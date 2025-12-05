Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroCup

Bourg continue son (quasi) sans-fautes en EuroCup : au tour de leur dauphin Buducnost d’y passer !

EuroCup - Victoire très importante en retour de trêve pour Bourg, qui s'est défait d'un de ses rivaux pour la première place du groupe, Buducnost (score final 88-73). Les efforts défensifs ont été soulignés par tout le monde après la rencontre.
|
00h00
Résumé
Écouter
Bourg continue son (quasi) sans-fautes en EuroCup : au tour de leur dauphin Buducnost d’y passer !

Bel effort collectif de la JL ce soir à Ekinox

Crédit photo : Lilian Bordron

La JL Bourg est revenue de la trêve internationale comme on l’avait quittée : toujours aussi irrésistible sur la scène européenne. Leader de leur groupe d’EuroCup, l’équipe burgienne fait tomber un à un ses adversaires. Cette fois, c’est tout simplement le club dauphin de la JL au classement qui a subi leur loi, en la personne du Buducnost Podgorica. Le club monténégrin était pourtant invaincu depuis le… 14 octobre en EuroCup, et trônait donc en deuxième position du groupe avec 6 victoires pour 2 défaites. Avec leur défaite et la victoire de Besiktas dans le même temps, ils redescendent en quatrième position.

– Journée 9

Les deux hommes forts du soir côté burgien sont – comme souvent – Both Gach (22 points) et Darius McGhee (17 points, 6 rebonds et 6 passes décisives). Les deux shooteurs ont compilé pour 39 points à 8/17 à 3-points. Comme dans ses grandes années en NCAA, le meneur américain a tiré 13 fois à 3-points pour 5 réussis, tandis que son coéquipier a été plus efficace avec un joli ¾. À eux deux, ils ont pris plus de la moitié des tirs primés de leur équipe. Pour le reste, Bourg a globalement dominé des deux côtés du terrain, remarquable de discipline.

Développement à venir…

Both GACH
Both GACH
22
PTS
3
REB
2
PDE
Logo EuroCup
JLB
88 73
BUD

« On a réussi à rester constants pendant 40 minutes. Offensivement on sait qu’on peut beaucoup scorer à chaque match, ce n’est pas un problème, mais il y avait une tâche qui nous attendait en défense. On a réussi à faire des stops, à contrôler les rebonds, c’était la clé du match… Personnellement, la balle est rentrée ce soir, j’en suis content. Les fans nous ont poussés et donné beaucoup d’énergie, c’est aussi grâce à ça qu’on a la victoire. »

Le MVP Both Gach après la rencontre, au micro de l’EuroLeague TV

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
EuroCup
EuroCup
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
supp01
très très bon match de basket avec un gros combat, profitons bien de Both Gach......
Répondre
(1) J'aime
Livenews
Betclic ELITE
00h00Le Portel retrouve la Betclic ÉLITE comme il l’a quittée avant la trêve : par une défaite, contre Nancy
ELITE 2
00h00Un retour fracassant pour l’Élan Béarnais, large vainqueur de Saint-Chamond
EuroCup
00h00Bourg continue son (quasi) sans-fautes en EuroCup : au tour de leur dauphin Buducnost d’y passer !
Betclic ELITE
00h00Neal Quinn restera à Gravelines-Dunkerque jusqu’à la fin de saison
ELITE 2
00h00« Lors du scouting, je ne connaissais pas beaucoup de joueurs en face » : T.J. Parker va coacher son premier match contre Nantes
Rasheed Sulaimon retrouve la JL Bourg, mais aussi son ancien coach Frédéric Fauthoux
EuroCup
00h00« C’est un génie offensif » : Rasheed Sulaimon retrouve son ancien coach Frédéric Fauthoux et la JL Bourg
Markis McDuffie joue son premier match avec Nancy ce vendredi 5 décembre
Betclic ELITE
00h00« Markis McDuffie va prendre une vraie place » : Sylvain Lautié détaille l’importance de sa recrue
Antoine Diot espère ramener la Chorale de Roanne en Betclic ELITE, avec T.J. Parker
ELITE 2
00h00« Je suis content de le voir arriver » : Antoine Diot retrouve à Roanne son ancien coach T.J. Parker
Lucas Boucaud reprend la compétition avec Saint-Quentin, à Paris
Betclic Élite
00h00Plus de deux mois après, Saint-Quentin récupère son meneur avant d’aller à Paris
Aix-Maurienne avait gagné à Quimper, mais finalement la victoire lui a été retirée
ELITE 2
00h00Aix-Maurienne perd sa victoire, Quimper récupère le match sur tapis vert
1 / 0
Livenews NBA
Spencer Dinwiddie
NBA
00h00Spencer Dinwiddie compare NBA et EuroLeague : « C’est comme la salsa et le ballet »
Joan Laporta, le président du FC Barcelone, parle de l'avenir de son club, entre NBA et EuroLeague
NBA
00h00Laporta évoque l’avenir du FC Barcelone entre Euroleague et NBA Europe
LeBron James en maillot jaune des Lakers levant les bras sur le parquet face aux Raptors, lors du match où sa série de 1297 matchs consécutifs à plus de 10 points a pris fin.
NBA
00h00À 40 ans, LeBron James brise son record… et offre une leçon de basket
Chris Paul dribble le ballon en avançant sur le terrain, vêtu d’un maillot orange des Clippers, durant un match NBA devant un public concentré.
NBA
00h00James Harden et Kawhi Leonard sous le choc : Chris Paul écarté par les Clippers
15 points et 12 rebonds en moins de 24 minutes : Rudy Gobert s'est régalé face aux Pelicans
NBA
00h00Rudy Gobert très rentable lors de la victoire de Minnesota
NBA
00h00Quand le coach des Denver Nuggets révèle s’inspirer de… l’équipe de France féminine !
Giannis Antetokounmpo en maillot des Milwaukee Bucks, de profil sur le parquet, illustrant les interrogations autour de son avenir et les rumeurs de départ.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo a effacé tout les contenus liés Bucks de ses réseaux sociaux
Sidy Cissoko
NBA
00h00Sidy Cissoko confirme : un bel impact et une victoire de prestige à Cleveland
Tidjane Salaun au dunk au Madison Square Garden : l'ailier des Hornets a fini meilleur marqueur des cinq Français entrés en jeu lors de New York - Charlotte
NBA
00h00Cinq Français sur le même parquet NBA : un record historique au Madison Square Garden
Evan Fournier est tombé malade avant d'affronter le Fenerbahçe
NBA
00h00Evan Fournier incertain pour le choc Olympiakos – Fenerbahçe en EuroLeague
1 / 0