[Vidéo] Les 18 points en 14 minutes de Nadir Hifi en Summer League

Pour son deuxième match à la Summer League de Las Vegas, Nadir Hifi (1,85 m, 21 ans) a inscrit 18 points en l’espace de 14 minutes. L’arrière/meneur du Paris Basketball a tenté pas moins de 11 tirs et 7 lancers francs en si peu de temps.

Avec 5 réussites (4/6 à 2-points, 1/5 à 3-points) et un parfait 7/7 aux lancers francs, l’international français a marqué 18 points et contribué en la victoire des Minnesota Timberwolves 105 à 94 face aux Indiana Pacers, ce dimanche 14 juillet au Cox Pavilion du Thomas & Mack Center de Las Vegas. Lors de son premier match, il avait cumulé 11 points (déjà à 5/11 aux tirs), 5 passes décisives, 3 rebonds, 1 ballon perdu en 14 minutes.

Voici ses 5 paniers marqués sur ce deuxième match en vidéo, dans le tweet suivant :

Nadir Hifi had a huge game for the Timberwolves in the Summer League win. He finished with

18 Points

1 Steal

64% TS

14 Minutes

Despite the limited minutes Hifi showcased his high level scoring ability and made a lot of big plays for his team. pic.twitter.com/6su9x8hhAx

— KJ (@KJ__Hoops) July 14, 2024