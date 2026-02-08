A mi-saison, que donnent la soixantaine de Français évoluant dans les premières divisions étrangères ?

À mi-saison, en dehors des deux trois championnats étasuniens – la NBA, la G-League et la NCAA -, le basket français continue de rayonner à l’étranger. Des parquets d’EuroLeague aux championnats plus confidentiels mais tout aussi exigeants, les Français disséminés aux quatre coins du globe confirment une tendance lourde : jamais ils n’ont été aussi nombreux à occuper des rôles majeurs dans leurs équipes respectives.

Qu’ils découvrent pour la première fois une aventure hors de France, qu’ils se soient installés durablement dans un projet solide ou qu’ils cherchent à se relancer dans un nouveau contexte, les résultats sont là. Leaders offensifs, cadres défensifs, joueurs de rotation précieux ou véritables piliers collectifs, ils contribuent pleinement aux performances de leurs clubs et portent haut les couleurs tricolores sur la scène européenne comme mondiale. Signe fort de cette réussite, les quatre Coupes d’Europe sont une nouvelle fois largement alimentées par l’impact des Français, souvent décisifs dans les ambitions de qualification, de play-in ou de playoffs.

Ce bilan de mi-saison met ainsi en lumière une génération large et hétérogène, capable de s’adapter à des styles de jeu, des cultures et des contextes très différents. Des cadors de l’EuroLeague aux championnats émergents – sans toutefois descendre dans les deuxièmes divisions -, tour d’horizon d’une diaspora française qui ne cesse de gagner en poids, en responsabilités et en crédibilité loin de l’Hexagone.

Les joueurs de renom :

Timothé Luwawu-Cabarrot (Baskonia)

L’ailier réalise de loin la meilleure saison de sa carrière. Leader de Baskonia, il se fait remarquer pour sa polyvalence malgré la saison moyenne de son équipe et s’installe parmi les meilleurs scoreur de l’Euroleague.

Sylvain Francisco (Zalgiris Kaunas)

Ce meneur explosif s’installe lui aussi parmi les meilleurs marqueur d’Euroleague. Sa modeste taille ne l’empêche pas de s’attaquer à plus gros que lui et de scorer de près comme de loin. Il compte bien porter le Zalgiris Kaunas vers une autre qualification en playoffs (pour l’instant qualifié au play-in tournament).

Théo Maledon (Real Madrid)

Le meneur bénéficie d’un groupe expérimenté et profite d’un temps de jeu honorable pour faire parler sa défense et sa vision de jeu. Les Madrilènes étant comptés parmi les favoris pour rejoindre le Final four de l’EuroLeague.

Jaylen Hoard (Maccabi Tel-Aviv)

Intérieur mobile, il continue de se montrer avec une saison individuelle intéressante malgré le fait que le Maccabi Tel-Aviv se retrouve dans le ventre mou du classement.

Vincent Poirier (Anadolu Efes Istanbul)

Malgré une saison en crise à la fois en Euroleague mais aussi en Turquie, le pivot ne lâche rien et continue d’aller au charbon sous le cercle à chaque fois qu’il revient de blessure. Il espère toutefois rester loin de l’infirmerie, retrouver du rythme et surtout que son équipe retrouve une dynamique positive.

PROFIL JOUEUR Vincent POIRIER Poste(s): Pivot Taille: 213 cm Âge: 32 ans (17/10/1993) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 7,9 #118 REB 4 #54 PD 1,3 #135

Evan Fournier (Olympiakos)

Relégué en sortie de banc, l’arrière/ailier reste professionnel et continue à faire ce qu’il sait faire de mieux, scorer, tout en mettant en place l’académie de jeu de l’Olympiakos. Ses 10 unités de moyenne en EuroLeague font le plus grand bien aux Piréens qui font une nouvelle fois parti des grands favoris pour les playoffs.

Isaïa Cordnier (Anadolu Efes Istanbul)

Cet arrière agressif fait parler sa défense et ses prises de responsabilités offensives dans une saison collective décevante. Malgré des difficultés d’adresse, sa régularité est notable dans un groupe où les leaders offensifs ont manqué bien trop de matchs.

Nando De Colo (Fenerbahce Istanbul)

Il débarque une nouvelle fois en Turquie en provenance de l’ASVEL. L’arrière double vainqueur de l’Euroleague est un remplaçant de luxe dans un groupe champion en titre. Son expérience et son QI basket ne peuvent faire que le plus grand bien aux Stambouliotes. Il a sans aucun doute à cœur d’aller chercher un troisième titre après un premier passage au Fenerbahce décevant sur le plan du palmarès.

Amine Noua (Aris BC)

L’ex-intérieur de l’ASVEL a trouvé un rôle qui lui va à merveille en Grèce. Il a su s’imposer comme un élément indispensable de l’Aris Salonique malgré des résultats moyens en EuroCup.

Damien Inglis (Yokohama B-Corsairs)

Le Guyanais a décidé de s’installer dans un championnat japonais émergent. Les B-Corsairs sont en difficultés même s’il a su se montrer capable d’enchaîner quelques cartons offensifs avec une belle régularité aux rebonds, tout en restant toujours aussi créatif avec une moyenne de passes décisives record.

ABA (Ligue Adriatique)

Axel Bouteille (Buducnost Voli)

Bilan : 13-2 (1er), en Eurocup : 11-6 (3ème)

Stats en ligue adriatique : 9,4 points 3,1 rebonds 1,5 passe 0,2 interception 0,3 contre 20,9 minutes (15 matchs)

En EuroCup 11,4 points 2,8 rebonds 1,1 passe 0,4 interception 0,1 contre 19,5 minutes (17 matchs)

Match référence : 26 points 9 rebonds 2 passes 1 contre en Eurocup contre Niners Chemnitz (84-71)

Jerry Boutsiele (Buducnost Voli)

Bilan : 13-2 (1er), en Eurocup : 11-6 (3ème)

Stats : 9,2 points 6,7 rebonds 1,8 passes 0,3 interception 0,8 contre 25,1 minutes (15 matchs)

En EuroCup : 6,1 points 4,2 rebonds 0,9 passe 0,2 interception 0,6 contre 22,5 minutes (17 matchs)

Match référence : 20 points 10 rebonds 2 passes 1 contre contre Cedevita Olimpija (88-71)

Basketball Bundesliga (Allemagne)

Zacharie Perrin (Hambourg Towers)

Bilan : 5-10 (16ème) en Eurocup : 2-15 (10ème)

Stats : 10,7 points 6,6 rebonds 1,7 passes 0,3 interception 0,2 contre 23,9 minutes (15 matchs)

En Eurocup : 13,4 points 8,4 rebonds 1,1 passe 0,4 interception 0,4 contre 24,4 minutes (16 matchs)

Match référence : 21 points 12 rebonds 1 passe 2 contre en Eurocup contre Umana Reyer Venezia (95-87)

Maxwell Dongmo-Temoka (Ludwigsburg)

Bilan : 10-7 (6ème)

Stats : 1,3 points 1,7 rebond 0,7 passe 1,4 interception 9,3 minutes (7 matchs)

Match référence : 11 points 10 rebonds 5 passes 5 interceptions 1 contre contre TV Langren (85-73)

Mohamed Diakite (Ulm)

Bilan : 10-8 (7ème) en Eurocup : 7-10 (7ème)

Stats : 1,2 points 0,8 rebond 0,1 passe 0,1 interception 4,6 minutes (17 matchs)

En Eurocup : 3,1 points 1,3 rebond 0,2 passe 0,2 interception 0,3 contre 8,7 minutes (16 matchs)

Match référence : 11 points 2 rebonds en Eurocup contre Bourg en Bresse (64-96)

Meissa Faye (Ulm)

Bilan : 10-8 (7ème) en Eurocup : 7-10 (7ème)

Stats : 1 match joué

En Eurocup : 1,0 points, 0,6 rebonds et 0,2 passes décisives en 5 matchs joués.

Match référence : 3 points et 2 rebonds en Eurocup contre Bourg en Bresse (64-96)

NBL (Australie)

Noa Kouakou-Heugue (Peirth Wildcats)

Bilan : 18-11 (5ème)

Stats : 2,1 points 1,2 rebond 0,1 passe 0,1 interception 4,8 minutes (13 matchs)

Match référence : 8 points 4 rebonds contre Cairns Taipans (110-78)

Admiral Basketball Bundesliga (Autriche)

Luka Asceric (GGMT Vienna)

Bilan : 11-8 (7ème)

Stats : 14 points 4 rebonds 5,8 passes 1,2 interception 0,2 contre 31,2 minutes (12 matchs)

Match référence : 24 points 9 rebonds 3 passes 1 interception contre Unger Steel Gunners Oberwart (73-74)

Ryan Lobreau (Kapfergen Bulls)

Bilan : 14-5 (3ème)

Stats : 6,5 points 4,3 rebonds 0,2 passe 0,3 interception 0,7 contre 16,8 minutes (4 matchs)

Match référence : 6 points 3 rebonds 1 contre contre SKN St Pölten Basketball (99-85)

BNXT-League (Belgique-Pays-Bas)

Lucas Bonfils (Prismaworx BAL)

Bilan : 2-16 (17ème)

Stats : 2,4 points 2 rebonds 0,3 passe 0,6 interception 0,6 contre 12,1 minutes (9 matchs)

Match référence : 12 points 4 rebonds 1 interception contre ZZ Leiden (64-83)

Kara Sene (PrismaWorx BAL)

Bilan : 2-16 (17ème)

Stats : 15,5 points 4,9 rebond 1,1 passe 0,7 interception 0,2 contre 26,2 minutes (18 matchs)

Match référence : 30 points 10 rebonds 2 interception contre l’Union Mons-Hainaut (86-64)

Jared Ambrose (Brussels)

Bilan : 11-7 (8ème)

Stats : 11,7 points 3,9 rebonds 0,8 passe 0,6 interception 0,4 contre 20,2 minutes (17 matchs)

Match référence : 21 points 5 rebonds 1 passe 1 contre contre le ZZ Leiden (97-80)

Théo Sourin (Union Mons-Hainaut)

Bilan : 6-12 (13ème)

Stats : 0,5 passe 1 minute (2 matchs)

Match référence : 1 passe contre Leuven Bears (63-93)

CBA (Chine)

Alpha Kaba (Shenzen Aviators)

Bilan : 14-9 (7ème)

Stats : 5,6 points 4,8 rebonds 0,6 passe 0,9 interception 0,8 contre 13,2 minutes (23 matchs)

Match référence : 17 points 4 rebonds 1 interception 2 contres contre Beikong Royal Fighters (101-105)

Liga Andesa (Espagne)

Neal Sako (Valence)

Bilan : 14-4 (2ème) en Euroleague : 16-10 (5ème)

Stats : 4,6 points 3,5 rebonds 0,8 passe 0,5 interception 0,4 contre 14,9 minutes (14 matchs)

En Euroleague : 4,3 points 3,3 rebonds 0,6 passe 0,3 interception 0,4 contre 12,3 minutes (24 matchs)

Match référence : 12 points 8 rebonds 2 passes 1 contre en Euroleague contre le Maccabi Tel-Aviv (94-83)

Timothé Luwawu-Cabarrot (Baskonia)

Bilan : 11-6 (6ème) en Euroleague : 9-17 (16ème)

Stats : 19,2 points 3,4 rebonds 2,2 passes 1,2 interception 0,1 contre 24,4 minutes (17 matchs)

En Euroleague : 19 points 3,3 rebonds 1,7 passe 0,7 interception 0,2 contre 25,7 minutes (25 matchs)

Match référence : 26 points 2 rebonds 2 passes contre le FC Barcelone en Euroleague (124-134)

Clement Frisch (Baskonia)

Bilan : 11-6 (6ème) en Euroleague : 9-17 (16ème)

Stats : 4,8 points 3 rebonds 0,2 passe 0,2 interception 0,3 contre 12,1 minutes (17 matchs)

En Euroleague : 3,4 points 2,2 rebonds 0,3 passe 0,2 interception 0,1 contre 10 minutes (25 matchs)

Match référence : 19 points 8 rebonds contre Basquet Girona (96-85)

Hugo Benitez (Baxi Manresa)

Bilan : 7-11 (13ème) en Eurocup : 10-7 (5ème)

Stats : 12,1 points 2,6 rebonds 5,5 passes 1,4 interception 0,1 contre 22,4 minutes (10 matchs)

En Eurocup : 9,5 points 2,9 rebonds 6,3 passes 1,1 interception 0,1 contre 22,2 minutes (10 matchs)

Match référence : 17 points 4 rebonds 10 passes 1 interception contre Hamburg Towers en Eurocup (99-72)

Theo Maledon (Real Madrid)

Bilan : en Euroleague : 16-10 (4ème)

Stats : 9,6 points 2,2 rebonds 3,4 passes 0,6 interception 0,1 contre 20,3 minutes (14 matchs)

En Euroleague : 10,7 points 1,9 rebond 3,1 passes 0,7 interception 18,2 minutes (21 matchs)

Match référence : 25 points 3 rebonds 5 passes 2 interceptions en Euroleague contre Zalgiris Kaunas (100-99)

Killian Tillie (Unicaja Malaga)

Bilan : 12-6 (5ème) en BCL : 2-1 (2ème)

Stats : 7,4 points 2,9 rebonds 1,1 passe 0,6 interception 0,3 contre 15,3 minutes (15 matchs)

En Champions League : 6 points 2,5 rebonds 1,7 passe 0,3 interception 0,8 contre 14,8 minutes (6 matchs)

Match référence : 12 points 4 rebonds 4 passes 1 interception contre Manresa (105-82)

Yves Pons (Andorre)

Bilan : 5-13 (16ème)

Stats : 7,2 points 3,3 rebonds 0,4 passe 0,6 interception 0,1 contre 21,4 minutes (14 matchs)

Match référence : 20 points 4 rebonds 1 passe 1 interception 1 contre contre Basquet Girona (115-113)

Youssoupha Fall (FC Barcelone)

Bilan : 12-6 (3ème) En Euroleague : 16-10 (8ème)

Stats : 6,6 points 4,5 rebonds 0,3 passe 0,1 interception 0,3 contre 12,1 minutes (11 matchs)

En Euroleague : 2,3 points 1,6 rebonds 0,1 interception 0,1 contre 7,4 minutes (10 matchs)

Match référence : 11 points 9 rebonds 2 passes 1 interception contre Casademont Zaragosa (100-80)

Pierre Pelos (Gran Canaria)

Bilan : 6-11 (14ème) en BCL : 2-1 (1er)

Stats : 8,1 points 4,1 rebonds 1,2 passe 0,8 interception 0,4 contre 19,5 minutes (17matchs)

En Champions League : 10 points 4,1 rebonds 1,6 passes 1 interception 0,4 contre 19,1 minutes (7 matchs)

Match référence : 19 points 5 rebonds 3 passes 1 contre en Champions League contre Pallacanestro Trieste (71-77)

Louis Labeyrie (Gran Canaria)

Bilan : 6-11 (14ème) en BCL : 2-1 (1er)

Stats : 6,2 points 3 rebonds 0,3 passe 0,2 interception 0,2 contre 18,9 minutes (17 matchs)

En Champions League : 4,6 points 3,4 rebonds 0,4 passe 0,4 interception 1 contre 21,2 minutes (5 matchs)

Match référence : 14 points 4 rebonds 1 contre en Champions League contre Spartak Office Shoes (93-83)

Andrew Albicy (Gran Canaria)

Bilan : 6-11 (14ème) en BCL : 2-1 (1er)

Stats : 4,7 points 1 rebond 3,6 passes 0,9 interception 24,4 minutes (16 matchs)

En Champions League : 4,7 points 2 rebonds 5,1 passes 1,6 interception 21,9 minutes (7 matchs)

Match référence : 6 points 3 rebonds 7 passes 2 intercetpions en Champions League contre Spartak Office Shoes (93-83)

Jonathan Rousselle (Coviran Granada)

Bilan : 1-17 (18ème)

Stats : 6 points 1,2 rebonds 2,6 passes 0,6 interception 20,1 minutes (18 matchs)

Match référence : 9 points 2 rebonds 6 passes contre Basquet Girona (76-82)

Mehdy Ngouama (Coviran Granada)

Bilan : 1-17 (18ème)

Stats : 13,3 points 3 rebonds 2,3 passes 1 interception 26,7 minutes (3 matchs)

Match référence : 23 points 1 rebond 2 passes 1 interception contre l’Unicaja Malaga (79-88)

William Howard (Coviran Granada)

Bilan : 1-17 (18ème)

Stats : 4,4 points 3 rebonds 0,4 passe 0,7 interception 16 minutes (10 matchs)

Match référence : 6 points 8 rebonds 1 passe 3 interceptions contre l’Unicaja Malaga (79-88)

HEBA A1 (Grèce)

Frank Ntilikina (Olympiakos)

Bilan : 16-0 (1er)

Stats : 8,5 points 1,7 rebond 2,2 passes 0,9 interception 0,5 contre 16,3 minutes (11 matchs)

En Euroleague : 5,1 points 0,9 rebond 1,7 passe 0,4 interception 0,5 contre 16,5 minutes (15 matchs)

Match référence : 16 points 5 rebonds 2 passes 2 interceptions 2 contres contre Panionos (81-66)

Evan Fournier (Olympiakos)

Bilan : 16-0 (1er)

Stats : 7,7 points 1,5 rebonds 2,7 passes 0,9 interception 0,1 contre 19,2 minutes (11 matchs)

En Euroleague : 10,2 points 1,5 rebond 2,8 passes 0,7 interception 22,7 minutes (22 matchs)

Match référence : 21 points 2 rebonds 1 passe 2 interceptions en Euroleague contre l’ASVEL (107-84)

Amine Noua (Aris BC)

Bilan : 8-7 (5ème) en Eurocup : 8-9 (7ème)

Stats : 17,6 points 7 rebonds 0,7 passe 1,3 interception 0,6 contre 29,4 minutes (9 matchs)

En EuroCup : 13,9 points 5,4 rebonds 0,4 passe 0,7 interception 0,2 contre 26,6 minutes (10 matchs)

Match référence : 19 points 10 rebonds contre le Panathinaïkos (102-95)

Milan Barbitch (Kolossos Rhode)

Bilan : 4-12 (11ème)

Stats : 5 points 2,3 rebonds 4,2 passes 0,7 passes 0,2 contre 20,2 minutes (6 matchs)

Match référence : 6 points 7 rebonds 5 passes 1 interception contre Aris BC (73-65)

Israeli BSL (Israël)

Jaylen Hoard (Maccabi Tel-Aviv)

Bilan : 14-1 (2ème) en Euroleague : 11-15 (14ème)

Stats : 8,5 points 6,1 rebonds 1,9 passe 0,8 interception 0,5 contre 22 minutes (11 matchs)

En Euroleague : 11,8 points 6,5 rebonds 1,4 passe 0,6 interception 0,2 contre 27,5 minutes (24 matchs)

Match référence : 17 points 11 rebonds en Euroleague contre Baskonia (89-83)

Frederic Bourdillon (Maccabi Ramat Gan)

Bilan : 6-9 (8ème)

Stats : 6,8 points 1,5 rebond 0,3 passe 0,8 interception 16,5 minutes (4 matchs)

Match référence : 16 points 2 rebonds 1 interception contre Maccabi Rishon Lezion (99-87)

B-League (Japon)

Damien Inglis (Yokohama B-Corsairs)

Bilan : 13-22 (18ème)

Stats : 16,3 points 9,1 rebonds 4,6 passes 1,3 interception 0,6 contre 30,1 minutes (34 matchs)

Match référence : 31 points 12 rebonds 6 passes 3 interceptions contre Toyama Grouses (107-94)

Sekou Doumbouya (Koshigaya Alphas)

Bilan : 13-22 (19ème)

Stats : 18,9 points 8,2 rebonds 1,9 passe 1,1 interception 0,4 contre 28,1 minutes (22 matchs)

Match référence : 32 points 12 rebonds 2 passes 2 interceptions contre San-En NoePhoenix (83-80)

Yannis Morin (Toyama Grouses)

Bilan : 9-26 (23ème)

Stats : 14,2 points 7,7 rebonds 1,6 passe 1,4 interception 1 contre 24,3 minutes (30 matchs)

Match référence : 23 points 17 rebonds 1 passe 2 interceptions contre Levanga Hokkaido (87-88)

Koweït

Joffrey Lauvergne (Kuwait)

Bilan : 9-0 (1er)

Stats : 18,3 points 12,4 rebonds 1 passe 1,1 interception 0,3 contre 30,6 minutes (7 matchs)

Match référence : 31 points 11 rebonds 1 passe 4 interceptions contre Al Sharjah (115-81)

Lietuvos Krepsinio Lyga (Lituanie)

Sylvain Francisco (Zalgiris Kaunas)

Bilan : 15-1 (1er) en Euroleague : 15-11 (9ème)

Stats : 10,3 points 1,3 rebonds 5,5 passes 0,5 interception 0,4 contre 19,1 minutes (12 matchs)

En Euroleague : 17,2 points 3,1 rebonds 6,7 passes 0,9 interception 0,4 contre 26,3 minutes (26 matchs)

Match référence : 33 points 3 rebonds 11 passes 2 interceptions en Euroleague contre le Real Madrid (99-100)

Daryl Doualla (Gargzdai basketball)

Bilan : 7-9 (7ème)

Stats : 4,9 points 2 rebonds 0,5 passe 0,6 interception 18,8 minutes (12 matchs)

Match référence : 10 points 5 rebonds 1 passe contre Rytas Vilnius (73-99)

Polska Liga (Pologne)

Carl Ponsar (Legia Warszawa)

Bilan : 12-6 (4ème) en BCL : 2-4 (dernier première phase de groupe)

Stats : 9,6 points 5,2 rebonds 2,1 passes 1,1 interception 0,1 contre 23,7 minutes (18 matchs)

En Champions League : 6,8 points 4,3 rebonds 1 passe 1 interception 20,2 minutes (6 matchs)

Match référence : 17 points 8 rebonds 4 passes 2 interceptions contre Miasto Szlka Krosno (82-68)

Tauron Basket Liga (Portugal)

Axel Toupane (FC Porto, parti depuis décembre)

Bilan : 8-5 (4ème)

Stats : 13 points 3 rebonds 2,3 passes 1,3 interception 22,3 minutes (4 matchs)

En FIBA Europe Cup : 10 points 5 rebonds 1,7 passe 0,7 interception 1 contre 29,7 minutes (3 matchs)

Match référence : 27 points 3 rebonds 2 passes 1 interception contre Imortal Luzigas (93-92)

Quentin Diboundje (Galitos Barreiro)

Bilan : 3-10 (12ème)

Stats : 18,6 points 6,3 rebonds 2,3 passes 0,7 interception 0,3 contre 33,3 minutes (11 matchs)

Match référence : 29 points 13 rebonds 5 passes 1 interception contre Imortal Albufeira (96-95)

Divizia A (Roumanie)

Bandja Sy (CSU Oradea)

Bilan : 1er (13-1)

Stats : 8,4 points 3,2 rebonds 1,1 passe 0,1 interception 0,1 contre 21,5 minutes (10 matchs)

En FIBA Europe Cup : 9,6 points 4,3 rebonds 1 passe 0,6 interception 0,2 contre 29,8 minutes (9 matchs)

Match référence : 10 points 10 rebonds 3 passes en FIBA Europe Cup contre Reggio Emilia (81-77)

VTB-League (Russie)

Livio Jean-Charles (CSKA Moscou)

Bilan : 23-2 (1er)

Stats : 11,6 points 4,5 rebonds 1,5 passe 0,6 interception 0,5 contre 18,2 minutes (22 matchs)

Match référence : 22 points 5 rebonds 1 passe 1 interception contre Samara (82-63)

Basketligan (Suède)

Ibrahim Magassa (Södertälje)

Bilan : 15-9 (5ème)

Stats : 8 points 3,4 rebonds 1,3 passe 1 interception 0,3 contre 25,9 minutes (22 matchs)

Match référence : 19 points 4 rebonds 1 interception contre Umea (94-68)

SBL (Suisse)

Yoan Granvorka (Pully Lausanne)

Bilan : 8-7 (5ème)

Stats : 13,9 points 5,6 rebonds 2,6 passes 0,9 interception 0,4 contre 31,2 minutes (14 matchs)

Match référence : 23 points 4 rebonds 6 passes 1 interception contre BBC Monthey-Chablais (98-94)

Izan Le Meut (Union Neufchâtel)

Bilan : 9-6 (3ème)

Stats : 13,1 points 12,4 rebonds 1,6 passe 0,7 interception 1 contre 29,3 minutes (15 matchs)

Match référence : 20 points 18 rebonds 2 passes 3 interceptions contre Fribourg Olympic (76-88)

Paul Gravet (Genève)

Bilan : 13-3 (2ème)

Stats : 11,4 points 4,9 rebonds 1,5 passe 0,7 interception 0,5 contre 23,3 minutes (15 matchs)

Match référence : 22 points 3 rebonds 2 passes 2 interceptions 1 contre contre l’Union Neufchâtel (94-67)

Thomas Jurkovitz (Fribourg Olympic)

Bilan : 14-1 (1er)

Stats : 4,4 points 2,9 rebonds 0,7 passes 0,7 interception 0,3 contre 14,9 minutes (7 matchs)

Match référence : 9 points 10 rebonds 3 passes 1 interception contre Genève (87-61)

Natan Jurkovitz (Fribourg Olympic)

Bilan : 14-1 (1er)

Stats : 9,2 points 6,7 rebonds 4,7 passes 1,9 interception 0,8 contre 25,1 minutes (15 matchs)

Match référence : 13 points 15 rebonds 13 passes 1 interception contre BBC Nyon (108-74)

Hakim Chaarfi (Genève)

Bilan : 13-3 (2ème)

Stats : 3,4 points 1,2 rebond 1,1 passe 0,4 interception 0,1 contre 15,8 minutes (14 matchs)

Match référence : 5 points 5 rebonds 4 passes contre BBC Nyon (81-94)

Süper Ligi (Turquie)

Petr Cornelie (Esenler Erokspor)

Bilan : 11-7 (6ème)

Stats : 11,1 points 6,6 rebonds 2,1 passes 1 interception 0,6 contre 24,4 minutes (17 matchs)

Match référence : 26 points 8 rebonds 3 passes 3 interceptions 1 contre contre Pinar Karsiyaka (97-94)

Isaïa Cordinier (Anadolu Efes Istanbul)

Bilan : 10-8 (8ème) en Euroleague : 7-19 (19ème)

Stats : 10,8 points 3,5 rebonds 3,2 passes 0,5 interception 0,1 contre 22,8 minutes (13 matchs)

En Euroleague 10,6 points 3,3 rebonds 2 passes 0,8 interception 0,3 contre 26,7 minutes (23 matchs)

Match référence : 26 points 4 rebonds 2 passes 2 interceptions contre le Bayern Munich (74-72)

Hugo Besson (Tofas Bursa)

Bilan : 8-10 (9ème) en BCL : 1-2 (3ème)

Stats : 10,7 points 2,7 rebonds 1,6 passe 0,7 interception 0,1 contre 21,6 minutes (18 matchs)

En Champions League : 12,7 points 3 rebonds 1 passe 0,3 interception 20,9 minutes (12 matchs)

Match référence : 20 points 1 rebond contre Bursaspor Basketbol (84-70)

Ismaël Kamagate (Besiktas JK)

Bilan : 15-3 (2ème) en Eurocup : 12-5 (2ème)

Stats : 8,7 points 6,4 rebonds 0,4 passe 0,6 interception 1,1 contre 18 minutes (14 matchs)

En Eurocup : 6,8 points 3,6 rebonds 0,5 passe 0,2 interception 1,1 contre 14,9 minutes (16 matchs)

Match référence : 14 points 11 rebonds 2 interceptions 2 contres contre Mersin BBGSK (99-86)

Brice Dessert (Anadolu Efes Istanbul)

Bilan : 10-8 (8ème) en Euroleague : 7-19 (19ème)

Stats : 8,4 points 3,5 rebonds 0,6 rebonds 0,2 interception 1,6 contre 19,5 minutes (15 matchs)

En Euroleague : 5,2 points 2,6 rebonds 0,3 passe 0,3 interception 0,4 contre 12,3 minutes (12 matchs)

Match référence : 19 points 5 rebonds 2 passes 1 interception 3 contres contre Mersin BBGSK (93-80)

Alexandre Chassang (Mersin BBGSK)

Bilan : 6-12 (11ème) en BCL : 4-2 (barragiste)

Stats : 5,5 points 5,4 rebonds 2,1 passes 1,4 interception 0,3 contre 18,9 minutes (8 matchs)

En Champions League : 5,7 points 5 rebonds 1,3 passe 0,7 interception 0,3 contre 21,7 minutes (3 matchs)

Match référence : 8 points 7 rebonds 4 passes 2 interception contre Bursaspor Basketbol (88-99)

Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes Istanbul)

Bilan : 10-8 (8ème) en Euroleague : 7-19 (19ème)

Stats : 3,7 points 0,5 rebond 0,5 passe 1,2 interception 0,2 contre 11,7 minutes (6 matchs)

En Euroleague : 5,2 points 1 rebond 1,3 passe 0,7 interception 0,2 contre 14 minutes (13 matchs)

Match référence : 11 points 1 rebond 5 passes 3 interceptions en Euroleague contre le Real Madrid (75-81)

Vincent Poirier (Anadolu Efes Istanbul)

Bilan : 10-8 (8ème) en Euroleague : 7-19 (19ème)

Stats : 6,7 points 5,7 rebonds 2 passes 1 interception 0,3 contre 22 minutes (3 matchs)

En Euroleague : 8,4 points 4,1 rebonds 1,1 passe 0,4 interception 0,4 contre 18,1 minutes (7 matchs)

Match référence : 17 points 8 rebonds 3 passes 1 interception 1 contre contre l’ASVEL (99-103)

Nando De Colo (Fenerbahce Istanbul)

Bilan : 16-2 (1er) en Euroleague : 18-7 (1er)

Stats : 6,8 points 1,8 rebonds 4,3 passes 0,3 interception 14,8 minutes (4 matchs)

En Euroleague : 11,4 points 1,2 rebond 2,4 passes 0,2 interception 18,6 minutes (5 matchs)

Match référence : 12 points 3 rebonds 4 passes contre l’Efes Istanbul (79-62)

Malcolm Cazalon (Merkezefendi)

Bilan : 8-10 (10ème)

Stats : 7,8 points 2,5 rebonds 2,3 passes 0,9 interception 0,1 contre 20,8 minutes (14 matchs)

Match référence : 19 points 2 rebonds 7 passes contre le Turk Telekom (89-93)

Alexandre Gavrilovic (Büyükçekmece Basketbol)

Bilan : 2-17 (16ème)

Stats : 4 points et 5 rebonds en 18 minutes

Match référence : 4 points et 5 rebonds en 18 minutes contre Bahcesehir (58-81)