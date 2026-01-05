Paul Eboua à l’ASVEL : un renfort intérieur venu de Trapani après le départ de Nando De Colo

Après avoir consenti à libérer Nando De Colo, parti rejoindre le Fenerbahçe Istanbul, l’ASVEL va annoncer une recrue pour rééquilibrer son effectif. Comme attendu, Paul Eboua (2,02 m, 25 ans) va venir renforcer le secteur intérieur de l’équipe de Pierric Poupet, dans un contexte où la raquette villeurbannaise manquait de densité, notamment au plus haut niveau européen.

Paul Eboua, un profil ciblé pour la raquette

Âgé de 25 ans, Paul Eboua arrive en provenance de Trapani, où il était prêté par l’Olimpia Milan. Engagé en Serie A et en Ligue des champions (BCL) avec le club sicilien, l’ailier-fort s’est imposé comme une référence dans le combat aérien, au point d’être le meilleur rebondeur du championnat italien cette saison (9,5 prises par match).

Dans les colonnes de L’Équipe, le président délégué de l’ASVEL Gaëtan Muller a résumé l’apport attendu du nouveau venu : « Il va nous amener du rebond, de la défense, de l’agressivité offensive. » Une description fidèle au profil d’un joueur avant tout énergique, capable d’impacter le jeu sans monopoliser le ballon.

PROFIL JOUEUR Paul EBOUA Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 202 cm Âge: 25 ans (15/02/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Lega Basket Serie A PTS 10,4 #68 REB 9,5 #1 PD 0,6 #138

Un contexte favorable à son arrivée

Prêté depuis dix-huit mois à Trapani, Paul Eboua a vu sa situation évoluer brutalement avec les graves difficultés financières du club sicilien. Entre pénalités sportives et sanctions institutionnelles, l’avenir de Trapani s’est assombri, précipitant le départ de plusieurs joueurs majeurs de l’effectif.

Dans ce contexte, l’ASVEL a su se montrer opportuniste, comme elle l’avait déjà fait la saison passée avec Ben Bentil, arrivé lui aussi du Sud de l’Italie. Un schéma qui se répète, avec un intérieur en quête d’exposition au plus haut niveau européen. Espérons pour Lyon-Villeurbanne qu’Eboua aura plus de réussite que Bentil.

Un nouveau visage en EuroLeague

Passé par la G-League lors de la saison 2020-2021, Paul Eboua va découvrir l’EuroLeague sous les couleurs villeurbannaises. Il intègre une raquette très renouvelée, composée de joueurs encore peu expérimentés à ce niveau, comme Bodian Massa, Bastien Vautier, Zac Seljaas et Armel Traoré, en plus de Mbaye Ndiaye.

S’il reste à voir quel sera son rôle exact dans la rotation de Pierric Poupet, l’arrivée de l’international camerounais offre à l’ASVEL une option supplémentaire précieuse, notamment dans les séquences plus physiques où le manque de dureté s’est parfois fait sentir depuis le début de la saison.