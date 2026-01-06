Le Rêve américain : la bande-annonce du film sur Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana est sortie

Ce n’est pas tous les jours qu’un film français s’intéresse au milieu du basket. Anthony Marciano, réalisateur de Play (2019) et Les Gamins (2024), s’empare du récit extraordinaire de deux Français qui ont bousculé les codes d’un système longtemps réservé aux Américains. Le Rêve américain raconte l’histoire de Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana, devenus les agents les plus influents du basket tricolore.

De l’aéroport d’Orly aux bureaux de la NBA

Personne n’aurait misé un centime sur eux. Jérémy, jeune originaire de la ZAC de l’Elnon à Saint-Amand-les-Eaux coincé derrière le comptoir d’un vidéo club à Amiens, et Bouna, technicien de surface à l’aéroport d’Orly : sans contacts, sans argent et avec un niveau d’anglais plus qu’approximatif, rien ne les prédestinait à devenir des agents qui comptent en NBA.

Dans les années 1990, les deux hommes reprennent l’agence Comsport et construisent patiemment leur réseau. Aujourd’hui, Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana font partie des agents les plus respectés de la ligue professionnelle américaine, représentant Nicolas Batum, Evan Fournier, Rudy Gobert et surtout Victor Wembanyama, phénomène français qui affole la NBA depuis son arrivée en 2023.

La bande-annonce dévoile une comédie portée par le duo de Césarisés Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard. Les deux acteurs se retrouvent pour la sixième fois après Fumer fait tousser (2022), Coupez ! (2022), Pourquoi tu souris ? (2024), L’Amour ouf (2024) et I Love Peru (2025). Jean-Pascal Zadi se glisse dans la peau de Bouna, tandis que Raphaël Quenard incarne Jérémy.

Le président des Metropolitans à la production

Ce trailer met en avant le sens de la débrouille qui leur a permis de conquérir le monde fermé du basket professionnel américain. On y devine les premiers paris risqués, les refus essuyés, mais aussi les rencontres décisives qui vont changer le cours de leur carrière. Une immersion légère dans les coulisses du business du basket, portée par un duo en vogue qui s’inscrit dans la tradition des tandems de la comédie française.

Le casting réunit également Josh Casaubon, Sean Barnes, Magalie Langrais, Gabriel Caballero et Etienne Guillou-Kervern. Le Rêve américain sort en salles le 18 février 2026, distribué par Gaumont. A noter qu’il est notamment produit par l’homme d’affaires Luc Dayan, qui est actuellement le président du club de Levallois, les Metropolitans.