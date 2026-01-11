Recherche
EuroLeague

Donta Hall convaincu que l’Olympiakos a « la meilleure raquette d’EuroLeague »

EUROLEAGUE - Interrogé par nos confrères d'Eurohoops, l'ancien Monégasque Donta Hall a affirmé que le club du Pirée, où il évolue, dispose désormais de la meilleure rotation d'intérieurs en EuroLeague depuis la signature de Tyrique Jones.
00h00
Donta Hall convaincu que l’Olympiakos a « la meilleure raquette d’EuroLeague »

Pour Donta Hall, il ne fait aucun doute que la raquette de l’Olympiakos est la meilleure d’Europe.

Crédit photo : Olympiakos B.C.

L’arrivée de Tyrique Jones à l’Olympiakos a renforcé une ligne intérieure déjà impressionnante pour les observateurs, mais aussi pour les joueurs eux-mêmes visiblement. Pour l’ancien Monégasque Donta Hall, désormais pivot au Pirée, il ne fait aucun doute que son équipe dispose désormais de la meilleure raquette d’EuroLeague.

Une rotation de pivots redoutable pour Giorgos Bartzokas

Questionné sur une potentielle « meilleure ligne intérieure de l’EuroLeague« , Donta Hall n’a pas hésité une seconde. « J’y crois », a-t-il déclaré à Eurohoops. « Ces trois-là, c’est sûr, probablement, les pivots les plus dominants que nous ayons en Europe. Donc, si vous me demandez : Oui, l’Olympiakos a la meilleure ligne intérieure de l’EuroLeague, a surenchéri l’Américain.

La rotation des pivots d’Olympiacos comprend désormais Hall, Jones et le titulaire Nikola Milutinov, offrant à l’entraîneur Giorgos Bartzokas une profondeur d’effectif précieuse et une flexibilité tactique importante. Hall accueille d’ailleurs à bras ouverts la concurrence saine que crée l’arrivée de Jones. « Il [Jones] est venu dans cette équipe pour gagner aussi », a expliqué Hall. « Nous deux, nous allons apporter cette énergie et ce combat. C’est ce que nous sommes là pour faire. »

Avec un bilan de 12 victoires pour 8 défaites et un match de retard contre Fenerbahçe, l’Olympiakos semble bien armé pour la suite de la compétition européenne grâce à cette rotation d’intérieurs de haut niveau. L’objectif est clair : laver l’affront du dernier Final Four et enfin reposer les mains sur le prestigieux trophée européen.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
