NBA

Zaccharie Risacher brille, mais Atlanta s'incline face à Houston pour conclure la présaison

NBA - Zaccharie Risacher a inscrit 24 points lors de la défaite des Atlanta Hawks contre les Houston Rockets (133-115). Le Français termine la présaison sur une note individuelle encourageante avant le début de la saison NBA.
00h00
Résumé
Zaccharie Risacher brille, mais Atlanta s’incline face à Houston pour conclure la présaison

Zaccharie Risacher a marqué 24 points pour son dernier match de présaison NBA

Crédit photo : © Dale Zanine-Imagn Images

Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) continue d’impressionner. Pour la dernière rencontre de présaison des Atlanta Hawks, l’ailier français a une nouvelle fois montré toute l’étendue de son talent malgré la large défaite de son équipe face aux Houston Rockets (133-115). Auteur de 24 points et 7 rebonds, il a confirmé qu’il était déjà prêt pour la saison NBA, qui débutera la semaine prochaine contre Toronto.

Houston reste invaincu, malgré l’absence de ses cadres

Les Rockets avaient décidé de reposer plusieurs titulaires majeurs – Kevin Durant, Alperen Sengun, Amen Thompson, Jabari Smith Jr, Tari Eason, Steven Adams et Clint Capela. Cela n’a pas empêché la jeune garde texane de briller. Reed Sheppard, le rookie sélectionné juste derrière Risacher lors de la Draft 2024, a signé un match complet : 29 points, 6 passes, 6 rebonds, 4 interceptions et 3 contres en seulement 29 minutes.

À ses côtés, Josh Okogie a également brillé (28 points à 8/15 au tir), profitant de la rencontre pour montrer qu’il pouvait aussi peser offensivement, au-delà de son habituelle activité défensive.

Zaccharie Risacher confirme sa montée en puissance

Côté Hawks, Quin Snyder avait choisi d’aligner son effectif quasi complet, avec Trae Young, Kristaps Porzingis et Nickeil Alexander-Walker autour du rookie français. Dès le premier quart-temps, Zaccharie Risacher s’est illustré par son agressivité et son adresse à mi-distance. Présent des deux côtés du terrain, il a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 24 points à 10/18 au tir (dont 2/4 à 3-points), ainsi que 7 rebonds.

Kristaps Porzingis a également été productif (23 points et 13 rebonds), tandis que Nickeil Alexander-Walker (17 points) a confirmé son rôle de dynamiteur offensif en sortie de banc. En revanche, Trae Young a été limité à 12 points (4/11 au tir), bien contenu par Sheppard et la défense collective des Rockets, qui ont provoqué pas moins de 20 pertes de balle.

Un test grandeur nature avant Toronto

Menés de 8 points à l’entame du dernier quart-temps (95-87), les Hawks ont fini par céder lorsque leur coach a fait tourner son effectif. En face, Houston a déroulé son jeu jusqu’à la fin, concluant ainsi sa présaison invaincue (4 victoires en 4 matches).

Atlanta termine donc sur une défaite, mais avec plusieurs motifs de satisfaction, à commencer par la montée en puissance de Zaccharie Risacher. Le Français aura l’occasion de confirmer dès mercredi prochain pour le premier match de la saison régulière face aux Toronto Raptors.

Les autres Français de la soirée NBA

Rudy Gobert solide malgré la défaite
Face à Chicago, Rudy Gobert a encore montré sa régularité : 16 points à 7/12 aux tirs, 8 rebonds et 2 contres en 26 minutes, dans la défaite des Minnesota Timberwolves face aux Bulls. En face, le jeune Français Noa Essengue a inscrit 2 points (1/2) en 9 minutes.

Sidy Cissoko et Rayan Rupert actifs à Portland
Sidy Cissoko s’est montré complet avec 7 points (3/6), 4 passes décisives et 2 interceptions, mais aussi 5 fautes en 16 minutes. À ses côtés, Rayan Rupert a inscrit 8 points (1/2 aux tirs, 6/6 aux lancers francs), pris 3 rebonds et délivré 1 passe en 8 minutes, malgré 4 fautes. Portland s’est incliné 132-129 sur le parquet d’Utah.

Noah Penda en sortie de banc
Le jeune ailier français du Magic d’Orlando, Noah Penda, n’a joué que 4 minutes lors de la victoire de son équipe sur le parquet des Pelicans de La Nouvelle-Orléans.

Alexandre Sarr frôle le double-double avec Washington
Malgré une adresse en berne (2/8 au tir), Alexandre Sarr a su se montrer présent dans la raquette : 10 points, 9 rebonds, 2 contres et un parfait 6/6 aux lancers francs en 23 minutes. Les Wizards se sont inclinés à Detroit (119-98).

NBA
NBA
