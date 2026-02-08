Alexandre Gavrilovic déjà replongé dans la lutte pour le maintien en Turquie

Alexandre Gavrilovic (2,08 m, 34 ans) n’aura finalement pas passé beaucoup de temps loin de l’Europe. Après une expérience à Hong Kong, le pivot français est de retour en Turquie, où il s’est engagé avec Büyükçekmece, lanterne rouge de la Basketbol Super Ligi (2 victoires pour 17 défaites). Un retour express dans un contexte sportif délicat, avec un premier test compliqué face à un autre club d’Istanbul.

Un premier match compliqué dans un contexte difficile

Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, Alexandre Gavrilovic était aligné ce samedi 7 février face à Bahcesehir. Le résultat a été sévère pour Büyükçekmece, largement battu 81-58 à domicile.

Utilisé 18 minutes, le Français a compilé 4 points à 1/4 aux tirs et 5 rebonds. Une prestation forcément à remettre dans le contexte d’une équipe en grande difficulté collective, toujours en quête de repères et de confiance dans un championnat turc particulièrement dense cette saison.

Un retour rapide après une parenthèse asiatique

Ce retour en Turquie intervient peu de temps après son départ de Hong Kong Eastern, où Alexandre Gavrilovic avait découvert pour la première fois le basket asiatique. Une expérience présentée comme un tournant dans sa carrière, après de nombreuses saisons passées en France, en NCAA et en Europe de l’Est.

Avant cela, le Strasbourgeois sortait d’un passage remarqué à BursaSpor, où il avait évolué en première division turque tout en disputant la FIBA Europe Cup. Son profil d’intérieur solide et expérimenté reste apprécié en Turquie, même dans des contextes sportifs plus exposés.

Un rôle clé attendu dans la course au maintien

À Büyükçekmece, Alexandre Gavrilovic arrive avec une mission claire : apporter de l’impact physique, de l’expérience et de la stabilité dans la raquette pour tenter d’enrayer une dynamique négative. Le club stambouliote l’a d’ailleurs présenté comme un renfort majeur pour la seconde partie de saison, misant sur son vécu international et son énergie.

La marge de manœuvre est réduite pour Büyükçekmece, mais le Français connaît bien ce type de défis, lui qui a souvent évolué dans des projets sportifs en construction au cours de sa carrière. Reste à savoir si son intégration rapide pourra aider le dernier du championnat à croire encore au maintien alors que le premier non relégable, Manisa, compte trois victoires de plus.