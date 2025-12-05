Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Plus de deux mois après, Saint-Quentin récupère son meneur avant d’aller à Paris

Betclic ÉLITE - Lucas Boucaud fait son retour avec Saint-Quentin au moment où le SQBB, en difficulté en Betclic ELITE, se déplace à Paris. En parallèle, le club a officialisé le départ de son remplaçant médical, Boris Dallo.
|
00h00
Résumé
Écouter
Plus de deux mois après, Saint-Quentin récupère son meneur avant d’aller à Paris

Lucas Boucaud reprend la compétition avec Saint-Quentin, à Paris

Crédit photo : SQBB

Le retour de Lucas Boucaud (1,88 m, 25 ans) tombe à point nommé pour Saint-Quentin. Le meneur, qui n’a joué qu’un match cette saison en raison de douleurs au dos, a repris l’entraînement cette semaine et fera bien partie du déplacement à Paris. Une bonne nouvelle pour le SQBB, en pleine relance sous les ordres de son nouveau coach Eric Bartecheky.

Retour essentiel pour Boucaud dans un contexte délicat

Absent depuis le 27 septembre, Lucas Boucaud n’avait disputé que 12 minutes lors de la défaite à Boulazac, avec 3 points et 1 passe décisive en 12 minutes. Son retour intervient alors que Saint-Quentin reste bloqué en bas de classement (2 victoires et 7 défaites).

Avec l’arrivée d’Eric Bartecheky cette semaine, le groupe tente de retrouver un élan avant d’affronter Paris, solide quatrième de Betclic ELITE (6 victoires et 2 défaites).

Le meneur apportera une rotation supplémentaire sur les lignes arrière, dans un effectif qui manquait de stabilité depuis plusieurs semaines.

Départ acté pour Boris Dallo

Ce vendredi 5 décembre, le club a aussi officialisé la fin de la pige médicale de Boris Dallo (1,96 m, 31 ans). L’ailier, arrivé pour pallier l’absence de Boucaud, quitte le SQBB après un dernier match contre Cholet.

En Betclic ELITE, Boris Dallo affichait 6,8 points, 3,8 rebonds et 2,6 passes décisives en 9 matchs. En Coupe de France, il tournait à 5 points, 4 rebonds et 5,0 passes décisives en 2 rencontres.

LIRE AUSSI

Un tournant pour le SQBB ?

Entre retour de Boucaud, changement de coach et départ de Dallo, Saint-Quentin vit une semaine charnière. Le déplacement à Paris permettra d’évaluer rapidement la capacité du nouvel ensemble à redresser la barre dans un championnat toujours plus dense.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
pauldoux
Avec son retour et celui de JP Dally plus l'arrivée de Cat Barber ça nous fait trois nouveaux joueurs
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Rasheed Sulaimon retrouve la JL Bourg, mais aussi son ancien coach Frédéric Fauthoux
EuroCup
00h00« C’est un génie offensif » : Rasheed Sulaimon retrouve son ancien coach Frédéric Fauthoux et la JL Bourg
Markis McDuffie joue son premier match avec Nancy ce vendredi 5 décembre
Betclic ELITE
00h00« Markis McDuffie va prendre une vraie place » : Sylvain Lautié détaille l’importance de sa recrue
Lucas Boucaud reprend la compétition avec Saint-Quentin, à Paris
Betclic Élite
00h00Plus de deux mois après, Saint-Quentin récupère son meneur avant d’aller à Paris
Aix-Maurienne avait gagné à Quimper, mais finalement la victoire lui a été retirée
ELITE 2
00h00Aix-Maurienne perd sa victoire, Quimper récupère le match sur tapis vert
Spencer Dinwiddie
NBA
00h00Spencer Dinwiddie compare NBA et EuroLeague : « C’est comme la salsa et le ballet »
Joan Laporta, le président du FC Barcelone, parle de l'avenir de son club, entre NBA et EuroLeague
NBA
00h00Laporta évoque l’avenir du FC Barcelone entre Euroleague et NBA Europe
Nando De Colo n'a pas raté de lancers francs en EuroLeague et Betclic ELITE cette saison
Betclic ELITE
00h0061 sur 61 aux lancers francs : Nando De Colo ne gâche rien sur la ligne !
Jeremy Senglin est out pour deux à trois mois
Betclic ELITE
00h00Nanterre privée de Jeremy Senglin jusqu’en février : un coup dur pour le troisième de Betclic ELITE
BeBasket
EuroLeague
00h00Olympiakos – Fenerbahçe reporté : les conditions météo extrêmes forcent l’annulation du choc
Elie Okobo a battu son record d'évaluation en EuroLeague
EuroLeague
00h00Elie Okobo : 39 d’évaluation, un record personnel et une démonstration face au Paris Basketball
1 / 0
Livenews NBA
Spencer Dinwiddie
NBA
00h00Spencer Dinwiddie compare NBA et EuroLeague : « C’est comme la salsa et le ballet »
Joan Laporta, le président du FC Barcelone, parle de l'avenir de son club, entre NBA et EuroLeague
NBA
00h00Laporta évoque l’avenir du FC Barcelone entre Euroleague et NBA Europe
LeBron James en maillot jaune des Lakers levant les bras sur le parquet face aux Raptors, lors du match où sa série de 1297 matchs consécutifs à plus de 10 points a pris fin.
NBA
00h00À 40 ans, LeBron James brise son record… et offre une leçon de basket
Chris Paul dribble le ballon en avançant sur le terrain, vêtu d’un maillot orange des Clippers, durant un match NBA devant un public concentré.
NBA
00h00James Harden et Kawhi Leonard sous le choc : Chris Paul écarté par les Clippers
15 points et 12 rebonds en moins de 24 minutes : Rudy Gobert s'est régalé face aux Pelicans
NBA
00h00Rudy Gobert très rentable lors de la victoire de Minnesota
NBA
00h00Quand le coach des Denver Nuggets révèle s’inspirer de… l’équipe de France féminine !
Giannis Antetokounmpo en maillot des Milwaukee Bucks, de profil sur le parquet, illustrant les interrogations autour de son avenir et les rumeurs de départ.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo a effacé tout les contenus liés Bucks de ses réseaux sociaux
Sidy Cissoko
NBA
00h00Sidy Cissoko confirme : un bel impact et une victoire de prestige à Cleveland
Tidjane Salaun au dunk au Madison Square Garden : l'ailier des Hornets a fini meilleur marqueur des cinq Français entrés en jeu lors de New York - Charlotte
NBA
00h00Cinq Français sur le même parquet NBA : un record historique au Madison Square Garden
Evan Fournier est tombé malade avant d'affronter le Fenerbahçe
NBA
00h00Evan Fournier incertain pour le choc Olympiakos – Fenerbahçe en EuroLeague
1 / 0