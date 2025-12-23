Recherche
NBA

Mohamed Diawara est désormais devant Guerschon Yabusele dans la rotation des Knicks

NBA - Cela semblait impensable cet été, désormais cela se concrétise. Sur les derniers matchs, Mohamed Diawara a eu plus de temps de jeu aux Knicks que son aîné Guerschon Yabusele. Si bien que ce dernier pourrait avoir été placé sur la liste des transferts selon les dernières rumeurs...
|
00h00
Résumé
Écouter
Mohamed Diawara est désormais devant Guerschon Yabusele dans la rotation des Knicks

Forcément beaucoup de conseils échangés entre les deux compatriotes

Crédit photo : © Kirby Lee-Imagn Images

Le 1er juillet, Guerschon Yabusele (2,01 m, 30 ans) était signé pour deux ans par les New-York Knicks pour 11,3 millions de dollars. Une signature intéressante mais peut-être en-dessous des attentes pour un agent-libre convoité après une belle saison à Philadelphie. Mais en tout cas une belle promesse dans une équipe compétitive.

Dans le même temps, Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) venait d’être drafté par ces mêmes Knicks, mais n’était pas du tout fixé sur son avenir. À l’époque, le choix proposé à ses agents se situait même entre une saison complète en G-League, ou un “stash” pour retourner en Europe. Or presque six mois plus tard, la situation s’est inversée entre les deux tricolores. Ce qui était difficilement prévisible.

Une rotation qui s’ajuste

Sur ces trois derniers matchs, une tendance, qu’on sentait venir depuis quelques semaines, est devenue réelle : Mohamed Diawara est désormais passé devant Guerschon Yabusele dans la rotation des Knicks. Même si les deux ne sont pas totalement en concurrence, vu que Yabusele est utilisé en poste 4-5, et son compatriote en poste 3-4. Et qu’ils ont une vraie relation de mentorat.

Lors du dernier match contre Miami, Diawara a joué 4 minutes et son aîné… 0. Ce n’est que la deuxième fois de la saison que Yabusele récolte un DNP, après la finale de la NBA Cup contre le Thunder. Et lors des deux matchs précédents celui-ci, Diawara a joué 19 et 4 minutes, Yabusele 11 et 4. Contre Indiana il y a quelques jours, l’ancien choletais a même démarré comme titulaire au vu des absences sur les ailes et à l’intérieur, ce qui n’est encore jamais arrivé à l’ex-madrilène.

Yabusele : une situation qui tourne au cauchemar

Après avoir démarré titulaire 43 fois et joué 27 minutes de moyenne la saison dernière avec les Sixers, Guerschon Yabusele s’attendait forcément à mieux cette saison. Mais son temps de jeu moyen n’atteint même pas les 10 minutes… Ses performances sont donc logiquement en déclin. Il n’a dépassé qu’une seule fois la barre des 10 points sur ce premier tiers de saison, contre 35 fois la saison dernière. Et est aujourd’hui quasiment hors de la rotation d’un coach qui ouvre pourtant beaucoup plus son banc que Tom Thibodeau la saison dernière.

PROFIL JOUEUR
Guerschon YABUSELE
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 201 cm
Âge: 30 ans (17/12/1995)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
3
#394
REB
2,2
#324
PD
0,4
#426

Alors quelles raisons invoquer ? Un profil qui ne plaît pas à Mike Brown ? Il faut dire que le Français a été signé avant son arrivée. Un physique pas au niveau ? Le principal intéressé a balayé au New-York Post les accusations de surpoids : « Mon poids est le même que l’année dernière. L’année dernière ce n’était pas un problème, pourquoi ça en est un cette année ? En plus je pèse même moins que l’année dernière… » En tout cas, les Knicks auraient mis Yabusele sur la liste des transferts, selon l’insider James L Edwards pour The Athletic.

« [Mohamed] a une chance de devenir très bon dans cette ligue »

Mohamed Diawara est forcément l’un des bénéficiaires de cette situation. Même s’il reste encore très jeune et vert, les Knicks croient en son potentiel et veulent le développer dès sa saison rookie. Alors qu’il devait passer la majorité de la saison en G-League, le Parisien n’y a joué que deux petits matchs. « Je voulais l’envoyer en G-League, mais on n’a pas assez de joueurs disponibles, il y a beaucoup de blessures en ce moment… Dès que je peux trouver du temps de jeu pour lui, je vais le faire, parce qu’il a une chance de devenir très bon dans cette ligue » a expliqué Mike Brown sur une question du journaliste français Eliott Caillot il y a quelques jours.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Mohamed Diawara.jpg
Mohamed DIAWARA
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 204 cm
Âge: 20 ans (29/04/2005)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
1
#480
REB
0,7
#465
PD
0,4
#437

L’ex-choletais a donc de plus en plus de minutes pour montrer ses qualités défensives et son jeu offensif en progression. À lui de saisir la chance qu’on lui donne. Contrairement à son coéquipier Pacôme Dadiet qui l’attend toujours (seulement 25 minutes totales jouées cette saison).

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
