Željko Obradović officialise son départ du Partizan Belgrade : « Le moment est venu d’assumer ma responsabilité dans les difficultés rencontrées »

Annoncée par les médias serbes, la démission de Željko Obradović du poste d’entraîneur du Partizan Belgrade est désormais officielle. Le légendaire technicien de 65 ans a acté sa décision de quitter le club serbe dans une lettre ouverte sur le site de l’organisation, dans laquelle il met un point final au « rêve magnifique » vécu pendant quatre ans.

Coach du Partizan entre 1991 et 1993 avec qui il a remporté la première de ses neuf EuroLeague dès la première saison, Obradović était « revenu en 2021 dans [son] club de cœur pour se lancer ensemble dans la réalisation d’un rêve magnifique. L’ambition était de voir, après dix ans d’absence, notre Partizan retrouver l’EuroLeague », se remémore-t-il.

S’ils y sont « parvenus tous ensemble », les Belgradois traversent désormais une crise sportive, ayant perdu sept de leurs huit derniers matchs en EuroLeague. Une série catastrophique qui a donc poussé le technicien de 65 ans à prendre ses responsabilités : « Malheureusement, le moment est venu d’assumer la responsabilité des difficultés rencontrées cette saison et de présenter ma démission définitive. »

Remerciant tous ses joueurs et toutes les personnes qui l’ont aidé, jusqu’aux supporters, Željko Obradović met donc fin à son incroyable histoire au club, pour laquelle il se dit « éternellement reconnaissant ».