Liga Endesa

L’Espagne copie le modèle français : la Liga ACB a lancé son championnat Espoirs U22

Face à la baisse de l’utilisation des joueurs espagnols en Liga Endesa et au recul de sa sélection nationale, la Liga ACB a décidé de suivre l’exemple français en lançant son propre championnat Espoirs U22, baptisé Liga U.
00h00
L’Espagne copie le modèle français : la Liga ACB a lancé son championnat Espoirs U22

La Liga U a été lancée en Espagne le week-end dernier

Crédit photo : acb Photo / Eduardo Verdejo

Confrontée à un constat alarmant — moins de jeunes Espagnols sur les parquets de Liga Endesa, une équipe nationale A en perte de vitesse après avoir tout dominé dans les années 2010 et 2020 — la Liga ACB a choisi d’agir. Dès cette saison 2025-2026, elle inaugure la Liga U, un championnat Espoirs réunissant 15 équipes U22 issues des clubs ACB. Inspirée du modèle français d’Espoirs ÉLITE (U21), cette nouvelle ligue vise à redonner du temps de jeu, du rythme et de la visibilité à la génération montante du basket espagnol.

Tous les matches diffusés sur YouTube

Coorganisée par la ACB et la FEB (fédération espagnole), avec le soutien du ministère de l’Éducation et du Conseil supérieur des sports, la Liga U s’adresse aux joueurs nés en 2004 ou après.

Les clubs participants — dont le Real Madrid, le FC Barcelone, Valencia, Malaga ou encore la Joventut Badalone — sont répartis en deux groupes (A et B) selon leurs résultats dans le championnat junior espagnol sur les cinq dernières saisons.

La ligue met l’accent sur la compatibilité entre sport et études : les jeunes bénéficieront d’un accompagnement académique et de bourses pour poursuivre leur formation universitaire ou professionnelle. Un système qui espère s’approcher, même un minimum, de ce qui est proposé outre-Atlantique, même s’il ressemble davantage à celui du championnat Espoirs français, qui fait aujourd’hui figure de référence en Europe pour la continuité entre centres de formation et équipes professionnelles.

Toutefois, la Liga U possède d’ores et déjà un avantage en terme d’exposition par rapport au championnat Espoirs ELITE : tous les matches sont diffusés sur sa chaîne YouTube et des pages ont été créés sur différentes plateformes en ligne afin de mettre le produit en valeur.

Un format compétitif sur huit mois

La saison s’étendra du 10 octobre 2025 au 17 mai 2026, avec un minimum de 24 matchs par équipe et un Final 6 pour désigner le premier champion.
Le système prévoit des montées et descentes entre les groupes A et B après chaque phase, garantissant des affrontements équilibrés tout au long de la saison. Les quatre premiers du groupe A rejoindront la Final 6, rejoints par deux équipes issues d’un play-in entre les meilleurs du groupe B.

L’objectif principal : multiplier les opportunités de jeu à haut niveau pour les jeunes talents, tout en réduisant la tentation de rejoindre les universités américaines, de plus en plus actives sur le marché européen.

Même Izan Almansa et Mohamed Dabone se prêtent au jeu

La compétition a débuté le week-end dernier sans véritable enjeu sportif, mais avec un ton symbolique. Le Real Madrid U22 a largement battu Malaga Alhaurín de la Torre (105-62), tandis que le FC Barcelone a survolé son voisin de Manresa (105-37). Il faut dire que des prospects de haut vol se sont prêtés au jeu, d’Izan Almansa (2,08 m, 20 ans) pour le Real Madrid à Mohamed Dabone pour le FC Barcelone.

Vers une nouvelle dynamique pour le basket espagnol ?

Avec cette initiative, l’Espagne espère reconnecter sa formation et son élite, à l’heure où la NCAA attire de plus en plus de jeunes Européens, et où la LNB française récolte les fruits d’une politique de développement continue.

La Liga U s’affirme donc comme un outil stratégique pour relancer la production locale de talents, à l’image de ce qu’a su faire la France ces dix dernières années.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
thorir
Hm... J'imagine qu'ils se sont mis à un bon paquet de techniciens pour penser cette formule, mais j'ai quand même un doute sur le fait que ce soit le problème espagnol actuel. Ce qui manque pour alimenter à nouveau leur Roja ce n'sont pas des joueurs de 20 piges qui vont jouer entre eux, c'est pour moi le fait que ceux de 18-20 qui devraient avoir déja des minutes dans le milieu pro n'en n'ont pas, que ce soit en ACB voire en Primera FEB C'est presque + d'un vrai championnat national U19 dont ils auraient besoin puisqu'actuellement la phase nationale ne dure qu'un mois aprés des phases régionales Mais les 19-22 ans qui sont susceptibles d'alimenter la selection seniors encore une fois c'est pas de jouer entre eux dont ils ont besoin, c'est d'être PROS
