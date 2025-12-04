Recherche
EuroLeague

« Cet enchaînement est très dur » : l’ASVEL retrouve Zac Seljaas pour défier le co-leader de l’EuroLeague

EuroLeague - L’ASVEL, reposée et désormais renforcée par le retour de Zac Seljaas, se déplace à Sofia ce jeudi pour affronter l’Hapoel Tel Aviv, co-leader de l’EuroLeague. Une reprise exigeante mais abordée avec davantage de fraîcheur physique et mentale.
« Cet enchaînement est très dur » : l’ASVEL retrouve Zac Seljaas pour défier le co-leader de l’EuroLeague

Zac Seljaas reprend la compétition avec l’ASVEL

Crédit photo : Nanterre 92 / Claire Macel

L’ASVEL retrouve l’EuroLeague avec un souffle nouveau et une rotation renforcée grâce au retour de Zac Seljaas. L’ailier américain, absent face à Dijon puis Barcelone, sera bien présent pour affronter l’Hapoel Tel-Aviv. Un renfort opportun alors que les Villeurbannais sortent d’un enchaînement particulièrement éprouvant.

Une ASVEL ressourcée… et un Seljaas important dans la rotation

Pour cette reprise, l’ASVEL arrive avec davantage d’énergie après deux jours de coupure, un luxe rare dans un calendrier aussi dense. Zac Seljaas (2,00 m, 28 ans) réintègre la rotation après avoir manqué les deux dernières rencontres, indique Le Progrès. Depuis le début de saison, il tourne à 10,1 points en Betclic ELITE et 9,9 points en EuroLeague, apportant une stabilité bienvenue sur les postes 3 et 4.

Ces quelques jours de repos ont permis au groupe de souffler physiquement et mentalement, après un mois de novembre chargé en voyages et en matches rapprochés.

Poupet alerte sur la fatigue accumulée

Pierric Poupet a expliqué combien cette pause avait été nécessaire après treize matches disputés en trente-quatre jours. Il souligne notamment que « les organismes étaient touchés, physiquement et mentalement », rappelant que l’équipe n’avait pas eu un seul jour off pendant trois semaines.

Le coach évoque également la difficulté de cette période automnale, amplifiée par un rythme de compétition inédit. « Cet enchaînement est très dur », admet-il, tout en notant que les séances de reprise ont montré un groupe remis dans le bon sens.

Un défi majeur : l’Hapoel, puissance physique du haut de tableau

Face à eux, l’Hapoel Tel Aviv représente l’une des équipes les plus impressionnantes du début de saison. Malgré ses matches « à domicile » délocalisés à Sofia, le club israélien affiche un parcours remarquable et un impact physique constant.

Pierric Poupet reconnaît la puissance et l’expérience du collectif dirigé par Dimitris Itoudis, un coach double vainqueur de l’EuroLeague. Une formation taillée pour les playoffs, voire plus.

Pour ce déplacement, l’ASVEL sera sans Adam Atamna, ménagé, mais l’arrière rejoindra le groupe pour le match de vendredi à Strasbourg. En revanche, Heurtel, Harrison ou De Colo, récemment touchés, sont là. De quoi donner une belle profondeur d’effectif à la formation rhodanienne.

Une reprise exigeante mais une ASVEL en meilleure posture

Entre un adversaire redoutable, un contexte de délocalisation et l’intensité propre à l’EuroLeague, la tâche ne sera pas simple. Mais l’ASVEL arrive moins usée, avec un Seljaas opérationnel et un groupe rechargé. Un trio d’éléments qui pourrait lui permettre d’aborder ce rendez-vous avec davantage de maîtrise.

Gabriel Pantel-Jouve
