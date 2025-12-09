Scouting Report – Entre puissance et promesse, l’éclosion d’Hugo Yimga-Moukouri

Hugo Yimga-Moukouri (2,04 m, 17 ans) est l’un des plus gros potentiels du championnat de France. L’ailier a lancé sa carrière professionnelle à Nanterre à l’intersaison après avoir quitté le Pôle France avec un an d’avance, comme Cameron Houindo. Après avoir présenté ce dernier, Pierre Bouthors, fondateur de PIRB SCOUTING pour dévoile son scouting report d’HYM.

Un profil taillé pour le basket professionnel

Né en 2008, Hugo Yimga-Moukouri (2,02 m) incarne la nouvelle génération d’ailiers français polyvalents. Formé au Pôle France, il a rejoint cette saison Nanterre 92 et découvre la Betclic Élite à seulement 17 ans.

Sur les cinq premiers matchs de la saison 2025-2026, il affiche une présence physique déjà marquante dans une rotation professionnelle. Ailier athlétique, puissant et explosif, Hugo Yimga Moukouri séduit par son énergie, sa défense et son activité des deux côtés du terrain.

Un physique de haut niveau

Le premier atout de Hugo Yimga Moukouri, c’est sa densité physique et son explosivité. Avec un corps déjà prêt pour la compétition professionnelle, il s’impose dans les duels, attaque fort le cercle et résiste aux impacts.

En transition, il se montre redoutable : à l’EuroBasket U18, il tournait à 1,1 point par possession dans ce registre, preuve de son efficacité à courir et finir dans le trafic.

Son activité se traduit aussi par une vraie présence sur le rebond offensif (1,4 rebond en 21 minutes à l’Euro U18), une qualité précieuse pour un ailier.

Un joueur d’impact immédiat

Dès ses débuts en Betclic Élite, Hugo Yimga Moukouri s’est fait remarquer par sa capacité à impacter le jeu sans monopoliser le ballon. Sur les cinq premiers matchs, il affiche un plus/minus positif de +4,4, preuve de son influence sur les deux côtés du terrain. Il provoque 2,4 fautes par match en 16 minutes, signe d’une agressivité offensive maîtrisée, même s’il commet encore autant de fautes qu’il en subit.

Défensivement, il se distingue par sa polyvalence : capable de défendre sur les postes 2 à 4, il limite ses adversaires à 42,9 % de réussite. Mobile, fort sur l’homme et intelligent dans les aides, il brille notamment sur les écrans non porteurs (seulement 0,41 point concédé par possession).

Un tir et une lecture de jeu en progression

L’un des chantiers majeurs de Hugo Yimga Moukouri est son tir extérieur. Sur les cinq premiers matchs de Betclic Élite, il tourne à 25 % à trois points sur 1,6 tentative, après un 11 % à l’EuroBasket U18. Pourtant, sa saison 2024-2025 en NM1 avec le Pôle France (33 % sur 3,3 tentatives) prouve qu’il ne part pas de zéro : la base technique est là.

Cette saison, 30 % de ses actions se font sur du catch and shoot, contre 14,3 % la saison précédente — une évolution vers un profil plus espacé, plus “NBA-compatible”.

Il reste très performant sur les actions sans ballon : 1,09 PPP sur les coupes et 1,1 PPP en transition. En revanche, sur le catch and drive (0,66 PPP), il doit encore gagner en lecture et en contrôle du tempo.

Un jeu à épurer pour franchir un cap

Pour progresser vers le très haut niveau, Hugo Yimga Moukouri devra simplifier ses lectures offensives et réduire ses pertes de balle (plus de 2 par match en 25 minutes la saison dernière en NM1).

Sur le plan collectif, il a encore à gagner en discipline défensive : lecture des rotations, anticipation des coupes et communication. Mais ses bases physiques et défensives lui permettent déjà de tenir face à des extérieurs confirmés.

Projection vers le haut niveau et la Draft

Ailier athlétique et vertical, Hugo Yimga Moukouri possède le profil typique du two-way forward moderne recherché par les équipes professionnelles et les scouts NBA.

Sa combinaison de puissance, de mobilité et de polyvalence rappelle celle d’Isaac Okoro (Cleveland Cavaliers) : un joueur compact, fort sur l’homme, capable d’impacter des deux côtés du terrain sans dépendre d’un gros volume de tir.

S’il stabilise son tir extérieur autour des 33–35 %, tout en développant ses lectures offensives, Hugo Yimga Moukouri pourrait rapidement se positionner dans les radars pour la Draft 2026. À court terme, il a les atouts pour s’imposer durablement à Nanterre, avant d’envisager un futur en EuroLeague ou dans un rôle NBA de “3&D” athlétique.

Verdict

Encore en phase de polissage technique, Hugo Yimga Moukouri possède déjà le profil physique et défensif d’un ailier professionnel. Sa progression à Nanterre, dans un contexte Betclic Élite exigeant, sera un test révélateur pour un joueur dont les qualités athlétiques et l’intensité annoncent un futur au plus haut niveau européen — voire au-delà.

À propos de l’auteur – Pierre Bouthors (PIRB SCOUTING) Pierre Bouthors, fondateur de PIRB SCOUTING (créé en 2023), est spécialiste du scouting en collaboration avec la NCAA, plusieurs clubs professionnels européens et des sélections nationales.

Son expertise en performance sportive et en analyse de data met la technologie et la connaissance du jeu au service des joueurs et des clubs.

Lexique des notions techniques