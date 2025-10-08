Bryan Coudray signe le plus gros carton en NM2 depuis 19 mois : « Je ne suis pas en préretraite ! »

Décidément, il fait bon affronter La Ravoire en ce moment… Il y a 10 jours, l’éternel Tim Blue avait établi son record en carrière face aux Savoyards avec 36 points. À ce moment la meilleure performance de la saison en Nationale 2. Supplantée la semaine dernière par les 41 points de Bryan Coudray, le meneur de Feurs, également face à La Ravoire.

« Physiquement, j’étais cuit ! »

« Je n’étais pas forcément prédestiné à faire une telle performance », nous raconte l’ancien joueur de Caen. « Physiquement, j’étais cuit. » Les affres d’une semaine de cours, pour son master EOPS (entraînement et optimisation de la performance sportive sur le campus de La Doua, à Villeurbanne, à 90 kilomètres de Feurs. « J’y vais une semaine une deux. Je me lève à 5h30 du matin, je rentre chez moi à 21h30. Après le shooting du matin, j’ai dormi toute l’après-midi ! »

Ce qui ne l’a pas empêché de signer le plus gros carton en Nationale 2 depuis les 41 points, également, de Vukan Zivkovic (Liévin) contre Metz le 24 février 2024. L’an dernier, personne n’avait atteint la barre des 40 points dans les quatre poules de NM2, avec un record pour Sébastien Dulouat (Dax, 37 points).

« J’avais à cœur de donner le maximum », retrace le fils d’Hervé Coudray, désormais DTN de la fédération suisse. « On nous avait vendu La Ravoire comme une grosse équipe, notamment sur le plan défensif. Mon but était d’être agressif pendant 40 minutes et j’ai joué beaucoup de ballons dès le début. Je me suis retrouvé à vite créer des décalages et provoquer des fautes. Sur le coup, j’ai oublié la fatigue et je sentais que j’avais moyen de créer beaucoup de dégâts. On avait du mal à m’arrêter, j’en ai profité. »

« Je m’investis toujours autant »

Le Normand rapporte avoir provoqué 15 fautes et shooté 19 lancers-francs, ses deux records en carrière. Un beau moyen d’oublier l’amertume du précédent match à domicile, contre Venelles (83-85), où il avait raté le shoot de la gagne. « Il y avait une part de moi qui s’en voulait donc j’avais surtout à cœur de gagner. » Ce qui fut chose faite avec une victoire 96-87 des Enfants du Forez.

Une belle façon de mettre derrière lui la pubalgie abdominale qui l’a stoppé pour environ deux mois au printemps dernier… « J’ai bossé comme un fou cet été, c’est une récompense de tout ce travail. » Et aussi de prouver qu’il est toujours concentré sur le basket, lui qui sort de quatre saisons productives en Nationale 1 (10,4 points à 48%, 4,5 rebonds et 3,6 passes décisives l’an dernier avec Feurs) et qui a choisi d’accompagner le club forézien à l’échelon inférieur pour suivre un double projet sports – études.

« Les gens savent que je peux être un joueur majeur en NM2 », glisse-t-il. « Je suis susceptible de faire des bons matchs. Samedi, je me sentais bien et j’en ai profité, dans le fil du jeu. Ça fait plaisir, même si les performances individuelles passent après les résultats collectifs. Ça montre que je ne suis pas en préretraite et que je m’investis toujours autant ! »