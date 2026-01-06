Recherche
NBA

Les Pistons écrasent les Knicks et prennent une option sur la conférence Est

Detroit inflige une correction historique à New York (121-90). Menés par un Cade Cunningham étincelant, les Pistons consolident leur première place à l'Est tandis que les Knicks enchaînent une quatrième défaite consécutive inquiétante.
00h00
Les Pistons écrasent les Knicks et prennent une option sur la conférence Est

Cde Cunningham a porté son équipe dans la victoire face aux Knicks

Crédit photo : © Rick Osentoski-Imagn Images

Le choc au sommet de la conférence Est n’a pas eu lieu. Les Detroit Pistons ont administré une véritable leçon de basket aux New York Knicks lundi soir au Little Caesars Arena, s’imposant 121-90 dans ce qui devait être un duel entre prétendants au titre. Cette victoire de 31 points d’écart marque la quatrième plus large victoire en saison régulière de Detroit face à New York dans l’histoire de la franchise.

Cade Cunningham a livré l’une de ses performances les plus complètes de la saison avec 29 points à 11/17 au tir et 13 passes décisives en seulement 29 minutes de jeu. Le meneur des Pistons a été acclamé par des chants « MVP » tout au long de la soirée, dominant son duel face à Jalen Brunson qui a terminé avec 25 points mais zéro passe décisive et six ballons perdus.

Des Knicks en pleine crise malgré les ambitions affichées

Cette quatrième défaite consécutive plonge les Knicks dans leur plus longue série négative depuis deux saisons. New York, qui affichait un bilan de 23-13 avant cette rencontre, voit Boston reprendre la deuxième place de la conférence Est. Karl-Anthony Towns, limité à 23 minutes et affichant un différentiel de -27, n’a pas mâché ses mots : « C’est ok d’être dans un passage à vide, ça arrive au cours d’une saison. Mais c’est un mauvais, très mauvais moment. On ne peut pas être aussi mauvais. »

L’entraîneur Mike Brown a été tout aussi direct dans son analyse : « C’est assez simple. Ils nous ont physiquement mis une raclée. » Les Knicks ont concédé 20 ballons perdus et ont été dominés au rebond 44-30, témoignant de leur manque d’intensité défensive depuis l’absence de Josh Hart.

Jalen Brunson s’est montré cryptique après la rencontre : « Beaucoup de choses doivent être abordées. On doit réagir. Beaucoup plus doit être dit. On garde ça en interne. Si on veut être l’équipe qu’on dit vouloir être, on doit être meilleurs, c’est aussi simple que ça. »

Cette déroute intervient ironiquement le jour même où le propriétaire des Knicks, James Dolan, déclarait à la radio new-yorkaise ses attentes de voir son équipe atteindre les finales NBA. Avec un bilan de 27-9, Detroit envoie un message fort à la concurrence et confirme son statut de favori dans la conférence Est, même privé de Jalen Duren et Tobias Harris. Les deux équipes se retrouveront le 6 février pour une revanche très attendue.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
