NBA

Les Hornets infligent une correction historique au Thunder (124-97)

Charlotte réalise l'exploit de la soirée en dominant Oklahoma City de 27 points. Brandon Miller (28 points) et Kon Knueppel (23 points) ont mené la charge pour infliger au Thunder sa plus lourde défaite de la saison.
00h00
Les Hornets infligent une correction historique au Thunder (124-97)

Les Hornets ont fait vivre un cauchemar à Oklahoma

Crédit photo : © Alonzo Adams-Imagn Images

Un départ canon suivi d’un festival offensif

Charlotte a pris les devants dès l’entame avec un 12-0 signé du duo Miller-Knueppel pour mener rapidement 21-9. Oklahoma City a bien tenté de réagir grâce à Ajay Mitchell, auteur de 10 points en premier quart-temps, permettant aux siens d’égaliser à 33-33 à la fin du premier acte.

Mais c’est au deuxième quart-temps que les Hornets ont fait la différence. Charlotte a signé un impressionnant 34-17 dans cette période, porté par un Brandon Miller déjà à 19 points à la pause. Dans le même temps, Shai Gilgeous-Alexander peinait à trouver son rythme avec seulement 9 points à 3/12 aux tirs, symbolisant les difficultés offensives du Thunder.

Le coup de grâce est venu au début du troisième quart-temps avec le panier fou de LaMelo Ball. Le meneur a marqué à 3-points sur une jambe, en voulant empêcher un ballon de sortir en touche, portant l’avance à 74-55. Brandon Miller a ensuite enfoncé le clou avec un 3-points au buzzer du troisième acte pour creuser l’écart à 99-71.

Une adresse redoutable face à un Thunder diminué

Les statistiques parlent d’elles-mêmes : Charlotte a terminé à 53% au tir global et un remarquable 51% à 3-points (19/37), avec Brandon Miller (28 points, 7/10 de loin) en chef d’orchestre. Kon Knueppel a apporté sa contribution avec 23 points à 5/7 à 3-points, tandis que Miles Bridges a complété avec 17 points et 11 rebonds. Mention spéciale à Moussa Diabaté, auteur de 12 rebonds dont 6 offensifs.

À l’inverse, Oklahoma City a vécu une soirée cauchemardesque avec seulement 37% de réussite au tir et 28% à 3-points. Shai Gilgeous-Alexander, malgré ses 21 points qui prolongent sa série à 108 matchs consécutifs à au moins 20 points, n’a converti que 7 tirs sur 21 tentatives.

Cette défaite marque un tournant pour le Thunder, qui affiche désormais un bilan de 6 victoires pour 6 défaites depuis la NBA Cup, loin de son rythme effréné en début de saison. Pour Charlotte, cette victoire confirme le potentiel offensif de l’équipe quand Miller et Ball sont dans un grand soir.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
