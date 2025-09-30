Blois renverse Vichy dans le premier classique de la saison, Challans laisse échapper son premier succès dans un thriller

Ce mardi 30 septembre marquait la première partie de la troisième journée d’ÉLITE 2 (ex-Pro B), alors que trois matchs ont été reportés à plus tard dans la saison. L’occasion de voir des premières tendances se dessiner, qui ne sont plus de l’ordre de la réussite du début de saison. C’est ainsi qu’en plus de Roanne, deux autres équipes restent dans le groupe des invaincus grâce à un troisième succès : Blois et Pau-Orthez. En attendant le sort d’Antibes, qui ne jouera sa 3e journée qu’à la mi-novembre.

Mal embarqué, Blois fait une deuxième période de feu pour renverser Vichy

Ce premier classique de la saison entre Blois et Vichy illustre bien la volonté affichée de David Morabito que l’ÉLITE 2 soit « la division des jeunes français. » Ils étaient nombreux de part et d’autre sur le parquet du Jeu de Paume. Avec plus ou moins de succès. En début de match, c’est la JA de Vichy qui a réussi à imposer son identité en premier, en cadenassant l’attaque blésoise (11-2 d’entrée). Meilleure attaque du championnat sur les deux premières journées, l’ADA n’a marqué que… 25 points en première période. Ce alors qu’ils disputaient leur premier match au complet de la saison, avec les retours de Lucas Ugolin (13 points) et Fabien Damase (2 points). Eric Nottage, qui finit meilleur marqueur du match avec 17 points à 5/9, fut pendant longtemps le seul à maintenir son équipe à flot.

Mais au retour des vestiaires, la dynamique s’est totalement inversée. Les rotations du staff blésois ont porté leurs fruits, puisque ce sont les remplaçants qui ont remis la machine en marche. La défense physique vichyssoise, identité de jeu instaurée par Dounia Issa au fil des années, n’a pas tenu sur la longueur. La JA a encaissé 48 points en seconde période, quasiment le double de la première. L’attaque a aussi péché, avec 22 ballons perdus et un 5/25 à 3-points malgré le 3/6 de Nolan Kingué (13 points). C’est en revanche un effort collectif adverse qui a donné ce résultat, puisque personne n’a surnagé côté blésois à part Nottage, mais tout le monde a contribué. Menés de 14 points à la mi-temps (25-39), les joueurs en vert s’imposent finalement de 8 unités (73-65). De quoi prendre leur revanche des derniers playoffs. Et surtout ravir leur public avec une troisième victoire en autant de matchs.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗜𝗥𝗘 !😍 A couper le souffle ! 😱 Menés de 16 points au début du 3è QT (25/41), nos Blésois ont réussi un véritable tour de force en renversant une très solide équipe de la @jav_basket 👏 📸 @ngtuan #ADABlois #Élite2 pic.twitter.com/XWK9pTBLAy — 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) September 30, 2025

Opportunité manquée par Challans de décrocher un premier succès, au contraire du SCABB

