Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Blois renverse Vichy dans le premier classique de la saison, Challans laisse échapper son premier succès dans un thriller

ÉLITE 2 - Dans un premier choc au sommet entre deux équipes invaincues, l'ADA Blois a réussi à retourner la situation face à la JA Vichy (73-65). Saint-Chamond a réussi à décrocher son premier succès, contrairement à Poitiers, Évreux mais surtout le promu Challans, qui en est passé tout proche contre Champagne Basket (94-86, après prolongations).
|
00h00
Résumé
Écouter
Blois renverse Vichy dans le premier classique de la saison, Challans laisse échapper son premier succès dans un thriller

David Morabito et ses hommes ont pris leur revanche des derniers playoffs sur Vichy

Crédit photo : Tuan Nguyen

Ce mardi 30 septembre marquait la première partie de la troisième journée d’ÉLITE 2 (ex-Pro B), alors que trois matchs ont été reportés à plus tard dans la saison. L’occasion de voir des premières tendances se dessiner, qui ne sont plus de l’ordre de la réussite du début de saison. C’est ainsi qu’en plus de Roanne, deux autres équipes restent dans le groupe des invaincus grâce à un troisième succès : Blois et Pau-Orthez. En attendant le sort d’Antibes, qui ne jouera sa 3e journée qu’à la mi-novembre.

LIRE AUSSI

Mal embarqué, Blois fait une deuxième période de feu pour renverser Vichy

Ce premier classique de la saison entre Blois et Vichy illustre bien la volonté affichée de David Morabito que l’ÉLITE 2 soit « la division des jeunes français. » Ils étaient nombreux de part et d’autre sur le parquet du Jeu de Paume. Avec plus ou moins de succès. En début de match, c’est la JA de Vichy qui a réussi à imposer son identité en premier, en cadenassant l’attaque blésoise (11-2 d’entrée). Meilleure attaque du championnat sur les deux premières journées, l’ADA n’a marqué que… 25 points en première période. Ce alors qu’ils disputaient leur premier match au complet de la saison, avec les retours de Lucas Ugolin (13 points) et Fabien Damase (2 points). Eric Nottage, qui finit meilleur marqueur du match avec 17 points à 5/9, fut pendant longtemps le seul à maintenir son équipe à flot.

Mais au retour des vestiaires, la dynamique s’est totalement inversée. Les rotations du staff blésois ont porté leurs fruits, puisque ce sont les remplaçants qui ont remis la machine en marche. La défense physique vichyssoise, identité de jeu instaurée par Dounia Issa au fil des années, n’a pas tenu sur la longueur. La JA a encaissé 48 points en seconde période, quasiment le double de la première. L’attaque a aussi péché, avec 22 ballons perdus et un 5/25 à 3-points malgré le 3/6 de Nolan Kingué (13 points). C’est en revanche un effort collectif adverse qui a donné ce résultat, puisque personne n’a surnagé côté blésois à part Nottage, mais tout le monde a contribué. Menés de 14 points à la mi-temps (25-39), les joueurs en vert s’imposent finalement de 8 unités (73-65). De quoi prendre leur revanche des derniers playoffs. Et surtout ravir leur public avec une troisième victoire en autant de matchs.

Opportunité manquée par Challans de décrocher un premier succès, au contraire du SCABB

Plus d’infos à suivre…

 

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Blois
Blois
Suivre
Challans
Challans
Suivre
Vichy
Vichy
Suivre
SCABB
SCABB
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00Blois renverse Vichy dans le premier classique de la saison, Challans laisse échapper son premier succès dans un thriller
BeBasket
ELITE 2
00h00L’Élan Béarnais réussit la passe de trois à Nantes
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Betclic ELITE
00h00Mike James se lance dans la production de… caviar
À l’étranger
00h00La journée des annonces : la Serbie et l’Italie dévoilent leur nouveau sélectionneur
À l’étranger
00h00Avec son quatuor français (trois joueuses + une coach), Saragosse décroche la Supercoupe d’Espagne
Hugo Yimga-Moukouri et Mathis Dossou-Yovo, deux figures de proue du nouveau visage de Nanterre
Betclic ELITE
00h00« Hyper enthousiaste », Frédéric Donnadieu croit fermement au projet jeune de Nanterre, qui lance sa saison à Chalon
ELITE 2
00h00Cinq ans après Aleksandar, l’aîné de la fratrie Aranitovic débarque en ÉLITE 2
La Boulangère Wonderligue
00h00La fédération exaspérée par les dirigeants de Tarbes, accusés d’amateurisme, qui auraient même interpellé Emmanuel Macron !
Jeremiah Hill est attendu comme le leader de Chalon cette saison encore
Betclic ELITE
00h00Jeremiah Hill croit au Top 4 pour l’Élan Chalon
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
1 / 0