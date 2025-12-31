Recherche
Lega Basket Serie A

Un intérieur camerounais-italien sur les tablettes de l'ASVEL pour un prêt ?

À l'étranger - Grâce des récents événements favorables, l'ASVEL pourrait s'attirer les services de Paul Eboua, actuel meilleur rebondeur de Serie A avec Trapani, pour un prêt jusqu'à la fin saison.
00h00
Un intérieur camerounais-italien sur les tablettes de l’ASVEL pour un prêt ?

Paul Eboua joue la BCL cette saison

Crédit photo : Basketball Champions League

Et si l’ASVEL s’offrait un nouveau joueur pour bien débuter cette année 2026 ? C’est en tout cas ce qu’avance le site Superbasket ce mercredi 31 décembre. Selon celui-ci, le jeune intérieur de Trapani Paul Eboua (2,03 m, 25 ans) « serait en négociations avancées avec l’ASVEL Villeurbanne… pour un accord de prêt de 6 mois. » Une information que nous sommes en mesure de confirmer à BeBasket.

Un vrai talent au rebond

À 25 ans, Paul Eboua est à l’heure actuelle le meilleur rebondeur de la Serie A, le championnat italien. Avec les Trapani Sharks, il compile 10,7 points à 59% aux tirs (dont 50% à 3-points, avec plus d’une tentative par match) et 9,2 rebonds en 23 minutes de moyenne. Il sort par exemple de trois matchs d’affilée à plus de 10 rebonds pour finir l’année 2025, dont deux double-double. En BCL, ses statistiques sont plus honorables (8,2 points et 5,8 rebonds de moyenne).

Alors qu’il était d’abord un poste 3-4, il se dirige de plus en plus vers un profil de 4-5. À noter que le natif de Yaoundé n’a débuté le basket qu’à 14 ans, avant d’être repéré un an plus tard par un club italien. Il a ensuite fait toute sa carrière dans les championnats italiens, avec même un court passage en G-League en 2020/21. Il a aussi participé à plusieurs compétitions internationales avec la sélection camerounaise, dont l’AfroBasket cet été (3,8 points et 1,6 rebond de moyenne).

Concours de circonstances

Mais depuis 2024, le camerounais-italien est un joueur sous le giron de l’Olimpia Milano, qui le prête (à Crémone puis à Trapani) en attendant qu’il se développe. C’est pour cela qu’il ne pourrait arriver qu’en prêt à l’ASVEL. Le club milanais compte bien le garder sous contrat jusqu’en 2028. En revanche, son aventure en prêt à Trapani arrive à sa fin, au vu de la situation économique du club.

Une décision du tribunal fédéral vient de tomber suite à des irrégularités financières constatées : 8 points de pénalité en tout, suspension du Président du club pour deux ans, et des amendes à payer. Un probable coup de grâce pour le club italien, qui risque de voir un exode de ses joueurs dans les prochains jours et semaines, dont Eboua.

L’ASVEL pourrait donc profiter de la situation. Récupérer un jeune intérieur talentueux et productif serait une très bonne nouvelle. C’est surtout en Betclic ÉLITE qu’il pourrait combler des trous, principalement au poste 4. Même si c’est bien en EuroLeague que l’ASVEL a le plus besoin de renforts, avec un secteur intérieur qui souffre face aux mastodontes de l’EuroLeague cette saison, avec une paire Vautier-Massa inexpérimentée à ce niveau. Mais il sera peut-être difficile d’envoyer Eboua dans le grand bain à ce niveau. Sur le plan financier, ce mouvement d’effectif villeurbannais est rendu possible par la récente arrivée de nouveaux actionnaires.

Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
ASVEL
ASVEL
