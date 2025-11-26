Monaco dispose facilement d’une Anadolu Efes très diminuée et bat son record en EuroLeague !

Autrefois équilibrées, les confrontations entre Monaco et l’Anadolu Efes sont en train de devenir à sens unique. Les Monégasques viennent en effet de remporter leur quatrième victoire d’affilée contre les Stambouliotes. +2, puis +12, puis +19, puis… +36 ce soir. L’écart grandit de match en match entre les deux équipes. Et pour cause ce soir, les deux effectifs ne se battaient clairement pas à armes égales. Alors que Monaco était au grand complet à Gaston-Médecin, Efes comptait quatre absents, en plus d’avoir admis que « cinq joueurs sont dans l’équipe malgré leurs blessures », à l’image de Rodrigue Beaubois, opéré début novembre et sur la feuille de match ce soir malgré qu’il ne soit pas à 100% (il n’a pas joué).

Le club turc s’est retrouvé largement dépourvu sur le poste 1. Car en plus des absences de Shane Larkin et PJ Dozier, l’Allemand Nick Weiler-Babb a réalisé l’un des pires matchs de sa carrière, voire de l’histoire de l’EuroLeague (0 point à 0/6 aux tirs, avec 6 pertes de balle pour… -10 d’évaluation). L’ancien monégasque Jordan Loyd pour son retour à Gaston-Médecin et devant sa famille en tribunes a compensé avec 13 points et 5 passes décisives, tout comme la recrue manquée par la Roca Team cet été Isaïa Cordinier, avec 16 points à 4/4 de loin.

Tout le monde participe à la fête

Mais les attaquants monégasques ont surtout fait flancher la défense intérieure turque. Ces derniers terminent avec 28 passes décisives pour 9 pertes de balle, et 67% de réussite à 2-points. En fin de match, même Yoan Makoundou (9 points), Terry Tarpey (5 points) et David Michineau (ses premières minutes en EuroLeague en carrière) ont eu du temps de jeu. L’écart s’est quasiment exclusivement creusé en seconde période.

Car en première période, les hommes d’Igor Kokoskov ont posé des problèmes à la défense monégasque. Ils ont notamment commencé avec un 7/10 à 3-points, et ont mené au score dans les deux premiers quart-temps. Monaco, qui sortait d’une défaite compliquée en championnat contre Bourg le week-end dernier, a démarré en douceur.

Mais petit à petit, les hommes forts ont pris les choses en main, à l’image du duo Mike James (7 points et 6 passes décisives) / Daniel Theis (17 points), redoutable sur pick-and-roll. Les deux autres intérieurs Kevarrius Hayes (12 points) et Nikola Mirotic (9 points, 7 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions) ont aussi profité de la faible défense intérieure turque. Ce dernier a aussi été – pour une fois – remarqué et même complimenté pour ses efforts défensifs.

Mike James saw a gap and Daniel Theis made them pay 😮‍💨 pic.twitter.com/KVBFwDHALc — AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) November 26, 2025

« Ils ont abandonné »

« On doit faire beaucoup mieux défensivement. 50 points encaissés, c’est beaucoup trop » expliquait Isaïa Cordinier à la mi-temps. Au final, la situation n’aura fait que d’empirer. Les visiteurs ont relâché leurs efforts, surtout dans le dernier quart-temps (perdu 32-13), tandis que les Monégasques n’ont pas lâché le pied de l’accélérateur, même quand le fond du banc entrait en jeu. Le coach adverse a reconnu après la rencontre qu’il était difficile de rivaliser avec « une équipe d’un tel niveau » en ayant une rotation de 7 joueurs. Avec ces deux victoires écrasantes d’affilée, l’ASM remonte dans le Top 5 juste avant la trêve.