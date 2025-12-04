Recherche
NM2

Naïm Houstani frôle l’histoire : 41 points et 12 passes pour porter Montpellier à Avignon

Nationale 2 - Naïm Houstani a signé une performance exceptionnelle samedi à Avignon, en Nationale 2. Le meneur de Montpellier, pourtant diminué par une entorse, a compilé 41 points, 12 passes décisives et 8 interceptions pour guider son équipe vers un large succès.
00h00
Naïm Houstani a pris feu avec Montpellier : 41 points, 12 passes et 8 interceptions à Avignon en Nationale 2

Crédit photo : Tiphaine Bandeville

Alors qu’il était encore incertain 48 heures avant le match, Naim Houstani (1,80 m, 23 ans) a réalisé l’une des performances les plus marquantes de la saison en Nationale 2. Le meneur, touché à la cheville et limité dans ses entraînements, a finalement porté le Montpellier Basket Mosson vers une victoire éclatante à Avignon, avec un double-double monumental à 41 points et 12 passes décisives.

 

Une entrée de match tonitruante malgré la blessure

L’incertitude était réelle jusqu’au dernier moment. Victime d’une entorse à la fin du match contre Feurs, Houstani avait « passé les dernières semaines chez le kiné » et ne s’était « entraîné qu’en trottinant en fin de semaine ». Malgré cela, le meneur a décidé de jouer : « Au final, je n’ai absolument pas réfléchi et je finis par en mettre 41 », confie-t-il.

Aligné pour quelques minutes au départ, il a immédiatement dynamité la rencontre. Avec un strap « digne d’un plâtre », il a très vite pris feu pour inscrire 20 points en première mi-temps. Une agressivité assumée : « J’ai essayé d’être agressif dès le début pour aider l’équipe à bien rentrer dans la rencontre. J’ai été très adroit et le scoring est monté assez vite sans que j’y prête vraiment attention. »

À ses côtés, l’arrière américain Jahmaal Gardner (24 points à 7/9 à 3-points) a également puni la défense avignonnaise. Résultat : Montpellier menait de 21 points à la pause (32-53) avant de s’envoler pour une victoire finale de 40 unités (75-115).

Le regard du coach : une performance qui tire l’équipe vers le haut

Pour Vincent Pinho, cette performance dépasse les simples statistiques. Le coach du MBM raconte : « Après une saison blanche, il a vraiment à cœur de montrer qui il est. Ce qui ressort surtout, c’est qu’il ne s’économise jamais : beaucoup d’engagement, beaucoup d’enthousiasme. Ça tire l’équipe vers le haut. »

Il insiste aussi sur le contexte particulier : « Je me posais la question du temps de jeu que je pouvais lui donner avec ses deux entraînements sur les deux dernières semaines… Il m’a facilité la réflexion [rire]. Ça en dit long sur son état d’esprit depuis le début de saison. »

Naïm Houstani avec son coach du Montpellier Basket Mosson, Vincent Pinho
Naïm Houstani avec son coach du Montpellier Basket Mosson, Vincent Pinho (photo : Tiphaine Bandeville)

Houstani, lui, assume avoir joué diminué : « Je me suis fait une belle entorse deux semaines avant, mais je voulais être là pour ce match. » Le coach a finalement décidé de le sortir après son 40e point : « Même si le record était atteignable, c’était la bonne décision », admet le joueur.

Un record historique approché dans une poule A survoltée

Avec 41 points, Naïm Houstani est passé tout près du record recensé par Mr-Stats, détenu par Zachary Ouango (44 points en 2018-2019 avec Tourcoing). Il égale néanmoins la meilleure performance offensive de la saison, partagée par Bryan Coudray (Feurs) et Brian Myles (Rousset), deux joueurs de la poule A.

LIRE AUSSI

Cette poule A, déjà marquée par le record de Tim Blue (36 points) en début de saison, continue d’afficher un niveau exceptionnel.

Houstani déjà parmi les meilleurs scoreurs de la saison

Après 10 journées, la dernière recrue de l’intersaison montpelliérain s’installe dans le top 4 des scoreurs de NM2 avec 21,5 points par match, derrière Anthony Pouille (22,4 points, avec Maubeuge), Clément Pingault (22,1 points, avec Liévin) et Bryan Coudray (21,7 points, avec Feurs). Sa ligne statistique résume son omniprésence : 41 points, 12 passes, 8 interceptions, 8 balles perdues, conséquence du volume de jeu qu’il génère.

Le coach souligne l’impact global : « Il a voulu impulser quelque chose et il l’a fait de la meilleure manière possible. » Ancien pensionnaire des centres de formation de Cholet (jusqu’en 2019) puis d’Angers (de 2019 à 2021) avant de jouer deux saisons en NM2 avec Laval (2021-2022) puis Pornic (2022-2023), Naïm Houstani a ensuite vécu une saison pleine en NM1 à Feurs en 2023-2024 (5,9 points et 1,9 passe décisive en moins de 15 minutes, sur 34 matches) avant de vivre une saison off en 2024-2025 pour se consacrer à sa deuxième année de master. Appelé par Montpellier en fin d’intersaison pour prendre la suite de Xavier Gaillou (1,92 m, 36 ans), il reprend son envol sous le soleil héraultais.

A 23 ans, le Choletais Naïm Houstani reprend la compétition cette saison à Montpellier
A 23 ans, le Choletais Naïm Houstani reprend la compétition cette saison à Montpellier (photo : Tiphaine Bandeville)

Une victoire structurante pour Montpellier

Ce succès permet surtout au Montpellier Basket Mosson d’équilibrer son bilan (5-5) et d’enchaîner une deuxième victoire consécutive, une première cette saison. Tout cela avant la réception du promu Aix-Venelles, en grande forme, ce samedi 6 décembre dans un Palais des Sports Pierre-de-Coubertin (2 000 places) rénové.

Houstani, lui, reste focalisé sur l’essentiel : « La victoire compte bien plus que le record. Nous avons d’autres matchs très importants qui arrivent. »

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
