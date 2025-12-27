Recherche
Betclic Élite

L’ASVEL voit… un pilote de F1 français entrer dans son capital !

France - Grande nouvelle pour l'ASVEL qui vient d'enregistrer l'arrivée dans son capital comme actionnaire minoritaire d'un petit groupe de personnes, dont un certain... Pierre Gasly, qu'on sait proche de Tony Parker.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’ASVEL voit… un pilote de F1 français entrer dans son capital !

Pierre Gasly avec une casquette… des San Antonio Spurs

Crédit photo : © Jerome Miron-Imagn Images

Entre deux des sports les plus populaires et médiatiques au monde, le basket et le Formule 1, les liens sont évidents. Une nouvelle union à l’échelle française va venir renforcer ceux-ci. C’est en tout cas ce qu’annonce le journaliste d’investigation Romain Molina sur ses réseaux sociaux. Selon lui, « l’ASVEL a finalisé l’arrivée d’un nouvel actionnaire minoritaire dans son capital… Un petit groupe de personnes comprenant notamment Pierre Gasly. »

Un choix judicieux pour Pierre Gasly ?

L’actuel pilote de l’écurie Alpine, qui vient de finir sa 9e année en Formule 1 à la 18e position du classement individuel, investit donc dans le basket. Un sport qu’il apprécie. On l’avait notamment vu en tribunes des NBA Paris Games, ou encore de certains matchs aux États-Unis lorsque son agenda le permet, notamment lors des Grands Prix sur le sol américain. Et souvent bien accompagné dans ces événements aux côtés d’un certain… Tony Parker. Cette fois, c’est au basket français et européen qu’il s’intéresse.

Pour un sportif comme Gasly, entrer au capital d’une institution sportive forte comme l’ASVEL offre un moyen d’élargir son image et son réseau au-delà du seul monde de la Formule 1. Et d’en tirer des bénéfices financiers. Il avait aussi investi dans le club de foot du FC Versailles l’année dernière.

Bonne nouvelle pour l’ASVEL

Quant à l’ASVEL, cet investissement arrive au bon moment puisque le club avait « besoin de liquidités rapidement », comme l’explique Molina. Pierre Gasly n’est qu’un membre de ce petit groupe de personnes, qui sera actionnaire minoritaire du club villeurbannais. Ce qui ne peut faire que du bien aux finances en difficulté du club. Dans un rapport sévère, la Chambre régionale des comptes a jugé en mai dernier la situation financière de l’ASVEL comme « dégradée » et structurellement déficitaire, avec un modèle économique qui n’est pas « viable dans la durée. »

Le club a affiché un résultat net négatif sur plusieurs saisons et son déficit cumulé récent est estimé à environ 12 millions d’euros, empiré par les défaillances des partenaires Skweek et, dans une moindre mesure, Smart Good Things. La masse salariale est toujours encadrée pour la saison 2025/26, sur décision de la DNCCG.

LIRE AUSSI

Il fallait combler ces trous dans les comptes avec des apports des actionnaires. Trois millions d’euros avaient par exemple été apportés dans le capital par un actionnaire choletais en milieu d’année. Ce nouveau groupe avec Pierre Gasly vient renforcer le club, qui espère tourner la page de ses difficultés financières dans les années à venir avec l’arrivée de la NBA Europe.

Très impliqué dans les discussions entre la NBA, l’EuroLeague et la FIBA, Tony Parker voit en ce projet une opportunité unique pour l’ASVEL. « On investit tous avec la NBA Europe en tête » expliquait-il à l’Équipe en juin. À quasiment mi-saison, l’équipe est actuellement 4e du championnat français et lanterne rouge de l’EuroLeague.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
ASVEL
ASVEL
Commentaires

pippo
Le basket un des sports les plus populaires au monde, c'est une blague qui ne fait pas rire du tout, en France pour voir un match c'est le parcours du combattant
Répondre
(0) J'aime
cmnkm95
Le monde ne signifie pas que la France, dans les pays asiatiques le basket est le sport collectif roi parfois devant le foot et dans les pays d'Europe de l'Est le basket est un sport majeur dans la majorité des ces pays.
Répondre
(0) J'aime
bill_laimbeer
Info Romain Molina lol A quand une petite video ou il s enerve sur son canape...
Répondre
(0) J'aime
elsinger
Le gourou Parker a encore frappé... Des brebis arrivent encore à le suivre!
Répondre
(0) J'aime
