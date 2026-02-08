Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Basket fauteuil

Après avoir goûté à la Champions Cup, le Hyères Handibasket retrouvera l’EuroCup 1

Basket Fauteuil - Malgré un Nicolas Jouanserre record, l'aventure en Champions Cup s'arrête pour Hyères, qui n'est pas parvenu à terminer à l'une des des deux premières places de la poule B. Les Varois disputeront donc l'EuroCup 1.
|
00h00
Résumé
Écouter
Après avoir goûté à la Champions Cup, le Hyères Handibasket retrouvera l’EuroCup 1
Crédit photo : Hyères Handibasket

Fin de l’aventure en Champions Cup pour le Hyères Handibasket. Les Varois ne sont pas parvenus à terminer à l’une des deux premières places d’un groupe particulièrement relevé, constitué de Cantu, premier du championnat d’Italie Gran Canaria, cinquième du championnat d’Espagne et du club local de Madrid, troisième de sa compétition nationale. Hyères jouera donc en EuroCup 1.

Avant d’aborder cette prestigieuse compétition, l’entraîneur varois Antony Joubert l’assurait dans les colonnes de Nice Matin, « Nous avons un coup à jouer ! ». Largement battu par Cantu vendredi (62-89), le Hyères Handibasket s’est relancé dès samedi en venant à bout du club espagnol de Gran Canaria (75-85).

Sous l’impulsion de leur capitaine Nicolas Jouanserre, auteur d’un match titanesque (35 points), les Varois sont parvenus à dominer Gran Canaria (75-85). En tête pendant 40 minutes, ils n’ont jamais cédé face aux assauts répétés de la formation espagnole. Une victoire importante pour le moral des hommes d’Antony Joubert.

Hyères craque à Madrid malgré un Nicolas Jouanserre record

Si le coach hyérois pensait Madrid intouchable à domicile, les Varois ont réussi à jouer les yeux dans les yeux avec les Espagnols en première mi-temps. Une nouvelle fois portée par un Nicolas Jouanserre irrésistible (36 points, 10 rebonds et 10 passes décisives) et un Mamady Traore redoutable dans la peinture adverse (15 points, 15 rebonds et 4 passes décisives), la formation hyéroise a tenu tête à Madrid pendant vingt minutes (36-32).

Mais le Hyères Handibasket a un temps pris l’eau au retour des vestiaires. Sous la houlette de la paire Ignacio Ortega (18 points, 12 rebonds et 6 passes décisives) – Gregg Warburton (20 points, 2 rebonds et 10 passes décisives), les Madrilènes ont pris le large dans le troisième quart-temps. Toutefois, Hyères a su faire le dos rond pour recoller et revenir à une petite longueur de Madrid après trente minutes âprement disputées (58-57, 30′). Bien dans le match, les Varois ont fini par céder en toute fin de rencontre (78-75), malgré un Nicolas Jouanserre record ce dimanche.

Hyères retrouvera l’EuroCup 1

Hyères a livré une belle bataille à Madrid ce dimanche mais, faute d’avoir terminé parmi les deux meilleures équipes de la poule B, sort de la Champions Cup. Après avoir terminé à la troisième place de l’EuroCup 1 la saison dernière, ce qui leur avait permis de disputer la meilleure des coupes d’Europe, les Hyérois, 3es de leur groupe, seront à nouveau reversés en EuroCup 1.

Cantu
Cantu
Suivre
Madrid
Madrid
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
cambouis
Bravo à eux, malgré cette dernière défaite, ils seront en Eurocup l'année prochaine
Répondre
(0) J'aime
Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
Livenews
Betclic ELITE
00h00Nanterre dompte l’ASVEL à l’Astroballe et poursuit sa folle série en haut de tableau
Betclic ELITE
00h00Gerald Ayayi et Cholet font chavirer Limoges à Beaublanc
La Boulangère Wonderligue
00h00Angers renverse l’ESBVA et crée la sensation au Palacium
La Boulangère Wonderligue
00h00L’impressionnante série d’invincibilité de Basket Landes se poursuit contre le BLMA
Betclic ELITE
00h00À Gravelines-Dunkerque, un triomphe dans le derby au goût de « double victoire »
Médias
00h005 bonnes raisons de s’abonner à BeBasket en 2026
Aaron Towo-Nansi continue d'évoluer avec Cholet Basket
Betclic ELITE
00h00Aaron Towo-Nansi se projette sans brûler les étapes : « Il faut filtrer ce que les gens disent »
Meilleur marqueur de l'histoire de l'EuroLeague, Mike James s'exprime sur la future NBA Europe
NBA Europe
00h00Mike James sceptique sur la NBA Europe après son expérience à Londres : « Je ne vois pas ça arriver en 2027 »
Basket fauteuil
00h00Après avoir goûté à la Champions Cup, le Hyères Handibasket retrouvera l’EuroCup 1
Hugo Benitez vit sa première saison à l'étranger, du côté de Manresa
À l’étranger
00h00A mi-saison, que donnent la soixantaine de Français évoluant dans les premières divisions étrangères ?
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabaté a haussé le ton avec Onyeka Okongwu
NBA
00h00Double-double pour Moussa Diabaté, Zaccharie Risacher en verve, Guerschon Yabusele titulaire
Victor Wembanyama félicite son coéquipier Stephon Castle après sa performance historique
NBA
00h00Wembanyama aide Stephon Castle à établir un record NBA historique lors de la victoire des Spurs contre Dallas
Pat Spencer s'engage dans la durée avec les Golden State Warriors
NBA
00h00Les Golden State Warriors signent leur facteur X fétiche pour le reste de la saison
Anthony Davis ne rejouera pas cette saison
NBA
00h00Anthony Davis forfait pour le reste de la saison 2025-2026 avec Washington
Nikola Jokic entre un peu plus dans l'histoire de la NBA
NBA
00h00Nikola Jokic entre dans l’histoire NBA avec son 182e triple-double contre Chicago
Maxime Raynaud a été efficace contre les Clippers mais les Kings ont perdu de peu
NBA
00h00Rupert impactant, Cissoko utile, Diawara titulaire, Batum et Raynaud face à face
NBA
00h00Les Timberwolves rechutent à domicile, Rudy Gobert solide malgré la défaite
NBA
00h00Nicolas Batum vient de subir « le transfert le plus dur de ses 18 ans de carrière »
NBA
00h00La « libération » pour « un garçon animé par l’envie de jouer » : le transfert de Guerschon Yabusele aux Chicago Bulls raconté par son agent Olivier Mazet
NBA
00h00De MVP du Final Four d’EuroLeague 2025 à sans contrat NBA : l’incroyable chute de Nigel Hayes-Davis
1 / 0