James Harden forfait contre les Warriors à cause d’une blessure à l’épaule

James Harden a manqué la victoire des Clippers face aux Warriors. Le meneur de 36 ans souffrait de douleurs à l'épaule droite lors du succès 103-102 de Los Angeles contre Golden State lundi soir.
00h00
James Harden sur le banc des Clippers

Crédit photo : © Kirby Lee-Imagn Images

James Harden n’a pas pu participer à la victoire serrée des LA Clippers contre les Golden State Warriors (103-102) lundi soir à Inglewood. Le vétéran de 36 ans souffrait de raideurs à l’épaule droite et a été déclaré forfait après avoir participé à l’échauffement d’avant-match.

Une absence rare pour le leader offensif des Clippers

Il s’agit seulement du troisième match que Harden manque cette saison, témoignant de sa remarquable disponibilité malgré son âge avancé. Le meneur star réalise d’ailleurs l’une de ses meilleures saisons offensives depuis plusieurs années, avec une moyenne de 25,7 points par match – son meilleur total depuis la saison 2019-2020 où il avait terminé meilleur marqueur de la NBA.

Les statistiques de Harden cette saison reflètent son importance cruciale dans le système des Clippers. Il occupe la septième place de la ligue avec 8,0 passes décisives par match et se classe à égalité au dixième rang pour le temps de jeu avec 35,4 minutes par rencontre.

La fatigue liée aux responsabilités accrues

L’entraîneur Tyronn Lue a expliqué les raisons de cette blessure avant la rencontre, pointant du doigt la charge de travail exceptionnelle qu’a dû assumer son joueur. « Je pense que c’est définitivement de la fatigue corporelle, toutes les choses qu’il a dû faire pour porter l’attaque quand Kawhi était absent », a déclaré le coach des Clippers. « Nous n’avions pas vraiment de second marqueur. Il a dû beaucoup faire pour nous. »

Cette explication fait référence à la période difficile traversée par l’équipe en novembre, lorsque Kawhi Leonard a manqué 10 matchs en raison d’une entorse à la cheville et au pied. Durant cette absence prolongée de sa star, Harden a dû porter l’offensive angelina sur ses épaules, multipliant les gros temps de jeu et les responsabilités.

Malgré l’absence de leur meneur vedette, les Clippers ont réussi à s’imposer d’un petit point face aux Warriors, démontrant la profondeur d’effectif construite par la franchise californienne pour pallier ce genre de situation.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
