Bourg continue son (quasi) sans-fautes en EuroCup : au tour de leur dauphin Buducnost d’y passer !

La JL Bourg est revenue de la trêve internationale comme on l’avait quittée : toujours aussi irrésistible sur la scène européenne. Leader de leur groupe d’EuroCup, l’équipe burgienne fait tomber un à un ses adversaires. Cette fois, c’est tout simplement le club dauphin de la JL au classement qui a subi leur loi, en la personne du Buducnost Podgorica. Le club monténégrin était pourtant invaincu depuis le… 14 octobre en EuroCup, et trônait donc en deuxième position du groupe avec 6 victoires pour 2 défaites. Avec leur défaite et la victoire de Besiktas dans le même temps, ils redescendent en quatrième position.

Les deux hommes forts du soir côté burgien sont – comme souvent – Both Gach (22 points) et Darius McGhee (17 points, 6 rebonds et 6 passes décisives). Les deux shooteurs ont compilé pour 39 points à 8/17 à 3-points. Comme dans ses grandes années en NCAA, le meneur américain a tiré 13 fois à 3-points pour 5 réussis, tandis que son coéquipier a été plus efficace avec un joli ¾. À eux deux, ils ont pris plus de la moitié des tirs primés de leur équipe. Pour le reste, Bourg a globalement dominé des deux côtés du terrain, remarquable de discipline.

