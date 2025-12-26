Recherche
NCAA

La NCAA franchit une nouvelle étape, en faisant venir des prospects en cours de saison

NCAA - Le jeune talent espagnol Lucas Langarita rompt son contrat avec Saragosse pour rejoindre l'université américaine de Utah dès le deuxième le deuxième semestre. Il devient la première défection notable de la nouvelle Liga U22 créée cette saison.
|
00h00
La NCAA franchit une nouvelle étape, en faisant venir des prospects en cours de saison

Lucas Langarita quitte Saragosse pour l’Université d’Utah, dès le deuxième semestre

Crédit photo : acb Photo / Esther Casas

Lucas Langarita a officiellement quitté le Casademont Saragosse pour poursuivre sa formation aux États-Unis. L’arrière aragonais de 19 ans, formé au club depuis son plus jeune âge, a trouvé un accord avec sa direction pour rompre son contrat qui courait jusqu’en 2027. Saragosse conserve néanmoins ses droits ACB pour un éventuel retour futur.

Un talent prometteur qui dominait la Liga U22

Langarita était l’un des joueurs les plus en vue de la nouvelle Liga U22, compétition réservée aux équipes espoirs créée cette saison. Le jeune Espagnol tournait à plus de 16 points par match et était clairement au-dessus du niveau de cette ligue, comme en témoigne sa performance de 31 points face à Malaga il y a quelques semaines à Alhaurín de la Torre.

Champion du monde U19 en 2023 et membre du cinq majeur du Mondial U17 organisé à Málaga en 2022, Langarita n’avait pas réussi à s’imposer durablement dans l’effectif professionnel de Saragosse. Cette situation l’a poussé à chercher de nouvelles opportunités outre-Atlantique, où il évoluera à l’université de Utah.

Dans une lettre d’adieu émouvante à la Marea Roja, le groupe des supporters saragossais, le joueur a déclaré :

« Je suis arrivé dans ce club en étant pratiquement un enfant, avec beaucoup d’illusion et beaucoup de rêves à accomplir, et je pars devenu un joueur et, surtout, une personne beaucoup plus mature. Ici j’ai appris des valeurs qui vont bien au-delà du basket : l’effort quotidien, la constance, le respect, l’importance du travail d’équipe et la capacité de se relever après les défaites. »

L’exodus des jeunes talents vers la NCAA s’intensifie

Le départ de Langarita illustre parfaitement l’incapacité de la Liga U22 à retenir les jeunes pépites européennes. Cette nouvelle compétition, pourtant créée pour offrir du temps de jeu aux espoirs, ne peut rivaliser avec l’attractivité de la NCAA et de ses salaires mirobolants.

D’autres talents suivront cette voie la saison prochaine, comme Marcus Moller qui s’est déjà engagé avec l’université du Michigan, ou Arturas Butajevas qui rejoindra également le championnat universitaire américain. Même des joueurs ayant déjà goûté au professionnalisme, comme James Nnaji qui évoluera à l’université Baylor après ses passages au FC Barcelone, choisissent désormais cette option pour relancer leur carrière, y compris en cours de saison. Car la nouveauté est de voir des joueurs rejoindre un programme universitaire pour le deuxième semestre.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
