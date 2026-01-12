Alexandre Sarr très productif, double-double aussi pour Maxime Raynaud

Alexandre Sarr confirme, match après match, qu’il est déjà l’un des visages français les plus constants en NBA cette saison. Ce dimanche 11 janvier, le jeune intérieur des Washington Wizards s’est offert une ligne statistique XXL face aux Phoenix Suns. Autour de lui, plusieurs autres Français ont foulé les parquets, avec des fortunes diverses mais une présence toujours plus installée.

Alexandre Sarr solide malgré la défaite à Phoenix

Face aux Suns, Alexandre Sarr a livré une prestation de haut niveau dans un contexte collectif compliqué. En 31 minutes, le sophomore termine à 19 points à 7/15 au tir, 15 rebonds, 1 passe, 1 interception et 3 contres. Une activité constante des deux côtés du terrain, dans une rencontre rapidement déséquilibrée.

Phoenix, porté par Royce O’Neale (19 points) et Devin Booker (17 points, 8 passes), a fait la différence dès le troisième quart-temps, infligeant un sévère 112-93 aux Wizards. Washington a souffert, notamment avec 23 balles perdues et une adresse extérieure limitée à 23,3%.

Dans cette rencontre, Bilal Coulibaly s’est également montré actif, avec 12 points à 4/10 au tir, 4 rebonds, 1 passe et 2 interceptions, confirmant sa progression depuis son retour de blessure.

Maxime Raynaud tout près du double-double avec Sacramento

La soirée a aussi souri à Maxime Raynaud, impliqué dans la victoire des Sacramento Kings face aux Houston Rockets (111-98). Titulaire, l’intérieur français a inscrit 12 points à 6/10 au tir, capté 11 rebonds et délivré 1 passe en 20 minutes. Une prestation propre et efficace, dans un match longtemps indécis.

Sacramento a pu compter sur DeMar DeRozan (22 points), qui a franchi la barre symbolique des 26 000 points en carrière NBA, pour décrocher ce succès important à domicile.

Sidy Cissoko, Rayan Rupert et Mohamed Diawara en rotation

Dans le match entre Portland et New York, Sidy Cissoko a bénéficié d’un temps de jeu conséquent. En 28 minutes, il compile 5 points à 2/6 au tir, 2 rebonds et 3 passes. Rayan Rupert a quant à lui inscrit 1 point, avec 2 rebonds et 1 passe en 10 minutes.

Toujours du côté des Français en bout de rotation, Mohamed Diawara a disputé 3 minutes face aux Blazers, captant 1 rebond. Sur le marché des transferts, Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet n’ont pas joué.

Noah Penda titulaire et vainqueur avec Orlando

Avec le Orlando Magic, Noah Penda a de nouveau été aligné dans le cinq majeur. Face à La Nouvelle Orléans, il termine avec 9 points à 2/6 au tir, 6 rebonds, 2 passes et 1 interception, contribuant à la victoire 128-118 de son équipe.

Nolan Traoré en difficulté à Memphis

Enfin, Nolan Traoré a connu une soirée plus compliquée face aux Grizzlies. Le meneur français a inscrit 4 points 2/9 au tir et délivré 6 passes, mais avec une adresse en berne, dans la courte défaite de Brooklyn (103-98).

Nicolas Batum l’a emporté avec les Clippers contre Détroit même s’il a été assez discret en 14 minutes. Zaccharie Risacher (inflammation au genou gauche) n’a pas pris part à la rencontre, tandis qu’Ousmane Dieng n’est pas entré en jeu. La courte victoire de Minnesota face à San Antonio, avec Rudy Gobert et Victor Wembanyama, a été l’une des rencontres de la soirée.