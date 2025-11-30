Recherche
EuroLeague

La démission de Željko Obradović est « la plus lourde défaite de l’histoire du Partizan Belgrade » selon une légende du club

EUROLEAGUE - La démission de Željko Obradović ne passe pas chez les légendes du Partizan. L'une d'entre elles a d'ailleurs pris la parole sur ses réseaux sociaux pour soutenir son ancien coach, pointant du doigt la mauvaise gestion de la direction en place dans la capitale serbe.
00h00
La démission de Željko Obradović est « la plus lourde défaite de l’histoire du Partizan Belgrade » selon une légende du club

La démission de Željko Obradović est perçu comme un immense échec par une légende du Partizan Belgrade.

Crédit photo : Julie Dumélié

Ancien joueur du club et ex-sélectionneur de la Serbie, Saša Đorđević, a pris position dans l’affaire Željko Obradović qui secoue le Partizan Belgrade. L’arrière retraité a publié un message percutant sur les réseaux sociaux pour soutenir son ancien entraîneur, dont la démission a été actée définitivement samedi 29 novembre.

« Un tel résultat n’aurait jamais dû arriver »

« Le Partizan a perdu Željko – c’est la défaite la plus lourde de l’histoire du club. Un tel résultat n’aurait jamais dû arriver. Moi et mes anciens coéquipiers, comme toujours aux côtés de notre meilleur entraîneur, de tout cœur et avec une grande reconnaissance éternelle. Signé : l’équipe ’92 », a écrit Đorđević sur le réseau social X.

Ce message fait référence à la saison 1991-1992 où le Partizan avait remporté la Coupe des champions d’Europe sous la direction d’Obradović. Đorđević avait d’ailleurs marqué le panier décisif en fin de match, lors de cette campagne européenne historique. L’ancien sélectionneur a accompagné son message d’une photographie le montrant aux côtés d’Obradović et de ses coéquipiers de cette équipe légendaire, rappelant l’unité qui subsiste au fil des années autour de l’entraîneur emblématique.

Malgré les tentatives du club pour le retenir, Željko Obradović a maintenu ce samedi 29 novembre sa démission et a quitté définitivement le Partizan Belgrade, mettant fin à une saga qui aura tenu en haleine le monde du basket européen pendant près d’une semaine.

Cette séparation intervient dans un contexte de crise sportive pour le Partizan Belgrade, qui traverse une période difficile tant au niveau des résultats que du jeu proposé. Le départ d’Obradović laisse le club dans l’incertitude, avec Aleksandar Matović, son assistant historique, pour assurer l’intérim.

