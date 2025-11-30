Recherche
Coupe du Monde masculine

Alex Mumbrú de retour sur le banc allemand après sa maladie

Coupe du monde - Le sélectionneur espagnol retrouve son équipe d'Allemagne pour les Qualifications à la Coupe du Monde. Alex Mumbrú, qui avait été hospitalisé pour une pancréatite sévère après l'EuroBasket, se dit "à 100%" pour diriger la Mannschaft.
00h00
Alex Mumbrú de retour sur le banc allemand après sa maladie

Alex Mumbru a recoaché l’Allemagne vendredi contre Israël

Crédit photo : FIBA

Alex Mumbrú a effectué son grand retour sur le banc de l’équipe d’Allemagne lors de la victoire éclatante 89-69 contre Israël en ouverture des Qualifications à la Coupe du Monde 2027. Le sélectionneur espagnol avait été contraint de s’absenter pendant une grande partie de l’EuroBasket en raison de problèmes de santé, laissant son assistant Alan Ibrahimagić prendre les rênes de l’équipe.

Après le sacre européen de l’Allemagne, Mumbrú avait été de nouveau hospitalisé à son retour à Barcelone, luttant contre une pancréatite sévère. Désormais complètement rétabli, il a pu reprendre ses fonctions avec enthousiasme.

« Je me sens à nouveau comme un entraîneur »

« Je me sens à nouveau comme un entraîneur. Je suis heureux d’être de retour avec l’équipe. C’était dur d’être à l’hôpital après l’EuroBasket, mais maintenant je me sens très bien et je suis à 100% », a déclaré Mumbrú après cette victoire encourageante de l’Allemagne.

David Kramer, le meneur du Real Madrid, a tenu à rendre hommage à son sélectionneur :

« Nous devons donner plus de crédit à l’entraîneur. Nous sommes incroyablement fiers de lui – ce qu’il a traversé, et le fait qu’il soit de nouveau avec nous sur la touche après de si longs mois. Qui savait s’il allait entraîner à nouveau bientôt ? L’Allemagne, toute l’équipe, tout le monde est incroyablement fier de la façon dont tu as travaillé chaque jour, en continuant à te battre, à pousser… C’est une plus grande victoire : te voir à nouveau sur la touche, nous poussant. C’est un honneur de jouer pour lui. »

Mumbrú a également annoncé que Oscar da Silva, Justus Hollatz et Isaac Bonga ne voyageront pas pour affronter Chypre au deuxième tour et retourneront dans leurs clubs respectifs, le Bayern Munich et le Partizan Belgrade.

« Certains joueurs qui étaient là cet été – Oscar da Silva, Justus Hollatz et Izzy Bonga – rentrent à la maison. David Kramer vient, puisqu’il joue en EuroLeague, mais cet été il était blessé et est plus reposé que les autres, donc il vient avec nous », a précisé le technicien espagnol.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Allemagne
Allemagne
