record de points établi face à Nancy… il y a trois jours, a maintenu les siens à dix points devant, avant que Lucas Dussoulier et Paul Lacombe n’aggravent la marque.

🏹 | Lucas Dussolier prend feu à 3 points ! Ça sent bon pour @Nanterre92 ! Suivez toute la Betclic Élite sur DAZN : https://t.co/m8Y10ExOV1 ! #BetclicELITE pic.twitter.com/fbLj0dIIba — DAZN France (@DAZN_FR) December 26, 2025

Battu de trois points par l’ASVEL et en prolongation à Monaco sur les dernières semaines, Nanterre valide son excellent début de saison en faisant tomber une première équipe d’EuroLeague de la saison. Dans l’ambiance bouillante d’un derby à Maurice Thorez, Julien Mahé et ses hommes s’imposent 99-83 face à des Parisiens qui ont laissé leur adresse au vestiaire (9/30 à 3-points dont 2/13 en seconde période).

Habitué à infliger des éclats, avec 102 points inscrits à l’Etoile Rouge mardi, Paris en subit cette fois un. L’alliage de la jeunesse à l’expérience nanterrienne termine 2025 sur « une belle victoire d’équipe », comme l’a qualifié le MVP Hugo Yimga-Moukouri.