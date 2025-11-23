Boris Dallo quitte Saint-Quentin sur une bonne note : « Une expérience très positive »

« Affronter Cholet est forcément un match particulier, mais ce qui me porte avant tout, c’est l’envie de gagner : je suis un compétiteur et je veux bien finir mon passage ici », clamait-il au micro de L’Aisne Nouvelle au cours de la semaine, à l’approche de la dernière rencontre de son contrat avec Saint-Quentin.

Un gros match pour conclure

Boris Dallo a tenu parole : alors qu’il savait que son futur ne s’écrirait plus au SQBB, l’ancien chouchou de la Meilleraie a tout donné face à son ex-employeur, contribuant à une victoire plus que bienvenue pour le club axonais (77-68).

Après trois sorties individuelles consécutives à 2 points (même si son apport ne s’est évidemment jamais résumé au scoring), le Nantais a aussi quitté Pierre-Ratte en laissant une belle image avec une feuille de statistiques bien remplie : 11 points à 4/10, 6 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres pour 11 d’évaluation en 23 minutes.

Sparring-partner en Picardie depuis la présaison, devenu le pigiste médical de Jean-Philippe Dally puis de Lucas Boucaud à partir de la fin septembre, Boris Dallo va donc quitter Saint-Quentin après trois mois sur place, et onze matchs officiels disputés (6,5 points à 41%, 3,8 rebonds et 3 passes décisives en 20 minutes de moyenne).

« Merci au club pour la confiance »

« Humainement, cette expérience a été très positive », poursuit-il auprès de L’Aisne Nouvelle. « Je veux remercier le club pour la confiance, et Philippe (Da Silva) de m’avoir offert l’opportunité de venir à Saint-Quentin sur la préparation puis d’aider l’équipe en ce début de saison. »

Son départ signifie que Lucas Boucaud, victime d’une nouvelle hernie discale début octobre, sera apte à reprendre la trêve.