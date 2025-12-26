Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Dans les pas d’un Hugo Yimga-Moukouri éblouissant, Nanterre s’adjuge le derby face à Paris !

Betclic ELITE – Dans son antre de Maurice Thorez chauffé à blanc, Nanterre 92 s’est imposé avec la manière face au Paris Basketball dans le derby francilien (99-83). La pépite nanterrienne Hugo Yimga-Moukouri a porté les siens aux nues, avant que les plus expérimentés ne finissent le travail.
|
00h00
Résumé
Écouter
Dans les pas d’un Hugo Yimga-Moukouri éblouissant, Nanterre s’adjuge le derby face à Paris !

Hugo Yimga-Moukouri a été étincelant lors de la victoire de Nanterre face au Paris Basketball.

Crédit photo : Julie Dumélié

Un derby ne se joue pas : il se gagne. Au lendemain de Noël, la 14e journée de Betclic ELITE offrait au public français un beau cadeau : le derby francilien. Nanterre recevait le Paris Basketball à Maurice Thorez, où les spectateurs ont pu vibrer devant le nouveau match référence de son joyau : Hugo Yimga-Moukouri.

Du haut de ses 17 ans, l’ailier a largement contribué au succès des Nanterriens 99-83, notamment en première mi-temps où son apport « force le respect » de Julien Mahé et des observateurs.

– Journée 14

LIRE AUSSI

Le « très très bon niveau » nanterrien

Les joueurs de Nanterre ont réalisé une première mi-temps pleine, « de très très bon niveau » selon Julien Mahé au micro de DAZN. Il faut dire que malgré une adresse inférieure celle des visiteurs, Lucas Dussoulier et ses coéquipiers ont parfaitement alterné entre drive et tir extérieur, avec 17 et 18 tirs tentés dans les registres respectifs.

Hugo YIMGA-MOUKOURI
Hugo YIMGA-MOUKOURI
16
PTS
6
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
JSF
99 83
PAR

Derrière ses expérimentés coéquipiers, c’est Hugo Yimga-Moukouri (2,04 m, 17 ans) qui a parfaitement symbolisé l’ascendant nanterrien. Celui qui évoluait encore en Nationale 1 avec le PFBB l’an passé signait déjà 12 points à la pause, à 3/3 à 2-points et 2/3 à 3-points (14 minutes jouées). Le prospect de la Draft NBA 2027 a ébloui tout le monde, à commencer par son entraîneur qui admettait que « sa première mi-temps force le respect. Il faut voir s’il peut avoir la constance et réaliser deux fois vingt minutes de ce niveau », a-t-il toutefois tempéré.

LIRE AUSSI

 

13 ballons perdus à la mi-temps pour Paris…

Du côté des Parisiens, qui ne comptaient que six points de retard à la pause (47-41), aucun rythme ne pouvait être mis. Les 15 points à la mi-temps de Nadir Hifi (30 au final) ne masquaient pas les 13 ballons perdus par les joueurs de Francesco Tabellini. Malgré des rebonds à leur avantage, impossible de s’élever collectivement dans de pareilles conditions…

Nadir HIFI
Nadir HIFI
30
PTS
4
REB
5
PDE
Logo Betclic ELITE
JSF
99 83
PAR

La seconde mi-temps a commencé sur les mêmes bases de domination nanterrienne, avec cette fois Mathis Dossou-Yovo et Lucas Dussoulier au firmament de l’attaque. Les vétérans de Yimga-Moukouri signent au cumulé 33 points, avec 8 rebonds pour Dossou-Yovo en prime. Malgré les excellents réajustements tactiques de Francesco Tabellini – qui portent leurs fruits de façon passagère – Paris est relégué à 10 points avant le dernier quart-temps (70-60).

Mathis DOSSOU-YOVO
Mathis DOSSOU-YOVO
18
PTS
8
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
JSF
99 83
PAR

Resté à ses 12 points de la mi-temps, Hugo Yimga-Moukouri a repris son chantier au début des dix dernières minutes. Deux lancers francs pour le jeune, puis un dunk tout en puissance après s’être fait oublier sur transition. Il signe finalement 16 points à 6/8 aux tirs, 6 rebonds et 0 ballon perdu en 18 minutes. L’ancien joueur de l’INSEP, qui égale son record de points établi face à Nancy… il y a trois jours, a maintenu les siens à dix points devant, avant que Lucas Dussoulier et Paul Lacombe n’aggravent la marque.

Paul LACOMBE
Paul LACOMBE
7
PTS
0
REB
5
PDE
Logo Betclic ELITE
JSF
99 83
PAR

Battu de trois points par l’ASVEL et en prolongation à Monaco sur les dernières semaines, Nanterre valide son excellent début de saison en faisant tomber une première équipe d’EuroLeague de la saison. Dans l’ambiance bouillante d’un derby à Maurice Thorez, Julien Mahé et ses hommes s’imposent 99-83 face à des Parisiens qui ont laissé leur adresse au vestiaire (9/30 à 3-points dont 2/13 en seconde période).

Habitué à infliger des éclats, avec 102 points inscrits à l’Etoile Rouge mardi, Paris en subit cette fois un. L’alliage de la jeunesse à l’expérience nanterrienne termine 2025 sur « une belle victoire d’équipe », comme l’a qualifié le MVP Hugo Yimga-Moukouri.

Betclic ELITE – Journée 14
26/12/2025
MSB Le Mans
90 74
SQB Saint-Quentin
BOU Boulazac
79 78
JDA Dijon
LEP Le Portel
84 94
CHO Cholet
CHA Chalon
93 84
NAN Nancy
SIG Strasbourg
100 82
CSP Limoges
JSF Nanterre
PAR Paris Basketball
JLB Bourg-en-Bresse
ASV ASVEL
13/01/2026
ASM Monaco
BCM Gravelines
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Nanterre
Nanterre
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lulutoutvert
On parle de l'arbitrage ? Surtout un qui surprotegait Hifi et ses jambes en avant quand il est défendu (chose qu'il ne fait pas lorsqu'il est seul). Sinon un vrai bon match par l'intensité. Un très bon Dussoulier, Dossou Yovo revanchard (voir sa technique de la 39e). Un bon Lacombe. Et des généreux (Roko, Saxen). Et j'aime bien le petit allemand. En fait, on a vu une équipe face à une individualité
Répondre
(1) J'aime
dauw24
Oui comme contre Monaco. Une équipe à 26 passes décisives contre de fortes individualités, mais cette fois-ci ça passe avec la manière et y a rien à dire la JSF gagne tous les quart-temps avec peu de temps faibles. Dussoulier est beaucoup mieux utilisé, c'est tout de même un gros shooteur à 3 points. On ne se fait même plus démonter aux rebonds et ça c'est vraiment nouveau. Bref on va commencer à faire peur, comme le BBD :))
Répondre
(1) J'aime
lulutoutvert- Modifié
Et je me demande si Sharvin devrait faire une saison en ProB, histoire d'avoir du temps de jeu ?
Répondre
(0) J'aime
matt_le_bucheron
Il n'a pas besoin d'aller en proB, mais juste choisir un club qui ne joue pas l'EL
Répondre
(1) J'aime
Livenews
Evan Fournier a marqué 21 points contre la Virtus Bologne, comme face à l'ASVEL sur le dernier match
EuroLeague
00h0021 points à 7/10 à 3-points : Evan Fournier guide l’Olympiakos à Bologne
Betclic ELITE
00h0021 ans après, Bourg brise enfin la malédiction du derby à Ekinox face à l’ASVEL !
ELITE 2
00h00Derrière un fabuleux duo Roberson-Knezevic, Hyères-Toulon prend un derby crucial contre Antibes
Matthew Strazel a réalisé un très gros match dans la victoire de l'AS Monaco contre le Real Madrid
EuroLeague
00h00Monaco sécurise sa place dans le Top 6 en venant à bout du Real Madrid
Betclic ELITE
00h00Dans les pas d’un Hugo Yimga-Moukouri éblouissant, Nanterre s’adjuge le derby face à Paris !
Betclic ELITE
00h00Boulazac prolonge Antoine Eïto jusqu’à la fin de saison !
Betclic ELITE
00h00Le Mans et Strasbourg se qualifient pour la Leaders Cup, Cholet s’en rapproche, Limoges plonge encore, Boulazac et Chalon concluent 2025 en beauté
Espoirs ELITE
00h00Grosse absence à venir pour Jahel Trèfle à la SIG
Betclic ELITE
00h00Inquiétude autour d’Enzo Goudou-Sinha, sorti blessé face à Chalon
ELITE 2
00h00Le SCABB se sépare officiellement d’Al-Amir Dawes
1 / 0
Livenews NBA
Draymond Green a bien joué face aux Dallas Mavericks pour Noël
NBA
00h00Draymond Green et Steve Kerr se réconcilient après leur altercation virale
NBA
00h00Nicolas Batum a pris ses 63 derniers shoots à 3-points… et devrait bientôt dépasser Kobe Bryant !
NBA
00h00Anthony Davis se blesse encore, les Mavericks s’inclinent face aux Warriors le jour de Noël
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander reconnaît la supériorité des Spurs après trois défaites consécutives
NBA
00h00Les Rockets écrasent les Lakers : domination totale à Los Angeles, J.J. Reddick en colère
NBA
00h00« Ces rumeurs me donnent de la force pour travailler plus dur » : Guerschon Yabusele lucide face à sa situation aux Knicks
Nikola Jokic a signé un match de Noël exceptionnel contre Minnesota
NBA
00h00Nikola Jokic explose les compteurs avec 56 points face à Gobert et bat un record NBA en prolongation
Victor Wembanyama au dunk sur la défense d'OKC
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs infligent une troisième défaite au Thunder et brisent l’invincibilité d’Oklahoma City à domicile
NBA
00h00Vincent Collet sur le banc des Cavaliers, mais Cleveland perd (encore) chez les Knicks lors du Christmas Game
James Nnaji face à Mikael Jantunen à la Summer League NBA 2023
NBA
00h00James Nnaji, ancien drafté NBA, rejoint l’université de Baylor en NCAA
1 / 0