Betclic ELITE

Nanterre dompte l’ASVEL à l’Astroballe et poursuit sa folle série en haut de tableau

Betclic ÉLITE - Excellent en 2e mi-temps, Nanterre s'est imposé avec la manière sur le parquet de l'ASVEL, ce dimanche, lors de la 19e journée de championnat. Portés par un Hugo Yimga-Moukouri très efficace, les Franciliens décrochent un 7e succès consécutif et confortent leur 2e place au classement.
00h00
Nanterre dompte l'ASVEL à l'Astroballe et poursuit sa folle série en haut de tableau

Hugo Yimga-Moukouri a frôlé le double-double à l’Astroballe ce dimanche.

Crédit photo : LDLC ASVEL / Infinity Nine Media

Qui pourra arrêter Nanterre ? Lyon-Villeurbanne était bien parti pour, mais a fini par subir la loi des Franciliens, intraitables en deuxième mi-temps et repartis vainqueurs de l’Astroballe (64-77) ce dimanche. Porté par un duo Hugo Yimga-MoukouriMathis Dossou-Yovo très productif dans la raquette, Nanterre 92 décroche un 7e succès de suite en Betclic ÉLITE et conforte sa 2e place au classement.

– Journée 19

Développement à venir…

Commentaires

thebigbt
C'est officiel y a le feu dans la maison verte.... Bravo à Nanterre.
the_goat
L’ASVEL réalise une saison compliquée malgré son effectif Ils enchaînent les défaites en Euroleague et en Betclic Elite Ils sont 5èmes du classement en Betclic Elite et dernier d’Euroleague alors qu’ils sont censés être dans les meilleures équipes françaises… Ils gagnent toutes leurs première mi-temps et perdent toujours en fin de match peu importe l’équipe contre qui ils jouent.
silk
Bravo à Julien Mahé qui fait du super boulot à Nanterre et qui démontre jour après jour que c'est un grand coach.
