41 points en cumulé pour Sarah Cissé (18 ans) et Nell Angloma (19 ans) lors du large succès de Lattes-Montpellier face à Sassari

Lattes-Montpellier (BLMA) continue son sans-faute européen. Opposées à Sassari ce mercredi 16 octobre, les joueuses de Valéry Demory ont livré une prestation offensive éclatante pour s’imposer 101 à 72. La jeunesse héraultaise a brillé, avec Sarah Cissé (23 points à 8/11 aux tirs et 5 rebonds pour 23 d’évaluation en 22 minutes) et Nell Angloma (18 points à 7/13, 6 rebonds et 2 passes décisives pour 20 d’évaluation en 26 minutes) en chefs de file d’une équipe à l’adresse redoutable (62,5% de réussite).

Un festival offensif dès la première mi-temps

Les Gazelles ont très vite pris les devants, s’appuyant sur leur rythme et leur efficacité pour creuser l’écart (22-10, 7e). Porté par le duo Cissé–Angloma, le BLMA a atteint la pause avec déjà 21 points d’avance (56-35).

Le collectif héraultais a ensuite déroulé, multipliant les passes décisives (30 au total) et profitant des pertes de balles italiennes pour s’offrir des paniers faciles en transition.

Une victoire éclatante ternie par la blessure de Bernies

La seconde période a confirmé la supériorité montpelliéraine, toutes les joueuses pros ayant marqué au moins 5 points. Qadashah Hoppie (12 pts) et Diallo (13 pts) ont accompagné la dynamique, tandis que Romane Berniès, touchée à la cheville en cours de rencontre, a dû quitter ses coéquipières.

Malgré cette contrariété, le BLMA a affiché une grande maîtrise et poursuit sa marche en avant dans cette EuroCup 2025-2026.