Hugo Yimga-Moukouri claque son record de points en Betclic ELITE à Nancy

Attendu comme l’un des très gros potentiels de la génération 2008, Hugo Yimga-Moukouri (2,04 m, 17 ans) continue de justifier l’enthousiasme qui l’entoure. Ce mardi 23 décembre, sur le parquet de Nancy, le poste 3/4 de Nanterre a livré sa prestation la plus aboutie en Betclic ELITE, tant sur le plan statistique que dans l’impact collectif.

Un nouveau sommet offensif en Betclic ELITE

Déjà aperçu à son avantage en Coupe de France, où il avait culminé à 24 puis 25 points contre Poissy et Le Portel, Hugo Yimga-Moukouri n’avait encore jamais dépassé la barre des 10 unités en championnat. C’est désormais chose faite. À Nancy, il a explosé son record personnel avec 16 points, contre 10 auparavant, inscrits dès la première journée à Chalon, le 30 septembre.

En 26 minutes – son temps de jeu record cette saison – le natif de Colombes a affiché une belle efficacité : 4/7 aux tirs, dont un parfait 2/2 à 3-points, 6 rebonds et 1 contre. Une ligne de statistiques complète, au service de la victoire collective.

Une montée en puissance dans un effectif compétitif

Dans une équipe de Nanterre bien installée dans le haut de tableau (9 victoires pour 4 défaites), le joueur né en 2008 gagne progressivement en responsabilités. Sans forcer, il s’est intégré dans le rythme du match, profitant des espaces, pesant au rebond et répondant présent défensivement.

Sur l’ensemble de la saison 2025-2026 de Betclic ELITE, Hugo Yimga-Moukouri tourne désormais à 5,8 points, 3,4 rebonds et 0,2 passe décisive après 13 rencontres disputées. Des moyennes encore modestes, mais en nette progression, à l’image de ce match référence à Nancy.

Un prospect très suivi vers la Draft NBA 2027

À seulement 17 ans, Hugo Yimga-Moukouri confirme match après match qu’il n’est plus seulement un jeune à potentiel, mais bien un joueur capable d’apporter au plus haut niveau français. Attendu à la Draft NBA 2027, il poursuit son apprentissage au sein d’un collectif structuré, avec des signaux de plus en plus forts envoyés au fil des semaines.

Sa performance à Nancy pourrait bien marquer un tournant dans sa saison… et dans sa montée en puissance en Betclic ELITE.