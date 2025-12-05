Plus de deux mois après, Saint-Quentin récupère son meneur avant d’aller à Paris

Le retour de Lucas Boucaud (1,88 m, 25 ans) tombe à point nommé pour Saint-Quentin. Le meneur, qui n’a joué qu’un match cette saison en raison de douleurs au dos, a repris l’entraînement cette semaine et fera bien partie du déplacement à Paris. Une bonne nouvelle pour le SQBB, en pleine relance sous les ordres de son nouveau coach Eric Bartecheky.

De retour 🔙 Lucas Boucaud a repris l’entraînement et fera bien partie du déplacement à Paris 👊#Ensemble pic.twitter.com/6PTIqogir3 — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) December 5, 2025

Retour essentiel pour Boucaud dans un contexte délicat

Absent depuis le 27 septembre, Lucas Boucaud n’avait disputé que 12 minutes lors de la défaite à Boulazac, avec 3 points et 1 passe décisive en 12 minutes. Son retour intervient alors que Saint-Quentin reste bloqué en bas de classement (2 victoires et 7 défaites).

Avec l’arrivée d’Eric Bartecheky cette semaine, le groupe tente de retrouver un élan avant d’affronter Paris, solide quatrième de Betclic ELITE (6 victoires et 2 défaites).

Le meneur apportera une rotation supplémentaire sur les lignes arrière, dans un effectif qui manquait de stabilité depuis plusieurs semaines.

Départ acté pour Boris Dallo

Ce vendredi 5 décembre, le club a aussi officialisé la fin de la pige médicale de Boris Dallo (1,96 m, 31 ans). L’ailier, arrivé pour pallier l’absence de Boucaud, quitte le SQBB après un dernier match contre Cholet.

Merci Boris 💙 Après un dernier match disputé contre Cholet, Boris Dallo quitte le SQBB au terme de sa pige médicale. Le club le remercie pour son implication et son engagement chez les Phénix. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite 🤝#Ensemble pic.twitter.com/sgXm5wzb1K — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) December 5, 2025

En Betclic ELITE, Boris Dallo affichait 6,8 points, 3,8 rebonds et 2,6 passes décisives en 9 matchs. En Coupe de France, il tournait à 5 points, 4 rebonds et 5,0 passes décisives en 2 rencontres.

Un tournant pour le SQBB ?

Entre retour de Boucaud, changement de coach et départ de Dallo, Saint-Quentin vit une semaine charnière. Le déplacement à Paris permettra d’évaluer rapidement la capacité du nouvel ensemble à redresser la barre dans un championnat toujours plus dense.