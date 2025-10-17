Recherche
EuroCup Féminine

41 points en cumulé pour Sarah Cissé (18 ans) et Nell Angloma (19 ans) lors du large succès de Lattes-Montpellier face à Sassari

EuroCup - Guidé par ses jeunes Sarah Cissé et Angloma, le BLMA a écrasé Sassari (101-72) ce mercredi soir pour la 2e journée d’EuroCup. Une démonstration collective ponctuée par la blessure de Romane Bernies.
00h00
Résumé
Écouter
41 points en cumulé pour Sarah Cissé (18 ans) et Nell Angloma (19 ans) lors du large succès de Lattes-Montpellier face à Sassari

Sarah Cissé s’est régalée avec le BLMA contre Sassari

Crédit photo : Sébastien Grasset

Lattes-Montpellier (BLMA) continue son sans-faute européen. Opposées à Sassari ce mercredi 16 octobre, les joueuses de Valéry Demory ont livré une prestation offensive éclatante pour s’imposer 101 à 72. La jeunesse héraultaise a brillé, avec Sarah Cissé (23 points à 8/11 aux tirs et 5 rebonds pour 23 d’évaluation en 22 minutes) et Nell Angloma (18 points à 7/13, 6 rebonds et 2 passes décisives pour 20 d’évaluation en 26 minutes) en chefs de file d’une équipe à l’adresse redoutable (62,5% de réussite).

Un festival offensif dès la première mi-temps

Les Gazelles ont très vite pris les devants, s’appuyant sur leur rythme et leur efficacité pour creuser l’écart (22-10, 7e). Porté par le duo Cissé–Angloma, le BLMA a atteint la pause avec déjà 21 points d’avance (56-35).

Nell Angloma continue d'impressionner avec le BLMA
Nell Angloma continue d’impressionner avec le BLMA (photo : Sébastien Grasset)

Le collectif héraultais a ensuite déroulé, multipliant les passes décisives (30 au total) et profitant des pertes de balles italiennes pour s’offrir des paniers faciles en transition.

LIRE AUSSI

Une victoire éclatante ternie par la blessure de Bernies

La seconde période a confirmé la supériorité montpelliéraine, toutes les joueuses pros ayant marqué au moins 5 points. Qadashah Hoppie (12 pts) et Diallo (13 pts) ont accompagné la dynamique, tandis que Romane Berniès, touchée à la cheville en cours de rencontre, a dû quitter ses coéquipières.

Romane Bernies est sortie pour une entorse de la cheville
Romane Bernies est sortie pour une entorse de la cheville (photo : Sébastien Grasset)

Malgré cette contrariété, le BLMA a affiché une grande maîtrise et poursuit sa marche en avant dans cette EuroCup 2025-2026.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu'il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l'Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
