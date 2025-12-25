Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Hugo Yimga-Moukouri claque son record de points en Betclic ELITE à Nancy

Betclic ELITE - Auteur de son meilleur match offensif en Betclic ELITE, Hugo Yimga-Moukouri a franchi un cap lors de la victoire de Nanterre à Nancy (84-91), en inscrivant 16 points, un nouveau record en championnat pour le jeune ailier de 16 ans.
|
00h00
Résumé
Écouter
Hugo Yimga-Moukouri claque son record de points en Betclic ELITE à Nancy

Hugo Yimga-Moukouri sort de son meilleur match en Betclic ELITE

Crédit photo : Julie Dumélié

Attendu comme l’un des très gros potentiels de la génération 2008, Hugo Yimga-Moukouri (2,04 m, 17 ans) continue de justifier l’enthousiasme qui l’entoure. Ce mardi 23 décembre, sur le parquet de Nancy, le poste 3/4 de Nanterre a livré sa prestation la plus aboutie en Betclic ELITE, tant sur le plan statistique que dans l’impact collectif.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Hugo Yimga.jpg
Hugo YIMGA-MOUKOURI
Poste(s): Ailier
Taille: 204 cm
Âge: 17 ans (03/07/2008)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
5,8
#141
REB
3,4
#77
PD
0,2
#195

Un nouveau sommet offensif en Betclic ELITE

Déjà aperçu à son avantage en Coupe de France, où il avait culminé à 24 puis 25 points contre Poissy et Le Portel, Hugo Yimga-Moukouri n’avait encore jamais dépassé la barre des 10 unités en championnat. C’est désormais chose faite. À Nancy, il a explosé son record personnel avec 16 points, contre 10 auparavant, inscrits dès la première journée à Chalon, le 30 septembre.

En 26 minutes – son temps de jeu record cette saison – le natif de Colombes a affiché une belle efficacité : 4/7 aux tirs, dont un parfait 2/2 à 3-points, 6 rebonds et 1 contre. Une ligne de statistiques complète, au service de la victoire collective.

LIRE AUSSI

Une montée en puissance dans un effectif compétitif

Dans une équipe de Nanterre bien installée dans le haut de tableau (9 victoires pour 4 défaites), le joueur né en 2008 gagne progressivement en responsabilités. Sans forcer, il s’est intégré dans le rythme du match, profitant des espaces, pesant au rebond et répondant présent défensivement.

Sur l’ensemble de la saison 2025-2026 de Betclic ELITE, Hugo Yimga-Moukouri tourne désormais à 5,8 points, 3,4 rebonds et 0,2 passe décisive après 13 rencontres disputées. Des moyennes encore modestes, mais en nette progression, à l’image de ce match référence à Nancy.

Un prospect très suivi vers la Draft NBA 2027

À seulement 17 ans, Hugo Yimga-Moukouri confirme match après match qu’il n’est plus seulement un jeune à potentiel, mais bien un joueur capable d’apporter au plus haut niveau français. Attendu à la Draft NBA 2027, il poursuit son apprentissage au sein d’un collectif structuré, avec des signaux de plus en plus forts envoyés au fil des semaines.

Sa performance à Nancy pourrait bien marquer un tournant dans sa saison… et dans sa montée en puissance en Betclic ELITE.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Nanterre
Nanterre
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lefree74
il a 17 piges !!?, il est tanke comme Dokossi la 🐮 !! lui l'année prochaine c'est NCAA ou euro League !
Répondre
(0) J'aime
beetlejuice53
Ou une année de confirmation à Nanterre, en mode "je domine en championnat de France", ce sera suffisant pour être pris à la draft 2027 en top 5.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Jovanovic va-t-il faire les frais du mauvais début de saison de Limoges ?
Betclic ELITE
00h00Limoges CSP : confiance maintenue en Dario Gjergja, deux joueurs sur le départ ?
Le plateau de Super Basket ce lundi 22 décembre
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Super Basket, l’épisode 1 de la nouvelle émission de DAZN sur la Betclic ÉLITE
James Nnaji face à Mikael Jantunen à la Summer League NBA 2023
NBA
00h00James Nnaji, ancien drafté NBA, rejoint l’université de Baylor en NCAA
Le Portel espère récupérer sa victoire lors de l'appel devant la chambre d'Appel de la FFBB
Betclic ELITE
00h00Retrait d’une victoire : l’ESSM Le Portel annonce faire appel après la décision de la DNCCG
Hugo Yimga-Moukouri sort de son meilleur match en Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00Hugo Yimga-Moukouri claque son record de points en Betclic ELITE à Nancy
Paul Djobet a réussi ses débuts avec Omaha
NCAA
00h00Paul Djobet frappe fort d’entrée avec Omaha : un record pour son premier match
Betclic ELITE
00h00Une nouvelle blessure pour Yoan Makoundou ? « Pour l’instant on ne sait pas [si c’est sérieux] »
EuroLeague
00h00Thomas Heurtel devient le 44e joueur de l’histoire de l’EuroLeague à dépasser une barre symbolique
EuroLeague
00h00Une célébration pour les 400 matchs à l’ASVEL d’Edwin Jackson, 3e joueur le plus capé du club
NBA
00h00Ce que fait Rudy Gobert est « franchement du niveau DPOY » selon son coach : « c’est phénoménal »
1 / 0
Livenews NBA
James Nnaji face à Mikael Jantunen à la Summer League NBA 2023
NBA
00h00James Nnaji, ancien drafté NBA, rejoint l’université de Baylor en NCAA
NBA
00h0016 Français sur les parquets de NBA : l’incroyable statistique de Nicolas Batum, la moisson de Moussa Diabaté, du temps de jeu pour Nolan Traoré
NBA
00h00Zaccharie Risacher commet une grosse erreur dans le money-time et accentue les critiques aux États-Unis
NBA
00h00101 matchs plus tard, Victor Wembanyama n’a contré personne…
NBA
00h00Victor Wembanyama ménagé dans le choc face au champion en titre Oklahoma City ?
NBA
00h00Chris Finch écope d’une amende de 35 000$ après son expulsion spectaculaire
NBA
00h00Guerschon Yabusele sur le départ des New York Knicks ?
NBA
00h00Tensions explosives entre Draymond Green et Steve Kerr : comment les Warriors transforment la crise en succès
Moussa Diabaté s'est démené pour maintenir Charlotte à flot à Cleveland
NBA
00h00Moussa Diabaté a tout donné face à Cleveland : 14 rebonds et une activité folle malgré la défaite
Sidy Cissoko a marqué 16 points mais Portland a perdu contre Détroit
NBA
00h00NBA – Sidy Cissoko à son avantage malgré la défaite de Portland face à Detroit
1 / 0