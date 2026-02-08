Recherche
NBA

Wembanyama aide Stephon Castle à établir un record NBA historique lors de la victoire des Spurs contre Dallas

NBA - Si Victor Wembanyama a été discret, c'est son coéquipier Stephon Castle qui a réalisé le plus jeune triple-double à 40 points de l'histoire NBA. À seulement 21 ans et 98 jours, l'arrière de San Antonio a mené les Spurs vers une victoire 138-125 face aux Mavericks, signant sa meilleure performance en carrière avec 40 points, 12 rebonds et 12 passes.
|
00h00
Résumé
Écouter
Wembanyama aide Stephon Castle à établir un record NBA historique lors de la victoire des Spurs contre Dallas

Victor Wembanyama félicite son coéquipier Stephon Castle après sa performance historique

Crédit photo : © Daniel Dunn-Imagn Images

Stephon Castle réalise le plus jeune triple-double en marquant avec 40 points de l’histoire NBA. À seulement 21 ans et 98 jours, le garde de San Antonio a mené les Spurs vers une victoire écrasante 138-125 face aux Mavericks, signant sa meilleure performance en carrière avec 40 points, 12 rebonds et 12 passes. A ses côtés, Victor Wembanyama n’a pas eu à forcer malgré quelques highlights toujours aussi impressionnants.

Moins adroit qu’il y a deux jours (6/14 aux tirs, dont 1/6 à 3-points), l’intérieur français a toutefois terminé en double-double (16 points, 11 rebonds et 3 contres en 26 minutes).

Victor WEMBANYAMA
Victor WEMBANYAMA
16
PTS
11
REB
1
PDE
Logo NBA
SAS
138 125
DAL

Stephon Castle a offert un spectacle extraordinaire samedi soir au Frost Bank Center, établissant un nouveau record NBA en devenant le plus jeune joueur de l’histoire à réaliser un triple-double avec au moins 40 points. À 21 ans et 98 jours, il a détrôné Oscar Robertson (22 ans et 33 jours) tout en menant les San Antonio Spurs vers une victoire dominante 138-125 contre les Dallas Mavericks.

Stephon Castle mène la charge devant Victor Wembanyama
Stephon Castle mène la charge devant Victor Wembanyama (photo : Daniel Dunn-Imagn Images)

L’arrière sophomore (deuxième année en NBA) a compilé 40 points, 12 rebonds et 12 passes décisives en seulement 31 minutes et 51 secondes de jeu, réussissant un remarquable 15 tirs sur 19 tentatives, dont 3 sur 5 à 3-points. Castle rejoint ainsi David Robinson comme seul joueur de l’histoire des Spurs à réaliser un triple-double à 40 points.

Stephon CASTLE
Stephon CASTLE
40
PTS
12
REB
12
PDE
Logo NBA
SAS
138 125
DAL

Une performance d’exception qui propulse San Antonio

« C’est le meilleur match de sa carrière jusqu’à présent », a déclaré Victor Wembanyama après la rencontre. « C’est l’une des meilleures lignes statistiques que j’aie vues de mes propres yeux. » Castle a commencé la partie de manière parfaite, réussissant ses dix premiers tirs avant de manquer sa première tentative à 8 minutes et 51 secondes de la fin du troisième quart-temps.

L’entraîneur Mitch Johnson a souligné l’approche intelligente de son joueur :

« Il a commencé par deux ou trois possessions en créant des avantages pour ses coéquipiers. Quand vous avez ce type d’approche, c’est incroyable comme vous pouvez finir par être le bénéficiaire de l’avantage que vous avez créé pour votre coéquipier. »

Les Spurs (36-16) ont remporté leur quatrième victoire consécutive et leur neuvième en douze matchs, consolidant leur deuxième place dans la Conférence Ouest. L’équipe texane a établi un record de la saison avec 81 points marqués en première mi-temps et a dominé dans la raquette avec 74 points inscrits près du panier.

Stephon Castle relève Victor Wembanyama face à Dallas
Stephon Castle relève Victor Wembanyama face à Dallas (photo : Daniel Dunn-Imagn Images)

Du côté de Dallas, Cooper Flagg a terminé avec 14 points, 4 rebonds et 4 passes, tandis que Klay Thompson a ajouté 19 points en sortie de banc. Les Mavericks (19-33) ont subi leur septième défaite consécutive et restent en dehors du top 10 de la Conférence Ouest. La nouvelle recrue Marvin Bagley III, acquise dans l’échange impliquant Anthony Davis, a réalisé des débuts prometteurs avec 16 points, 12 rebonds et 4 contres.

Cette performance historique de Castle confirme l’émergence d’un nouveau talent aux côtés de Wembanyama, renforçant les ambitions des Spurs pour cette saison et surtout l’avenir. San Antonio entame désormais son traditionnel « Rodeo Road Trip » avec un match à Los Angeles contre les Lakers mardi prochain.

Commentaires

fussoire38
Cooper Flagg peut faire de grands gestes, mais son shoot est bien contré en phase ascendante ! quelle action ensuite !
Répondre
(0) J'aime
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
