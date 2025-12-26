Shai Gilgeous-Alexander reconnaît la supériorité des Spurs après trois défaites consécutives

Un aveu de supériorité qui fait mal

La série noire continue pour le Thunder d’Oklahoma City face aux Spurs de San Antonio. Pour la troisième fois en deux semaines, les champions en titre se sont inclinés face à la formation texane, cette fois-ci devant leur propre public lors du Christmas Day. Une défaite qui pousse Shai Gilgeous-Alexander à un constat sans appel.

Une chute brutale pour les champions

Le MVP en titre n’a pas cherché d’excuses après cette nouvelle déconvenue. Inhabituellement maladroit avec 7/19 aux tirs et gêné par la défense de San Antonio, Gilgeous-Alexander s’est montré particulièrement lucide en conférence de presse.

« On doit être meilleurs en tant que groupe. On ne perd pas trois fois de suite contre une équipe en peu de temps si cette équipe n’est pas meilleure que vous », a expliqué la star du Thunder devant les médias. « On doit devenir meilleurs et tout le monde dans l’équipe doit se regarder dans un miroir si on veut atteindre notre but ultime. »

Cette série de défaites marque un tournant pour Oklahoma City, qui affichait un bilan quasi-parfait avant de croiser la route des Spurs. Le Thunder, qui présente désormais un bilan de 26-5, était en effet à 26-2 contre toutes les autres équipes NBA.

Il y a encore deux semaines, le Thunder semblait destiné à réaliser la meilleure saison régulière de l’histoire NBA avec une série de 16 victoires consécutives. Depuis cette rencontre avec les Spurs, c’est quatre défaites en six matchs qui viennent ternir le parcours des champions.

« C’est comme une série de playoffs », a commenté Victor Wembanyama à propos de ces trois confrontations. « On a beaucoup appris tactiquement mais je ne veux pas trop en dire. Garder certaines choses pour nous. »

Pour Jalen Williams, le Thunder s’est précipité face à l’intensité défensive des Spurs : « Quand on veut tellement gagner, on se perd. Et dans ce cas, chaque action ressemble à une prière, alors qu’on devrait s’en tenir à nos principes offensifs. »

Cette série de défaites révèle les limites du Thunder quand il est poussé dans ses retranchements. Face à la défense physique de San Antonio menée par Wembanyama, Oklahoma City peine à créer des décalages et à générer de bonnes positions de tir, notamment à 3-points où l’équipe n’a shooté qu’à 11/44 lors du dernier match.