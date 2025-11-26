Recherche
EuroLeague

Monaco dispose facilement d’une Anadolu Efes très diminuée et bat son record en EuroLeague !

EuroLeague - Une victoire de 36 points d'écart, voilà qui n'était jamais arrivé pour Monaco, qui bat son record datant... d'une semaine (+28 contre l'ASVEL). La Roca Team a roulé sur l'Anadolu Efes (102-66), qui a dû se battre avec des armes très légères au vu des pépins physiques.
00h00
Monaco dispose facilement d’une Anadolu Efes très diminuée et bat son record en EuroLeague !

Le banc et même David Michineau (à droite) ont eu leurs chances ce soir

Crédit photo : Sébastien Grasset

Autrefois équilibrées, les confrontations entre Monaco et l’Anadolu Efes sont en train de devenir à sens unique. Les Monégasques viennent en effet de remporter leur quatrième victoire d’affilée contre les Stambouliotes. +2, puis +12, puis +19, puis… +36 ce soir. L’écart grandit de match en match entre les deux équipes. Et pour cause ce soir, les deux effectifs ne se battaient clairement pas à armes égales. Alors que Monaco était au grand complet à Gaston-Médecin, Efes comptait quatre absents, en plus d’avoir admis que « cinq joueurs sont dans l’équipe malgré leurs blessures », à l’image de Rodrigue Beaubois, opéré début novembre et sur la feuille de match ce soir malgré qu’il ne soit pas à 100% (il n’a pas joué).

– Journée 13

Le club turc s’est retrouvé largement dépourvu sur le poste 1. Car en plus des absences de Shane Larkin et PJ Dozier, l’Allemand Nick Weiler-Babb a réalisé l’un des pires matchs de sa carrière, voire de l’histoire de l’EuroLeague (0 point à 0/6 aux tirs, avec 6 pertes de balle pour… -10 d’évaluation). L’ancien monégasque Jordan Loyd pour son retour à Gaston-Médecin et devant sa famille en tribunes a compensé avec 13 points et 5 passes décisives, tout comme la recrue manquée par la Roca Team cet été Isaïa Cordinier, avec 16 points à 4/4 de loin.

Tout le monde participe à la fête

Mais les attaquants monégasques ont surtout fait flancher la défense intérieure turque. Ces derniers terminent avec 28 passes décisives pour 9 pertes de balle, et 67% de réussite à 2-points. En fin de match, même Yoan Makoundou (9 points), Terry Tarpey (5 points) et David Michineau (ses premières minutes en EuroLeague en carrière) ont eu du temps de jeu. L’écart s’est quasiment exclusivement creusé en seconde période.

Car en première période, les hommes d’Igor Kokoskov ont posé des problèmes à la défense monégasque. Ils ont notamment commencé avec un 7/10 à 3-points, et ont mené au score dans les deux premiers quart-temps. Monaco, qui sortait d’une défaite compliquée en championnat contre Bourg le week-end dernier, a démarré en douceur.

Daniel THEIS
Daniel THEIS
17
PTS
2
REB
0
PDE
Logo EuroLeague
ASM
102 66
EFE

Mais petit à petit, les hommes forts ont pris les choses en main, à l’image du duo Mike James (7 points et 6 passes décisives) / Daniel Theis (17 points), redoutable sur pick-and-roll. Les deux autres intérieurs Kevarrius Hayes (12 points) et Nikola Mirotic (9 points, 7 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions) ont aussi profité de la faible défense intérieure turque. Ce dernier a aussi été – pour une fois – remarqué et même complimenté pour ses efforts défensifs.

Kevarrius HAYES
Kevarrius HAYES
12
PTS
2
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
ASM
102 66
EFE

« Ils ont abandonné »

« On doit faire beaucoup mieux défensivement. 50 points encaissés, c’est beaucoup trop » expliquait Isaïa Cordinier à la mi-temps. Au final, la situation n’aura fait que d’empirer. Les visiteurs ont relâché leurs efforts, surtout dans le dernier quart-temps (perdu 32-13), tandis que les Monégasques n’ont pas lâché le pied de l’accélérateur, même quand le fond du banc entrait en jeu. Le coach adverse a reconnu après la rencontre qu’il était difficile de rivaliser avec « une équipe d’un tel niveau » en ayant une rotation de 7 joueurs. Avec ces deux victoires écrasantes d’affilée, l’ASM remonte dans le Top 5 juste avant la trêve.

« C’est une super soirée. On a dû trouver une manière d’être régulier tout le long du match, et on l’a fait. Ça fait du bien de pouvoir faire jouer tout le monde, tout le monde a participé à la fête et s’est amusé. C’est une belle victoire pour nous… Je pense qu’ils ont abandonné à cause de leur rotation raccourcie, ils n’avaient que 7 joueurs. On a trouvé un moyen de les tuer, et de s’amuser. »

Matthew Strazel (12 points, 5 passes décisives) après la rencontre, au milieu de l’EuroLeague TV

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
arden_lefort
"... opéré début novembre et sur la feuille de match ce soir malgré qu’il ne soit pas..." Quitte à passer pour un casse-c..., excusez-moi, "malgré que"... Non! "Bien que"... Oui! ou "en dépit de...". Vous voyez? Autrement, bravo pour la Roca team. Et sincère merci pour vos bons articles.
Répondre
(0) J'aime
