Coupe du Monde masculine

Jeremiah Hill et le Cameroun font tomber le Soudan du Sud et terminent la première fenêtre sur une bonne note

Coupe du monde 2027 - Grâce à un très bon début de match et à nouveau bien aidé par Jeremiah Hill, le Cameroun s'est imposé face au Soudan du Sud ce dimanche, pour clore la première fenêtre de qualifications au Mondial 2027. Les Lions indomptables sont en bonne posture pour accéder à la deuxième phase des qualifications.
|
00h00
Résumé
Écouter
Jeremiah Hill a inscrit 15 points avec le Cameroun face au Soudan du Sud.

Crédit photo : FIBA

Jeremiah Hill a inscrit 15 points avec le Cameroun face au Soudan du Sud.

Crédit photo : FIBA

Une fois n’est pas coutume : comme vendredi face à la Libye, Jeremiah Hill (1,88 m, 30 ans) a porté le Cameroun vers la victoire, cette fois face au Soudan du Sud (60-56). Le combo-guard de l’Élan Chalon a terminé meilleur marqueur de la rencontre, avec 15 points, malgré quelques déchets au shoot (4/11 aux tirs), en plus de 5 rebonds et 6 passes décisives.

LIRE AUSSI

Surtout, il s’agit pour la sélection camerounaise, 57e au classement FIBA, d’un petit exploit face aux Bright Stars, 24e au ranking mondial. Les Lions indomptables ont profité d’un excellent début de match (19-9 après le premier quart-temps) pour prendre très tôt les commandes et résister au retour adverse, alors que l’écart s’est amenuisé à trois points, à deux reprises, en toute fin de match.

Le Cameroun bien placé pour la deuxième phase

Côté sud-soudanais, l’arrière de la JL Bourg Both Gach (1,98 m, 26 ans), auteur d’une nouvelle performance XXL et tout proche du triple-double (15 points, 9 rebonds et 8 passes décisives), et l’ancien ailier de Boulazac Deng Adel (14 points, 11 rebonds et 4 assists) ont longtemps espéré jouer les trouble-fêtes. Mais le Cameroun de Hill et de l’ancien intérieur du BCM Gravelines-Dunkerque Landry Nnoko (7 points, 5 rebonds, 3 assists) ont tenu bon dans le money-time.

Malgré une défaite inaugurale face à la sélection capverdienne jeudi, les Camerounais sont en bonne posture pour accéder à la deuxième phase des qualifications à la Coupe du monde 2027. Avec deux succès en trois matchs, ils pointent au deuxième rang du groupe A, à égalité de victoires avec le Soudan du Sud et le Cap-Vert, vainqueur de la Libye ce dimanche (74-85) grâce à l’ex-Lillois et Roannais Ivan Almeida (12 points, 6 rebonds, 6 passes décisives).

La route est toutefois encore longue pour le Cameroun, quatrième du dernier AfroBasket et en quête de la première participation en Coupe du monde de son histoire. Si une victoire contre la Libye, en juillet prochain, suffirait aux Lions indomptables pour accéder à la prochaine phase des qualifications, ils devront ensuite figurer parmi les cinq meilleures équipes (sur les 12 en deuxième phase) pour valider leur billet pour le Mondial au Qatar.

Cameroun
Cameroun
