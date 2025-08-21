Toulouse reprend son appellation d’origine, avec un nouveau logo !

Alors que la saison 2025-2026 se profile avec l’amorce d’un projet ambitieux, Toulouse a fait peau neuve ce jeudi 21 août en dévoilant un nouveau logo assorti d’une nouvelle appellation pour le club. Exit le Stade Toulousain Basket et sa proximité avec l’équipe de rugby (24 fois champion de France et 6 fois champion d’Europe), retour du Toulouse Basketball Club. Ainsi, le TBC se dote également d’un nouveau logo, aux traits modernes symbolisé par un taureau.

Le Toulouse Basketball Club est de retour

Depuis cet été, les prémices d’un gros projet basket à Toulouse se multiplie, avec une grosse restructuration en interne pour promouvoir le club vers les hautes sphères de la LNB (ambition Betclic ELITE d’ici « 5 à 6 ans »). L’élément marquant est évidemment l’entrée au capital de célébrités de la ville : l’un des tout meilleurs rugbymen au monde Antoine Dupont, le nageur multi-médaillé olympique Léon Marchand, et les rappeurs stars BigFlo et Oli. Des contributions financières qui permettront certainement aux Toros de rayonner médiatiquement et d’attirer localement des sponsors plus nombreux.

« Un club en transformation »

Ainsi, même dans une volonté d’innovation, Toulouse a décidé de reprendre son appellation d’origine : le Toulouse Basketball Club. Avec cependant un logo remis au goût du jour et des codes marketings. Dans son communiqué d’annonce, le TBC écrit ceci : « Doté d’une identité renouvelée et d’un emblème moderne, le club affirme son ambition de hisser le basket toulousain au plus haut niveau. Porté par des valeurs fortes, il entend fédérer la ville autour d’un projet fort mêlant sport, culture et spectacle. Le TBC n’est pas un club en création. C’est un club en transformation. »

Pensionnaire de Nationale 1, porté disparu des hautes sphères du basket français depuis 1999 et la fin de l’ère des Spacer’s, le Toulouse Basketball Club aimerait passer la vitesse supérieure. Les premiers éléments de confirmation auront lieu dès cette saison 2025-2026, avec un effectif complètement renouvelé autour du nouvel entraîneur Romain Tillon pour le prochain exercice de Nationale 1.