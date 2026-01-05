Recherche
Betclic ELITE

Paul Eboua à l’ASVEL : un renfort intérieur venu de Trapani après le départ de Nando De Colo

Betclic ELITE - Paul Eboua va bien renforcer l’ASVEL. Dans la foulée du départ de Nando De Colo vers le Fenerbahçe Istanbul, le club villeurbannais densifie sa raquette avec l’intérieur camerounais, en provenance de Trapani.
00h00
Paul Eboua à l’ASVEL : un renfort intérieur venu de Trapani après le départ de Nando De Colo

Paul Eboua va passer de le Trapani à l’ASVEL

Crédit photo : FIBA

Après avoir consenti à libérer Nando De Colo, parti rejoindre le Fenerbahçe Istanbul, l’ASVEL va annoncer une recrue pour rééquilibrer son effectif. Comme attenduPaul Eboua (2,02 m, 25 ans) va venir renforcer le secteur intérieur de l’équipe de Pierric Poupet, dans un contexte où la raquette villeurbannaise manquait de densité, notamment au plus haut niveau européen.

Paul Eboua, un profil ciblé pour la raquette

Âgé de 25 ans, Paul Eboua arrive en provenance de Trapani, où il était prêté par l’Olimpia Milan. Engagé en Serie A et en Ligue des champions (BCL) avec le club sicilien, l’ailier-fort s’est imposé comme une référence dans le combat aérien, au point d’être le meilleur rebondeur du championnat italien cette saison (9,5 prises par match).

Dans les colonnes de L’Équipe, le président délégué de l’ASVEL Gaëtan Muller a résumé l’apport attendu du nouveau venu : « Il va nous amener du rebond, de la défense, de l’agressivité offensive. » Une description fidèle au profil d’un joueur avant tout énergique, capable d’impacter le jeu sans monopoliser le ballon.

PROFIL JOUEUR
Paul EBOUA
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 202 cm
Âge: 25 ans (15/02/2000)
Nationalités:

logo cam.jpg
Stats 2025-2026 / Lega Basket Serie A
PTS
10,4
#68
REB
9,5
#1
PD
0,6
#138

Un contexte favorable à son arrivée

Prêté depuis dix-huit mois à Trapani, Paul Eboua a vu sa situation évoluer brutalement avec les graves difficultés financières du club sicilien. Entre pénalités sportives et sanctions institutionnelles, l’avenir de Trapani s’est assombri, précipitant le départ de plusieurs joueurs majeurs de l’effectif.

Dans ce contexte, l’ASVEL a su se montrer opportuniste, comme elle l’avait déjà fait la saison passée avec Ben Bentil, arrivé lui aussi du Sud de l’Italie. Un schéma qui se répète, avec un intérieur en quête d’exposition au plus haut niveau européen. Espérons pour Lyon-Villeurbanne qu’Eboua aura plus de réussite que Bentil.

Un nouveau visage en EuroLeague

Passé par la G-League lors de la saison 2020-2021, Paul Eboua va découvrir l’EuroLeague sous les couleurs villeurbannaises. Il intègre une raquette très renouvelée, composée de joueurs encore peu expérimentés à ce niveau, comme Bodian Massa, Bastien Vautier, Zac Seljaas et Armel Traoré, en plus de Mbaye Ndiaye.

S’il reste à voir quel sera son rôle exact dans la rotation de Pierric Poupet, l’arrivée de l’international camerounais offre à l’ASVEL une option supplémentaire précieuse, notamment dans les séquences plus physiques où le manque de dureté s’est parfois fait sentir depuis le début de la saison.

ASVEL
ASVEL
Suivre

lefree74
il fallait un peu plus de physique a la raquette de l ASVEL, avec eboua il ont un profil qui semble intéressant, rebond défense qui sera complémentaire de BV . après faut pas que Heurtel se blesse, avec le départ de Nando le poste 1 est léger avec Watson et le petit Atamna.
thorir
Un insider lyonnais qui ne s'exprime que lorsqu'il a des infos solides a annoncé que NDC serait bien remplacé, la question c'est "par un joueur de quel calibre" ? Effectivement pour une reprise aprés un tel arret j'ai trouvé que Heurtel avait été trés vite beaucoup sollicité déja mais là c'est certain qu'il va l'etre encore plus, Watson étant bien plus finisseur que créateur
malanese
J'aurais plus opté pour un briscard avec de l'expérience qui vient d'un championnat exotique .
thorir
Lauvergne ? Deja quand les discussions ont commencé avec Eboua le club n'avait aucune certitudes concernant Nando, donc l'enveloppe budgetaire était limitée, là une partie de son salaire est prise en charge pas Milan donc on est pas du tout dans les ordres de grandeur du salaire de Lauvergne. Aprés à quelques jours prés en effet, entre le salaire de NDC économisé et j'imagine le buy out, tu pouvais limite te positionner sur Tyrique Jones au lieu d'Eboua haha. J'exagere mais si tout ça avait été un peu anticipé y'avait effectivement moyen de répartir le salaire de Nando differamment sur un poste 2/1 et un poste 5
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
