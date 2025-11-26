Recherche
EuroLeague

Željko Obradović officialise son départ du Partizan Belgrade : « Le moment est venu d’assumer ma responsabilité dans les difficultés rencontrées »

EUROLEAGUE - Quelques minutes après l'annonce de sa démission dans les médias serbes, le légendaire Željko Obradović a tenu à s'adresser aux supporters du Partizan Belgrade pour confirmer son départ. Le désormais ex-coach du club retient tout de même "les ambitions accomplies tous ensemble"
|
00h00
Résumé
Écouter
Željko Obradović officialise son départ du Partizan Belgrade : « Le moment est venu d’assumer ma responsabilité dans les difficultés rencontrées »

Željko Obradović a confirmé sa démission du Partizan Belgrade, la fin « d’un rêve magnifique ».

Crédit photo : Julie Dumélié

Annoncée par les médias serbes, la démission de Željko Obradović du poste d’entraîneur du Partizan Belgrade est désormais officielle. Le légendaire technicien de 65 ans a acté sa décision de quitter le club serbe dans une lettre ouverte sur le site de l’organisation, dans laquelle il met un point final au « rêve magnifique » vécu pendant quatre ans.

Coach du Partizan entre 1991 et 1993 avec qui il a remporté la première de ses neuf EuroLeague dès la première saison, Obradović était « revenu en 2021 dans [son] club de cœur pour se lancer ensemble dans la réalisation d’un rêve magnifique. L’ambition était de voir, après dix ans d’absence, notre Partizan retrouver l’EuroLeague », se remémore-t-il.

S’ils y sont « parvenus tous ensemble », les Belgradois traversent désormais une crise sportive, ayant perdu sept de leurs huit derniers matchs en EuroLeague. Une série catastrophique qui a donc poussé le technicien de 65 ans à prendre ses responsabilités : « Malheureusement, le moment est venu d’assumer la responsabilité des difficultés rencontrées cette saison et de présenter ma démission définitive. »

Remerciant tous ses joueurs et toutes les personnes qui l’ont aidé, jusqu’aux supporters, Željko Obradović met donc fin à son incroyable histoire au club, pour laquelle il se dit « éternellement reconnaissant ».

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Commentaires

jeildo
Trop d’US …
Répondre
(0) J'aime
madaballer
Trop de non serbes? 😅 Je ne pense aps que ce soit le problème... Regarde l'épopée du KK Kamerun, a une mandale près de Llull, ils étaient champions d'euroleague... Et il n'y avait pas moins d'étranger
Répondre
(0) J'aime
