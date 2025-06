Sébastien Cape débarque au SCABB pour diriger le jeu en 2025-2026

Sebastien Cape (1,85 m, 31 ans) rejoint le SCABB pour la saison 2025-2026, comme annoncé. Le club sud ligérien a annoncé ce dimanche la signature du meneur de 31 ans, qui évoluait l’an dernier à Vichy en Pro B, avec laquelle il avait atteint les demi-finales des playoffs. Réputé pour sa capacité à faire gagner ses équipes, Cape va apporter toute son expérience au poste 1.

Les premiers mots de Seb' sous ses nouvelles couleurs ! 👋🏼🔴⚪️ pic.twitter.com/YhX769D2Qb — SCABB I Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket (@scabbasket) June 15, 2025

Une troisième recrue de choix pour le SCABB

Après Carlos Pepin et Ludovic Dufeal, promu de la réserve, le SCABB tient sa troisième recrue estivale. Et non des moindres : Sébastien Cape, meneur chevronné passé par de nombreux clubs du basket français, notamment Tarbes, Caen, Bordeaux, Lorient, Rennes ou plus récemment Vichy. L’ancien pensionnaire du centre de formation de l’Élan Béarnais a su se faire une place au fil des saisons dans les championnats nationaux, jusqu’à atteindre une forme de maturité à Rennes (15 points et 9 passes pour près de 20 d’évaluation de moyenne en 2022-2023).

PROFIL JOUEUR Sebastien CAPE Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 31 ans (28/08/1993) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 8,2 #119 REB 2,6 #144 PD 4,4 #15

Son passage à Vichy l’a confirmé comme un joueur majeur de Pro B. Il y a notamment brillé lors de la Leaders Cup 2024, remportée par la JAV, en étant élu MVP de la finale après un match majuscule (24 points, 11 passes, 32 d’évaluation). Un souvenir fort dans l’enceinte du SCABB, où il évoluera désormais sous les couleurs rouges et blanches.

Cyrille Chapot salue « un joueur qui gagne systématiquement »

Le directeur sportif du SCABB, Cyrille Chapot, n’a pas caché sa satisfaction :

« Sébastien est un joueur clé, car c’est un joueur qui gagne systématiquement dans les équipes où il joue. Son profil et son expérience vont nous apporter de la sérénité du haut de ses 31 ans, il apportera également beaucoup sur le terrain de par sa vision et sa gestion du jeu. »

Le SCABB continue ainsi de dessiner un effectif ambitieux pour 2025-/2026, avec l’objectif de s’affirmer dans une Pro B toujours plus relevée.