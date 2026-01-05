Qualifiés en play-in de BCL, les Trapani Sharks vont-ils déclarer forfait ?

C’est de pire en pire pour les Trapani Shark… Pourtant, il y a moins d’un mois, le 14 décembre, l’ancien club de Gabe Brown (Strasbourg) et Justin Robinson (Paris) signait à Udine sa dixième victoire consécutive. De quoi mettre du baume au cœur aux supporters, après déjà, en début de saison un premier épisode, qui avait vu le club perdre cinq points de pénalité en raison de multiples impayés. Mais en ce début d’année 2026, la dégringolade continue.

Le 30 décembre, la ligue italienne a de nouveau rajouté trois points de pénalités au dernier demi-finaliste de Serie A. Ce dimanche, le club sicilien devait se déplacer à Bologne pour y affronter la Virtus, leader du championnat. Pourtant, le choc n’a pas eu lieu. Le club trapanais a boycotté la rencontre à la suite de cette pénalité, et des menaces de relégation directe en troisième division qui planent.

En plus de ces décisions qui mettent à mal le club, son président, Valerio Antonini est à également visé à titre personnel. C’est devant la justice que ce dernier va devoir s’expliquer ce mercredi. Si le club a « rassuré » ses fans à travers un communiqué en annonçant que l’équipe affrontera bien l’Hapoel Holon (match aller mardi, match retour jeudi) et Trente, en Serie A, ce samedi, la suite reste indécise.

Seulement cinq joueurs disponibles ce mardi ?

À un peu plus de 24 heures de ce premier match de barrage en BCL face à l’équipe israélienne, c’est avec seulement « cinq ou six joueurs » que va se déplacer l’équipe à Samokov, en Bulgarie, où se jouera ce match, selon notre confrère Alessandro Luigi Maggi. Deux d’entre eux sont des U17 du club.

🚨 Trapani Shark will play tomorrow against Hapoel Holon in Samokov, Bulgaria, for the BCL play-ins. I have been informed that the team left with only five/six players. Meanwhile, today the Italian Federation made official the 0-20 result in the league against Virtus Bologna… — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) January 5, 2026

Ils étaient encore 10 il y a huit jours lors de la réception de Varèse (88-95), mais l’arrière Jordan Ford (1,85 m, 27 ans) a quitté le club en fin de semaine dernière pour s’engager chez le club turc de Bahcesehir, alors que Paul Eboua (2,02 m, 25 ans) devrait lui rejoindre le championnat de France et l’ASVEL. Plusieurs joueurs avaient déjà quitté l’effectif ces dernières semaines.

Si la justice décide de laisser un sursis au président du club sicilien, la situation va, de jour en jour, devenir plus chaotique, car pour chaque forfait en championnat italien, l’équipe cumule 150 000 € d’amende et un point de pénalité.