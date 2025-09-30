Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025

Crâne rasé, Rudy Gobert s’est présenté pour la première fois, depuis le mois de mai, devant les médias américains lundi. La conclusion d’un été complètement off, inédit pour lui depuis 2020.

S’il a été aperçu à Saint-Quentin, pour son camp, ou dans les travées de Bercy pour France – Espagne, le pivot de Minnesota avait renoncé à l’équipe de France pour la deuxième fois de sa carrière depuis l’EuroBasket 2017.

« Recharger les batteries »

Une absence qui a fait beaucoup de mal aux Bleus, contraints de composer avec le seul Mouhammadou Jaiteh en fin d’Euro, mais que le Picard assume parfaitement, certain des bien-faits de son choix.

« Ces cinq ou six dernières années, j’ai toujours joué pendant l’été (quatre derniers étés en réalité, ndlr). Chaque compétition internationale est très exigeante pour le corps et l’esprit. Avant que cela ne démarre, il y a généralement un mois de préparation avec des entraînements intensifs. C’est très physique et très compétitif. Même si j’adore ça, j’ai dû prendre la décision, cet été, de me concentrer sur le fait de recharger mes batteries. Cela m’a permis également de travailler différemment, de travailler mon corps et de devenir plus fort. En tant que compétiteur, ce n’est jamais facile (de renoncer à l’Euro). Mais il fallait aussi être intelligent, et réfléchir à ce qui est le mieux pour son corps et son esprit. »