NBA

Duel spectaculaire entre Timberwolves et Spurs : Wembanyama domine, Gobert repart avec la victoire mais une suspension

NBA - Dans un duel en haute altitude entre deux candidats au DPOY, Wembanyama a dominé (29 points) face à Gobert (2 points, 14 rebonds), qui sera suspendu au prochain match pour une accumulation de fautes flagrantes. Mais surtout, les Timberwolves renversent les Spurs dans un money-time fou (104-103).
00h00
Deux joueurs qui se connaissent par cœur

Crédit photo : © Jesse Johnson-Imagn Images

Choc au sommet

Avant la rencontre, on pouvait légitimement douter que le duel entre Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) et Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) aurait bien lieu. Toujours ménagé depuis son retour de blessure, l’Alien était annoncé incertain, au deuxième jour d’un back-to-back lointain depuis Boston. C’est finalement une heure avant le match qu’il a été annoncé disponible, et même titulaire pour la première fois depuis le 31 décembre. De quoi laisser place à un duel en haute altitude face à son compatriote Rudy Gobert, le premier en NBA depuis décembre 2024. Deux des trois favoris au trophée de Défenseur de l’année, selon la plupart des bookmakers.

Les Spurs mais aussi les Timberwolves étaient en back-to-back. Et cela s’est vu ce soir au Target Center. Malgré l’envie des deux cadors de l’Ouest (2e et 4e) de s’affronter, il y a eu du déchet. Beaucoup de fautes, de turnovers (surtout en début de match), et de tirs ratés des deux côtés. Ce qui est aussi la rançon du succès quand deux des meilleures défenses de NBA s’affrontent.

Et dans ce genre de guerres de tranchées, le public a souvent un rôle important. Celui-ci du Target Center, qui a connu de longs runs de playoffs ces dernières années, y est habitué. C’est ainsi que les Timberwolves sont toujours restés dans le match, même après avoir perdu les trois premiers quart-temps et avoir compté jusqu’à 19 points de retard (50-69).

Retrouvailles musclées entre Wembanyama et Gobert

Les Spurs ont en effet dominé la plus grande partie du match. Notamment grâce à Victor Wembanyama, qui s’est joué de Rudy Gobert. En seulement 27 minutes, le prodige français a compilé 27 points à 8/18 aux tirs (dont 3/9 à 3-points), 7 rebonds, 1 passe décisive et 3 interceptions. C’est surtout son plus/minus qui est significatif, de +17 dans une défaite. Mais à l’image de son équipe, il s’est effondré dans le dernier quart-temps.

Peut-être cassé dans son rythme par les changements incessants, il n’a marqué aucune de ses 4 tentatives aux tirs dans les 12 dernières minutes, marquant ses points sur des lancers-francs après des fautes techniques et flagrantes. En toute fin de match, le staff adverse a changé de stratégie et envoyé Julius Randle (15 points, 8 rebonds) défendre sur lui. Ce qui a fonctionné. Contrairement à la nuit dernière à Boston, « Wemby » a raté le tir de la gagne à trois secondes du terme.

29
PTS
7
REB
1
PDE
MIN
104 103
SAS

 

En face, Gobert a connu un match particulièrement compliqué. Peut-être frustré par ses difficultés en attaque (2 points à 1/4 aux tirs), il a commis une faute technique et une faute flagrante, les deux sur Wembanyama. D’abord en retombant sous les pieds de son jeune compatriote sur un tir à 3-points, ce qui a légèrement tordu sa cheville, puis en lui donnant un coup de coude au niveau du torse.

Il a reçu sa 6e faute flagrante de la saison, ce qui est synonyme de suspension d’un match selon la règle. Le quadruple DPOY ne jouera donc pas le prochain match de Minnesota à Milwaukee. Quant à Wembanyama, il a quitté le parquet très rapidement après la défaite, sans saluer Gobert.

2
PTS
14
REB
3
PDE
MIN
104 103
SAS

Un comeback en furie

Le money-time s’est donc joué sans que les deux tricolores soient des acteurs majeurs. C’est plutôt l’autre superstar du match Anthony Edwards (23 points) qui a clôturé la rencontre avec un flotteur avec la planche en isolation sur Wembanyama à 17 secondes du terme. Il y a eu des paniers de haut niveau de part et d’autres quand cela comptait le pus. Avant cela, les Timberwolves avaient fait le travail pour remonter au score dans le dernier quart-temps.

« Ils ont un don pour se transformer quand ils sont en difficulté, ou que c’est le crunch time. Ils nous ont mangés dans le dernier quart, c’est sûr » avouait le coach des Spurs Mitch Johnson en conférence de presse. Les siens ont en effet encaissé un 33-18 dans les 12 dernières minutes, face à un public en furie. C’est le plus gros comeback de la saison des Timberwolves. Ces derniers reviennent ainsi à une victoire et demi de leurs adversaires du soir au classement.

NBA
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
