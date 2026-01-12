Saint-Chamond désigne un nouveau capitaine en cours de saison

La manœuvre est aussi symbolique qu’elle donne des responsabilités. Alors que Arthur Bruyas était le capitaine désigné du SCABB depuis le début de saison, le club ligérien a annoncé sur ses réseaux sociaux que le rôle serait désormais embrassé par Sebastien Cape (1,85 m, 32 ans). Un passage de flambeaux en cours de route, qui confirme néanmoins l’importance du meneur au sein du vestiaire.

« La responsabilité de mener le collectif

et d’incarner les valeurs de l’équipe »

Arrivé dans la Loire cet été en provenance de Vichy, Sébastien Cape est réputé pour sa capacité à faire gagner ses équipes, quelles qu’elles soient. Dernier exemple en date avec la JAV, et la Leaders Cup 2024 remportée à Saint-Chamond justement. Il avait alors été consacré par un titre MVP de la finale après ses 24 points, 11 passes et 32 d’évaluation. Son rendement en sortie de banc est relativement semblable à celui qu’il avait avec Vichy l’an passé. Il apporte en moyenne 8,9 points, 1,9 rebond et 6,3 passes décisives par match au SCABB.

PROFIL JOUEUR Sebastien CAPE Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 32 ans (28/08/1993) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 7 #346 REB 1,3 #498 PD 7 #18

Apprécié au club « pour son expérience et son esprit d’équipe », le staff lui donne désormais « la responsabilité de mener le collectif et d’incarner les valeurs de l’équipe, sur et en dehors du terrain », comme indiqué dans le communiqué. Il prend la succession d’Arthur Bruyas, désireux de « faire grandir le club et de répondre aux attentes » comme il nous le confie dans une interview.

L’ailier continuera d’endosser « son rôle et son influence précieux au sein du groupe », a tenu à préciser le club, qui laisse sous-entendre que la décision n’est pas une sanction pour Bruyas. Après 18 journées (sur 38), le SCABB pointe à la 16e place d’ELITE 2 (7 victoires, 11 défaites).

