Nanterre dompte l’ASVEL à l’Astroballe et poursuit sa folle série en haut de tableau

Qui pourra arrêter Nanterre ? Lyon-Villeurbanne était bien parti pour, mais a fini par subir la loi des Franciliens, intraitables en deuxième mi-temps et repartis vainqueurs de l’Astroballe (64-77) ce dimanche. Porté par un duo Hugo Yimga-Moukouri – Mathis Dossou-Yovo très productif dans la raquette, Nanterre 92 décroche un 7e succès de suite en Betclic ÉLITE et conforte sa 2e place au classement.

Développement à venir…