Donta Hall convaincu que l’Olympiakos a « la meilleure raquette d’EuroLeague »

L’arrivée de Tyrique Jones à l’Olympiakos a renforcé une ligne intérieure déjà impressionnante pour les observateurs, mais aussi pour les joueurs eux-mêmes visiblement. Pour l’ancien Monégasque Donta Hall, désormais pivot au Pirée, il ne fait aucun doute que son équipe dispose désormais de la meilleure raquette d’EuroLeague.

Olympiacos' center position is FULLY STACKED 🔥 🇺🇸🇦🇿 Donta Hall

🇷🇸 Nikola Milutinov

🇺🇸 Tyrique Jones …is this the BEST FRONTLINE in the EuroLeague this season? pic.twitter.com/HEypRSic2a — BasketNews (@BasketNews_com) January 10, 2026

Une rotation de pivots redoutable pour Giorgos Bartzokas

Questionné sur une potentielle « meilleure ligne intérieure de l’EuroLeague« , Donta Hall n’a pas hésité une seconde. « J’y crois », a-t-il déclaré à Eurohoops. « Ces trois-là, c’est sûr, probablement, les pivots les plus dominants que nous ayons en Europe. Donc, si vous me demandez : Oui, l’Olympiakos a la meilleure ligne intérieure de l’EuroLeague, a surenchéri l’Américain.

Tyrique Jones (28y, 206cm, C-PF) this Euroleague season: 17 GMs | 23.7 MPG

10.6 PPG | 6.1 RPG | 2.1 APG

67/-/65%https://t.co/D2Z4k6B12d Donta Hall believes Tyrique Jones' addition makes Olympiacos' frontline the best in the Euroleague, via @Eurohoopsnet. https://t.co/k4GVPg9pMq pic.twitter.com/OoXKJkoF9Q — Givemestats.com (@iamgivemestats) January 10, 2026

La rotation des pivots d’Olympiacos comprend désormais Hall, Jones et le titulaire Nikola Milutinov, offrant à l’entraîneur Giorgos Bartzokas une profondeur d’effectif précieuse et une flexibilité tactique importante. Hall accueille d’ailleurs à bras ouverts la concurrence saine que crée l’arrivée de Jones. « Il [Jones] est venu dans cette équipe pour gagner aussi », a expliqué Hall. « Nous deux, nous allons apporter cette énergie et ce combat. C’est ce que nous sommes là pour faire. »

Avec un bilan de 12 victoires pour 8 défaites et un match de retard contre Fenerbahçe, l’Olympiakos semble bien armé pour la suite de la compétition européenne grâce à cette rotation d’intérieurs de haut niveau. L’objectif est clair : laver l’affront du dernier Final Four et enfin reposer les mains sur le prestigieux trophée européen.