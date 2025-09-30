Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025

De retour à Minnesota, à l'aube de sa 13e saison NBA, Rudy Gobert s'est exprimé sur son choix d'avoir renoncé à l'équipe de France pour l'EuroBasket 2025. Une décision qu'il dit avoir pris pour se régénérer physiquement et mentalement.
|
00h00
Résumé
Écouter
Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025

Rudy Gobert lundi lors du media day des Wolves

Crédit photo : © Bruce Kluckhohn-Imagn Images

Crâne rasé, Rudy Gobert s’est présenté pour la première fois, depuis le mois de mai, devant les médias américains lundi. La conclusion d’un été complètement off, inédit pour lui depuis 2020.

S’il a été aperçu à Saint-Quentin, pour son camp, ou dans les travées de Bercy pour France – Espagne, le pivot de Minnesota avait renoncé à l’équipe de France pour la deuxième fois de sa carrière depuis l’EuroBasket 2017.

« Recharger les batteries » 

Une absence qui a fait beaucoup de mal aux Bleus, contraints de composer avec le seul Mouhammadou Jaiteh en fin d’Euro, mais que le Picard assume parfaitement, certain des bien-faits de son choix.

LIRE AUSSI

« Ces cinq ou six dernières années, j’ai toujours joué pendant l’été (quatre derniers étés en réalité, ndlr). Chaque compétition internationale est très exigeante pour le corps et l’esprit. Avant que cela ne démarre, il y a généralement un mois de préparation avec des entraînements intensifs. C’est très physique et très compétitif. Même si j’adore ça, j’ai dû prendre la décision, cet été, de me concentrer sur le fait de recharger mes batteries. Cela m’a permis également de travailler différemment, de travailler mon corps et de devenir plus fort. En tant que compétiteur, ce n’est jamais facile (de renoncer à l’Euro). Mais il fallait aussi être intelligent, et réfléchir à ce qui est le mieux pour son corps et son esprit. »

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
NBA
NBA
Suivre
France
France
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
elsinger
Régénération mentale? Un été ne va pas suffire...
Répondre
(0) J'aime
Livenews
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Betclic ELITE
00h00Mike James se lance dans la production de… caviar
À l’étranger
00h00La journée des annonces : la Serbie et l’Italie dévoilent leur nouveau sélectionneur
À l’étranger
00h00Avec son quatuor français (trois joueuses + une coach), Saragosse décroche la Supercoupe d’Espagne
Hugo Yimga-Moukouri et Mathis Dossou-Yovo, deux figures de proue du nouveau visage de Nanterre
Betclic ELITE
00h00« Hyper enthousiaste », Frédéric Donnadieu croit fermement au projet jeune de Nanterre, qui lance sa saison à Chalon
ELITE 2
00h00Cinq ans après Aleksandar, l’aîné de la fratrie Aranitovic débarque en ÉLITE 2
La Boulangère Wonderligue
00h00La fédération exaspérée par les dirigeants de Tarbes, accusés d’amateurisme, qui auraient même interpellé Emmanuel Macron !
Jeremiah Hill est attendu comme le leader de Chalon cette saison encore
Betclic ELITE
00h00Jeremiah Hill croit au Top 4 pour l’Élan Chalon
Narcisse Ngoy lors de la présentation de l'équipe de Poitiers cet été
ELITE 2
00h00Narcisse Ngoy, un début de saison très prometteur à Poitiers
T.J. Shorts - Kendrick Nunn, une paire d'arrières intenable en EuroLeague
EuroLeague
00h00T.J. Shorts désigné meilleure recrue de l’intersaison 2025 en EuroLeague
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
1 / 0