Trapani doit déclarer forfait au bout de 7 minutes en play-in, avec… 2 joueurs sur le parquet

Scène surréaliste sur le parquet de l’Arena de Samokov, en Bulgarie. Le premier match de play-in de Ligue des Champions (BCL) entre l’Hapoel Holon et Trapani a tourné au sketch. Une seule des deux équipes était en position de défendre ses chances. Et pour cause, les Italiens de Trapani n’étaient que… 5 sur la feuille de match. Puis 4 au bout de cinq minutes. Et enfin 2 deux minutes plus tard, ce qui a conduit le club à officiellement déclarer forfait, alors que le score était de… 38-5.

Only two players for Trapani now pic.twitter.com/pCTgPnxMFJ — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) January 6, 2026

Une situation catastrophique

Sur les cinq joueurs alignés, deux (Luigi Patti 18 ans, et Francesco Martinelli 17 ans) faisaient leurs grands débuts professionnels, dans un match de play-in d’une coupe d’Europe. Un match dont ces U17 se souviendront vu le côté ubuesque de la situation. Le premier a terminé à 0/6 aux tirs, le second à 2/7. Ce sont d’ailleurs les deux derniers joueurs italiens à terminer la rencontre sur le parquet, les autres ayant déjà hissé le drapeau blanc. Pendant sept minutes, la stratégie des joueurs de Trapani revenait à faire faute sur leurs adversaires israéliens, qui ont eu deux lancers-francs par minute (14/14 en sept minutes).

Toute cette situation a lieu au vu de la situation économique du club. Une décision du tribunal fédéral est tombée il y a quelques jours suite à des irrégularités financières constatées : 8 points de pénalité en tout, suspension du Président du club pour deux ans, et des amendes à payer. Un probable coup de grâce pour le club italien, qui voit désormais un exode de ses joueurs. Dont un certain Paul Eboua, que l’ASVEL a pu récupérer grâce à cela. Matt Hurt, Jordan Ford et Timmy Allen ont aussi quitté le club, pendant que Ryan Arcidiacono et John Petrucelli en sont tout proches.

Il y a moins d’un mois, le club signait pourtant une 10e victoire consécutive. Ils avaient obtenu avec brio leur qualification en play-in. Depuis, la décision du tribunal a lancé une très rapide dégringolade. Les Sharks n’ont pas pu honorer leur déplacement chez la Virtus Bologne en championnat ce week-end, ce qui a conduit à un forfait 20-0. Cette scène surréaliste en BCL ne va pas non plus aider leur cas. Selon les règles de la BCL, « présenter moins de 10 joueurs sur la feuille d’un match est passible d’une sanction disciplinaire ou d’une amende administrative. »