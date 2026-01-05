Nadir Hifi ne s’en cache pas : « La NBA, c’est clairement le prochain objectif »

Champion de France en titre avec le Paris Basketball et actuel meilleur marqueur de l’EuroLeague (20,0 points de moyenne), Nadir Hifi (1,85 m, 23 ans) se sent « de plus en plus prêt » à franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière déjà dorée. Dans une interview accordée à Konbini, le meneur a évoqué ses ambitions, « regardant la NBA » comme son « prochain objectif ».

Un sentiment d’inachevé avec la NBA

Une ambition compréhensible pour le meilleur marqueur de l’histoire du Paris Basketball, qui n’a pour l’heure eu qu’un avant-goût inachevé de la Grande Ligue. Et pour cause, Hifi avait rejoint les Minnesota Timberwolves à l’été 2024 pour y disputer la Summer League de Las Vegas. L’opportunité dont tout joueur non-drafté rêve pour tenter de faire ses preuves aux yeux des franchises NBA.

Le “Prince de Paris” pouvait décemment s’imaginer signer à Minnesota, alors qu’il tournait à 14,5 points de moyenne en 14 minutes par match à Las Vegas. D’autant que la franchise de Rudy Gobert disposait encore d’un contrat garanti à attribuer sur les 15 autorisés. Mais une urgence familiale avait mis fin à son rêve, au moins de manière temporaire. Nadir Hifi avait alors quitté prématurément les Timberwolves, sur une dernière sortie à 18 points en 14 minutes.

« Je deviens de plus en plus prêt »

Près de deux ans plus tard, Nadir Hifi n’a pas effacé le rêve américain de son esprit. Mieux, il se sent encore mieux armé pour le décrocher. « Aujourd’hui mon objectif est clairement la NBA. Je pense que je deviens de plus en plus prêt, en regardant la NBA et sur la manière dont j’évolue sur mon jeu et sur ma maturité. Mon prochain objectif, c’est la NBA », réitère-t-il.

En attendant de voir cet objectif se concrétiser, l’international français « espère gagner des gros matchs, encore gagner des titres ». À l’image de celui de champion de France 2025, son « plus beau souvenir en carrière, pour la difficulté, le contexte et le suspense tenu jusqu’au bout du match 5″ face à Monaco.