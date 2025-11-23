Recherche
Betclic Élite

Boris Dallo quitte Saint-Quentin sur une bonne note : « Une expérience très positive »

Betclic ÉLITE - Remplaçant médical de Jean-Philippe Dally puis Lucas Boucaud à Saint-Quentin, Boris Dallo n'accompagnera pas le SQBB à l'issue de la trêve internationale; Il a conclu son contrat sur une note positive, avec une prestation réussie lors de la victoire contre Cholet.
00h00
Boris Dallo est arrivé au terme de son contrat avec Saint-Quentin

Crédit photo : Quentin Berbey / Limoges CSP

« Affronter Cholet est forcément un match particulier, mais ce qui me porte avant tout, c’est l’envie de gagner : je suis un compétiteur et je veux bien finir mon passage ici », clamait-il au micro de L’Aisne Nouvelle au cours de la semaine, à l’approche de la dernière rencontre de son contrat avec Saint-Quentin.

Un gros match pour conclure 

Boris Dallo a tenu parole : alors qu’il savait que son futur ne s’écrirait plus au SQBB, l’ancien chouchou de la Meilleraie a tout donné face à son ex-employeur, contribuant à une victoire plus que bienvenue pour le club axonais (77-68).

Après trois sorties individuelles consécutives à 2 points (même si son apport ne s’est évidemment jamais résumé au scoring), le Nantais a aussi quitté Pierre-Ratte en laissant une belle image avec une feuille de statistiques bien remplie : 11 points à 4/10, 6 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres pour 11 d’évaluation en 23 minutes.

Boris DALLO
Boris DALLO
11
PTS
6
REB
4
PDE
SQB
77 68
CHO

Sparring-partner en Picardie depuis la présaison, devenu le pigiste médical de Jean-Philippe Dally puis de Lucas Boucaud à partir de la fin septembre, Boris Dallo va donc quitter Saint-Quentin après trois mois sur place, et onze matchs officiels disputés (6,5 points à 41%, 3,8 rebonds et 3 passes décisives en 20 minutes de moyenne).

« Merci au club pour la confiance »

« Humainement, cette expérience a été très positive », poursuit-il auprès de L’Aisne Nouvelle. « Je veux remercier le club pour la confiance, et Philippe (Da Silva) de m’avoir offert l’opportunité de venir à Saint-Quentin sur la préparation puis d’aider l’équipe en ce début de saison. »

Son départ signifie que Lucas Boucaud, victime d’une nouvelle hernie discale début octobre, sera apte à reprendre la trêve.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

pauldoux
Joueur au touché de balle incroyable ainsi qu'une vision du jeu au dessus de la moyenne
lulutoutvert
il trouvera rapidement une place par son implication et son envie. il s'intégrera facilement
pauldoux- Modifié
Commentaire supprimé.
pauldoux
Oui, peut-être un retour à l'étranger. Et puis un joueur qui quitte le club et demande à prendre le micro pour s'adresser au public c'est plutôt rare.
jc87
Je serai moins optimiste que toi. Depuis quelques années il a tendance à ne faire que des piges sans lendemain et je le trouve de plus en plus lent. Je ne comprend d'ailleurs pas pourquoi il n'a pas retrouvé son poids de forme de ses belles années. On dirait que les kilos qu'il avait pris à l'ASVEL ou il ne jouait pas se sont incrustés et je pense que ça joue sur ses perfs. Avant il pouvait jouer quasiment sur tous les postes , aujourd'hui ce n'est plus possible avec ce manque de vitesse.
david_rivers14
Franchement un mec en or, d'une gentillesse incroyable...Hâte de le voir rebondir dans un endroit qui lui convienne..il le mérite..
lolo59
Prochaine étape au BCM?????
