Basketball Champions League

Trapani doit déclarer forfait au bout de 7 minutes en play-in, avec… 2 joueurs sur le parquet

BCL - Le premier match de play-in entre l'Hapoel Holon et Trapani n'a pas fait long feu, vu que les Italiens ont dû déclarer forfait au bout de sept minutes, alors que le score était de 38-5, et qu'ils n'avaient plus que... deux joueurs sur le parquet.
00h00
Les joueurs serrent la main des arbitres : fin du match au bout de 7 minutes

Crédit photo : Basketball Champions League

Scène surréaliste sur le parquet de l’Arena de Samokov, en Bulgarie. Le premier match de play-in de Ligue des Champions (BCL) entre l’Hapoel Holon et Trapani a tourné au sketch. Une seule des deux équipes était en position de défendre ses chances. Et pour cause, les Italiens de Trapani n’étaient que… 5 sur la feuille de match. Puis 4 au bout de cinq minutes. Et enfin 2 deux minutes plus tard, ce qui a conduit le club à officiellement déclarer forfait, alors que le score était de… 38-5.

Une situation catastrophique

Sur les cinq joueurs alignés, deux (Luigi Patti 18 ans, et Francesco Martinelli 17 ans) faisaient leurs grands débuts professionnels, dans un match de play-in d’une coupe d’Europe. Un match dont ces U17 se souviendront vu le côté ubuesque de la situation. Le premier a terminé à 0/6 aux tirs, le second à 2/7. Ce sont d’ailleurs les deux derniers joueurs italiens à terminer la rencontre sur le parquet, les autres ayant déjà hissé le drapeau blanc. Pendant sept minutes, la stratégie des joueurs de Trapani revenait à faire faute sur leurs adversaires israéliens, qui ont eu deux lancers-francs par minute (14/14 en sept minutes).

Toute cette situation a lieu au vu de la situation économique du club. Une décision du tribunal fédéral est tombée il y a quelques jours suite à des irrégularités financières constatées : 8 points de pénalité en tout, suspension du Président du club pour deux ans, et des amendes à payer. Un probable coup de grâce pour le club italien, qui voit désormais un exode de ses joueurs. Dont un certain Paul Eboua, que l’ASVEL a pu récupérer grâce à cela. Matt Hurt, Jordan Ford et Timmy Allen ont aussi quitté le club, pendant que Ryan Arcidiacono et John Petrucelli en sont tout proches.

Il y a moins d’un mois, le club signait pourtant une 10e victoire consécutive. Ils avaient obtenu avec brio leur qualification en play-in. Depuis, la décision du tribunal a lancé une très rapide dégringolade. Les Sharks n’ont pas pu honorer leur déplacement chez la Virtus Bologne en championnat ce week-end, ce qui a conduit à un forfait 20-0. Cette scène surréaliste en BCL ne va pas non plus aider leur cas. Selon les règles de la BCL, « présenter moins de 10 joueurs sur la feuille d’un match est passible d’une sanction disciplinaire ou d’une amende administrative. »

