NBA

Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet sur le marché, Batum visé : les Knicks cherchent à modifier leur effectif

NBA - Les New York Knicks mettent Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet sur le marché des transferts avant la deadline du 5 février, cherchant à améliorer leur rotation après les performances décevantes de l'international français cette saison et de son compatriote sophomore. Le nom de
|
00h00
Résumé
Écouter
Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet sur le marché, Batum visé : les Knicks cherchent à modifier leur effectif

Guerschon Yabusele joue moins de 10 minutes de moyenne cette saison sous les ordres de Mike Brown

Crédit photo : © Vincent Carchietta-Imagn Images

Les New York Knicks sont prêts à se séparer de Guerschon Yabusele avant la trade deadline, ce 5 février. Selon le journaliste NBA Marc Stein, « les sources de la ligue indiquent que Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet sont disponibles avant la deadline pour potentiellement permettre aux Knicks de faire quelques ajustements mineurs. » Cette décision intervient après une saison décevante pour le Français de 30 ans, qui peine à retrouver du temps et jeu et le niveau affiché la saison passée avec les Philadelphia 76ers.

Une chute de production spectaculaire depuis son arrivée

Recruté l’été dernier sur un contrat de deux ans pour 11,2 millions de dollars, Yabusele était considéré comme un bon coup sur le marché. Après une excellente saison 2023-2024 à Philadelphie (11 points et 5,6 rebonds de moyenne avec 38% à 3-points), l’ancien joueur du Real Madrid devait apporter de la profondeur au front court des Knicks.

La réalité s’avère bien différente. En 32 matchs cette saison, Yabusele ne compile que 3,3 points et 2,2 rebonds de moyenne en seulement 9,9 minutes par match, soit une chute drastique par rapport aux 27,1 minutes jouées la saison précédente. Ses pourcentages restent corrects (41,3% aux tirs, 34,5% à 3-points), mais son impact dans le système de Mike Brown est devenu marginal.

PROFIL JOUEUR
Guerschon YABUSELE
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 201 cm
Âge: 30 ans (17/12/1995)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
3,3
#390
REB
2,2
#337
PD
0,5
#432

Nicolas Batum évoqué comme cible potentielle

Pour remplacer Yabusele, les Knicks explorent plusieurs pistes. Le nom de Nicolas Batum, vétéran français des Los Angeles Clippers, circule selon ESPN. « Échanger contre Nicolas Batum des Clippers donnerait aux Knicks un vétéran plus fiable dans le front court, et cela ne nécessiterait pas beaucoup pour l’acquérir », explique Zach Kram d’ESPN.

Les Knicks (24-14) traversent une période difficile avec cinq défaites lors de leurs six derniers matchs. Depuis leur victoire en NBA Cup, l’équipe affiche un bilan de 6-7, révélant des problèmes d’adaptation. Même Karl-Anthony Towns reconnaît les difficultés : « Système différent. C’est juste différent… Le plus gros ajustement, c’est pour moi. Comme Mike l’a dit, je fais le plus gros sacrifice. »

Avec un salaire de 5,5 millions de dollars facilement absorbable, Yabusele représente un atout d’échange intéressant pour New York, qui cherche à optimiser sa rotation autour de Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges et OG Anunoby avant les playoffs.

Commentaires

bouma
Si ça se concrétise, je pense que Yabusele trouvera preneur en NBA. Par contre , pour Dadiet, ça sent le retour en Europe.
