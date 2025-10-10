Recherche
EuroCup

Scouting Report – Houindo, l'intérieur explosif qui fait ses débuts avec le Cedevita Olimpija

Scouting report - Cameron Houindo est l'un des gros prospects français de la génération 2008. Formé dans le Nord puis au Pôle France, il vient d'effectuer ses premiers pas au niveau professionnel chez le KK Cedevita Olimpija. Pierre Bouthors de la société PIRB Scouting nous présente son profil complet.
|
00h00
Scouting Report – Houindo, l'intérieur explosif qui fait ses débuts avec le Cedevita Olimpija

Cameron Houindo vient de lancer sa carrière professionnelle chez le KK Cedevita Olimpija

Crédit photo : Cedevita Olimpija Ljubljana

Cameron Houindo (2,05 m, 17 ans) a lancé sa carrière professionnelle depuis peu au sein du club croato-slovène du KK Cedevita Olimpija, où il a pris la place de son compatriote Joan Beringer, récemment drafté en NBA.

Formé dans le Nord de la France avant d’intégrer le Pôle France, cet intérieur puissant et athlétique a notamment été MVP de l’EuroBasket U16 2024 avant de finir médaillé d’argent à l’EuroBasket U18 2025 (7,6 points et 5,0 rebonds en 7 matchs joués), avec un an d’avance. Sorti du PFBB avec un an d’avance, il ne sera éligible pour la Draft NBA qu’en 2027. Spécialiste du scouting, Pierre Bouthors de la société PIRB Scouting nous livre une analyse complète de son jeu.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Cameron Houindo.jpg
Cameron HOUINDO
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 205 cm
Âge: 17 ans (10/01/2008)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ABA Liga
PTS
4
#114
REB
2
#102
PD
5
#16

Un profil qui intrigue déjà

Né le 10 janvier 2008 et déjà solidement campé sur ses 2,05 m, Houindo s’impose comme l’un des grands espoirs de la génération 2008. La saison passée en NM1, avec le Pôle France, il a tourné à un peu plus de 8 points et 3 rebonds en une vingtaine de minutes. Des statistiques brutes modestes, mais qui cachent un rôle bien plus important qu’il n’y paraît : celui d’un intérieur au potentiel athlétique rare, déjà prêt physiquement à se frotter au monde adulte.

International U18 cet été, il a confirmé sa capacité à produire contre des joueurs plus âgés et à tenir son rang dans la peinture.

Un athlète au-dessus de la moyenne

Chez Houindo, le physique saute immédiatement aux yeux. Dense, puissant, capable d’absorber les chocs, il se distingue surtout par sa verticalité et son explosivité. Il monte vite, très vite, ce qui le rend précieux près du cercle : il protège le panier en défense et va chercher des rebonds offensifs en attaque. On le retrouve souvent à provoquer des fautes, preuve de son agressivité et de son envie d’aller au contact.

Bref, il a déjà le corps et l’énergie d’un joueur de haut niveau.

Un impact défensif clair

Même si tout n’est pas encore maîtrisé, son impact défensif est une vraie carte de visite. Sa mobilité lui permet de tenir face à des intérieurs plus lourds mais aussi face à des joueurs plus rapides. Dans la raquette, il s’impose par son sens du contre et sa dissuasion.

Il excelle particulièrement dans la défense au poste bas : difficile de l’enfoncer ou de le contourner. En revanche, il reste perfectible dans les situations de pick and roll, un secteur essentiel au haut niveau, où son placement et sa lecture du jeu doivent encore progresser.

Une attaque en construction

C’est sur le plan offensif que la marge de progression est la plus grande. Houindo est très efficace quand il joue sans ballon : il travaille le terrain, se projette vite vers l’avant et sait se rendre disponible pour finir près du cercle. En revanche, dès qu’il s’agit de créer son tir, les limites apparaissent.

Au poste bas, il tente beaucoup mais convertit encore trop peu. Son tir extérieur est également en chantier : ses pourcentages aux lancers francs et à 3-points montrent qu’il doit encore travailler sa gestuelle et sa régularité.

S’il parvient à développer une vraie menace extérieure, Houindo pourrait se transformer en ce qu’on appelle un “stretch 4” : un ailier-fort moderne capable de s’écarter du cercle et de sanctionner de loin.

Cameron Houindo lors de son premier match de Ligue adriatique, contre le KK Mega Basket (photo : Cedevita Olimpija Ljubljana)

Une question de discipline

Un autre point de progression clé : la discipline. Son intensité est une force, mais elle l’amène souvent à commettre trop de fautes. Résultat : un temps de jeu réduit et un impact limité. Apprendre à gérer cette agressivité sans perdre son intensité sera un passage obligé.

Et demain ?

Ce qui rend Houindo aussi intéressant, c’est que malgré ses défauts actuels, il possède déjà un atout rare : il peut avoir un impact dans match rien qu’avec son physique et son énergie. Défensivement, il change la donne par sa présence dans la raquette. Offensivement, il pèse par son activité sans ballon.

Sa trajectoire rappelle celle de Brandon Clarke (Memphis Grizzlies), un intérieur athlétique, explosif et utile des deux côtés du terrain. Comme Clarke à ses débuts, Houindo devra élargir son arsenal offensif et polir ses lectures défensives pour franchir le cap.

Le verdict

À 17 ans, Houindo est encore loin d’être un produit fini. Mais son profil physique et son impact précoce en font déjà un prospect à surveiller de très près. Si son tir et sa discipline défensive progressent, il a tout pour s’imposer comme un intérieur moderne et complet, capable de peser aussi bien en Europe qu’au niveau international.

À propos de l’auteur – Pierre Bouthors (PIRB SCOUTING)

Pierre Bouthors, fondateur de PIRB SCOUTING (créé en 2023), est spécialiste du scouting en collaboration avec la NCAA, plusieurs clubs professionnels européens et des sélections nationales.
Son expertise en performance sportive et en analyse de data met la technologie et la connaissance du jeu au service des joueurs et des clubs.

📖 Lexique des notions techniques

  • PPP (Points Per Possession) : moyenne de points marqués ou concédés par une équipe/joueur sur une possession. C’est un indicateur d’efficacité : plus le chiffre est élevé en attaque, mieux c’est ; plus il est bas en défense, mieux c’est.
  • Defensive Rating : nombre de points encaissés par l’équipe sur 100 possessions quand le joueur est sur le terrain. Plus le chiffre est bas, plus l’impact défensif est bon.
  • Net Rating : différence entre l’Offensive Rating (points marqués par 100 possessions) et le Defensive Rating (points encaissés). Un Net Rating positif = impact global favorable.
  • Usage Rate (USG%) : pourcentage de possessions terminées par un joueur (tir, perte de balle, lancers-francs) quand il est sur le terrain. Plus il est élevé, plus le joueur est impliqué dans l’attaque.
  • Plus/Minus : différence entre les points marqués et encaissés par l’équipe quand le joueur est sur le terrain. C’est un indicateur d’impact collectif, mais qui dépend aussi beaucoup du contexte (coéquipiers, adversaires, rotations).
  • Stretch 4 : poste 4 (ailier-fort) moderne capable de s’écarter derrière la ligne à 3-points pour étirer la défense et créer des espaces.
stephmoon
Niveau tir, on a vu bien pire que lui, les bases sont très correctes à mon sens. Maintenant, il faut bosser pour trouver de la régularité dans la zone intermédiaire et développer un shoot longue distance.
Répondre
(0) J'aime
