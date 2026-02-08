Après avoir goûté à la Champions Cup, le Hyères Handibasket retrouvera l’EuroCup 1

Fin de l’aventure en Champions Cup pour le Hyères Handibasket. Les Varois ne sont pas parvenus à terminer à l’une des deux premières places d’un groupe particulièrement relevé, constitué de Cantu, premier du championnat d’Italie Gran Canaria, cinquième du championnat d’Espagne et du club local de Madrid, troisième de sa compétition nationale. Hyères jouera donc en EuroCup 1.

Avant d’aborder cette prestigieuse compétition, l’entraîneur varois Antony Joubert l’assurait dans les colonnes de Nice Matin, « Nous avons un coup à jouer ! ». Largement battu par Cantu vendredi (62-89), le Hyères Handibasket s’est relancé dès samedi en venant à bout du club espagnol de Gran Canaria (75-85).

Sous l’impulsion de leur capitaine Nicolas Jouanserre, auteur d’un match titanesque (35 points), les Varois sont parvenus à dominer Gran Canaria (75-85). En tête pendant 40 minutes, ils n’ont jamais cédé face aux assauts répétés de la formation espagnole. Une victoire importante pour le moral des hommes d’Antony Joubert.

Hyères craque à Madrid malgré un Nicolas Jouanserre record

Si le coach hyérois pensait Madrid intouchable à domicile, les Varois ont réussi à jouer les yeux dans les yeux avec les Espagnols en première mi-temps. Une nouvelle fois portée par un Nicolas Jouanserre irrésistible (36 points, 10 rebonds et 10 passes décisives) et un Mamady Traore redoutable dans la peinture adverse (15 points, 15 rebonds et 4 passes décisives), la formation hyéroise a tenu tête à Madrid pendant vingt minutes (36-32).

Mais le Hyères Handibasket a un temps pris l’eau au retour des vestiaires. Sous la houlette de la paire Ignacio Ortega (18 points, 12 rebonds et 6 passes décisives) – Gregg Warburton (20 points, 2 rebonds et 10 passes décisives), les Madrilènes ont pris le large dans le troisième quart-temps. Toutefois, Hyères a su faire le dos rond pour recoller et revenir à une petite longueur de Madrid après trente minutes âprement disputées (58-57, 30′). Bien dans le match, les Varois ont fini par céder en toute fin de rencontre (78-75), malgré un Nicolas Jouanserre record ce dimanche.

Hyères retrouvera l’EuroCup 1

Hyères a livré une belle bataille à Madrid ce dimanche mais, faute d’avoir terminé parmi les deux meilleures équipes de la poule B, sort de la Champions Cup. Après avoir terminé à la troisième place de l’EuroCup 1 la saison dernière, ce qui leur avait permis de disputer la meilleure des coupes d’Europe, les Hyérois, 3es de leur groupe, seront à nouveau reversés en EuroCup 1.