Nanterre dompte l’ASVEL à l’Astroballe et poursuit sa folle série en haut de tableau
Betclic ÉLITE - Excellent en 2e mi-temps, Nanterre s'est imposé avec la manière sur le parquet de l'ASVEL, ce dimanche, lors de la 19e journée de championnat. Portés par un Hugo Yimga-Moukouri très efficace, les Franciliens décrochent un 7e succès consécutif et confortent leur 2e place au classement.
Hugo Yimga-Moukouri a frôlé le double-double à l’Astroballe ce dimanche.
Crédit photo : LDLC ASVEL / Infinity Nine Media
Qui pourra arrêter Nanterre ? Lyon-Villeurbanne était bien parti pour, mais a fini par subir la loi des Franciliens, intraitables en deuxième mi-temps et repartis vainqueurs de l’Astroballe (64-77) ce dimanche. Porté par un duo Hugo Yimga-Moukouri – Mathis Dossou-Yovo très productif dans la raquette, Nanterre 92 décroche un 7e succès de suite en Betclic ÉLITE et conforte sa 2e place au classement.
