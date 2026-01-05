Recherche
Betclic ELITE

Nadir Hifi ne s’en cache pas : « La NBA, c’est clairement le prochain objectif »

NBA – Dans une interview accordée à Konbini, le meneur du Paris Basketball a évoqué ses ambitions pour la suite de sa carrière, faisant de la NBA son “prochain objectif”.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nadir Hifi ne s’en cache pas : « La NBA, c’est clairement le prochain objectif »

Nadir Hifi veut rouvrir le chapitre de la NBA, à laquelle il avait goûté en Summer League.

Crédit photo : Julie Dumélié

Champion de France en titre avec le Paris Basketball et actuel meilleur marqueur de l’EuroLeague (20,0 points de moyenne), Nadir Hifi (1,85 m, 23 ans) se sent « de plus en plus prêt » à franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière déjà dorée. Dans une interview accordée à Konbini, le meneur a évoqué ses ambitions, « regardant la NBA » comme son « prochain objectif ».

 

 

Un sentiment d’inachevé avec la NBA

Une ambition compréhensible pour le meilleur marqueur de l’histoire du Paris Basketball, qui n’a pour l’heure eu qu’un avant-goût inachevé de la Grande Ligue. Et pour cause, Hifi avait rejoint les Minnesota Timberwolves à l’été 2024 pour y disputer la Summer League de Las Vegas. L’opportunité dont tout joueur non-drafté rêve pour tenter de faire ses preuves  aux yeux des franchises NBA.

Le “Prince de Paris” pouvait décemment s’imaginer signer à Minnesota, alors qu’il tournait à 14,5 points de moyenne en 14 minutes par match à Las Vegas. D’autant que la franchise de Rudy Gobert disposait encore d’un contrat garanti à attribuer sur les 15 autorisés. Mais une urgence familiale avait mis fin à son rêve, au moins de manière temporaire. Nadir Hifi avait alors quitté prématurément les Timberwolves, sur une dernière sortie à 18 points en 14 minutes.

« Je deviens de plus en plus prêt »

Près de deux ans plus tard, Nadir Hifi n’a pas effacé le rêve américain de son esprit. Mieux, il se sent encore mieux armé pour le décrocher. « Aujourd’hui mon objectif est clairement la NBA. Je pense que je deviens de plus en plus prêt, en regardant la NBA et sur la manière dont j’évolue sur mon jeu et sur ma maturité. Mon prochain objectif, c’est la NBA », réitère-t-il.

En attendant de voir cet objectif se concrétiser, l’international français « espère gagner des gros matchs, encore gagner des titres ». À l’image de celui de champion de France 2025, son « plus beau souvenir en carrière, pour la difficulté, le contexte et le suspense tenu jusqu’au bout du match 5″ face à Monaco.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
bouma
Étonnant qu'il n'y soit pas déjà , alors qu'il a plus le "profil NBA" , que d'autres qui ont été draftés , comme Ntilikina , par exemple.
Répondre
(1) J'aime
joman
il n'a pas sa place y compris en équipe de france joueur perso son profil se faire mousser
Répondre
(0) J'aime
raoul_fonfrin
donc 100% dans le profil NBA !!!!
(1) J'aime
lefree74
la NBA ne jure que par le physique, Frank c'est un Albatros, nadir c'est un 🦆, et ça n'a rien à voir avec sa régulière !
Répondre
(0) J'aime
halle_37
Il pourra faire touts les marchés qu'il veut là-bas
Répondre
(3) J'aime
beetlejuice53
Tu joues avec les règles, il le fait comme tous les joueurs pro d’aujourd'hui.
Répondre
(0) J'aime
raoul_fonfrin- Modifié
Autant la majorité des prospects français n'ont pas le profil NBA et rentrent vite en Europe "la queue entre les jambes", autant lui, avec son côté "chien fou" a le potentiel pour s'y imposer. En plus ses step side à 4 pas passeront crème là-bas où le cirque prime sur la règle.
Répondre
(1) J'aime
halle_37
👍🏼👍🏼👏🏼👏🏼
Répondre
(0) J'aime
bearnais64
il y a 8jours il voulait jouer à Belgrade aujourd'hui prochain objectif la NBA. ET la semaine prochaine ....???
Répondre
(1) J'aime
elmanu
Deja ce serait bien qu'il progresse en tant que meneur et qu'il arrive à faire gagner son équipe en Euroligue. La NBA après pourquoi pas mais je ne suis pas sûr qu'il ait le physique pour pouvoir vraiment s'y imposer.
Répondre
(0) J'aime
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
